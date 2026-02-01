El T-MEC no está en riesgo pese a amenazas de EU, afirma Ebrard en plenaria de Morena

Redacción/SinEmbargo

31/01/2026 - 9:51 pm

Marcelo Ebrard, Secretario de Economía, descartó que el TMEC esté en riesgo y aseguró que las condiciones actuales son favorables para la economía mexicana.

Ciudad de México, 31 de enero (SinEmbargo).- Marcelo Ebrard, Secretario de Economía, descartó este sábado que el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) esté en riesgo y aseguró que las condiciones actuales son favorables para la economía mexicana, durante su participación en la Reunión Plenaria de Morena.

Ante legisladoras y legisladores morenistas, el titular de la Secretaría de Economía anunció que la próxima semana se darán a conocer los resultados de las consultas realizadas en todo el país para conocer las propuestas y preocupaciones de distintos sectores de la sociedad respecto al acuerdo comercial.

Además, el funcionario reveló que se llevará a cabo una reunión entre representantes de los gobiernos mexicano y estadounidense para negociar una mayor colaboración en materia de minerales críticos en el marco del tratado.

T-MEC se mantuvo pese a amenazas de Trump

Ebrard presentó ante legisladoras y legisladores de Morena un balance respecto a la relación comercial entre México y Estados Unidos durante el último año, en el cual recalcó que el T-MEC se mantuvo vigente pese a las amenazas arancelarias del Presidente Donald Trump.

El Secretario de Economía señaló que hace un año existía una gran preocupación luego de que el mandatario estadounidense anunció la imposición de un arancel del 25 por ciento a todas las importaciones, lo que es equivalente a anular el acuerdo comercial.

Recalcó que gracias a que la Presidenta Claudia Sheinbaum implementó una estrategia de “cabeza fría y firmeza” en materia de relaciones exteriores "México, que es el principal exportador hacia Estados Unidos, está pagando el arancel efectivo más bajo de los principales socios”

"Lo que se logró es que el 85 por ciento de los bienes que México exporta no tengan arancel. Por lo tanto, el tratado (comercial con Estados Unidos y Canadá) sigue vigente, y segundo, que estemos pagando el arancel efectivo más bajo”, resaltó.

Tras su participación en la Reunión Plenaria de Morena, Ebrard declaró en conferencia de prensa que es un hecho que el TMEC se mantendrá vigente, pero tendrá algunos ajustes.

"Mi pronóstico es que el Tratado sigue adelante y habrá contenidos distintos. No va a ser exactamente como está (hoy), pero sí va ser muy similar, con algunos ajustes que hagamos”, señaló.

México y EU buscan acuerdo para comerciar con minerales críticos

Marcelo Ebrard reveló que el próximo 4 de febrero se llevará a cabo un encuentro entre representantes de la Secretaría de Economía y del Departamento de Estado de Estados Unidos, con el fin de lograr un acuerdo de colaboración para comerciar minerales críticos, como litio, cobre, níquel, cobalto, grafito, etc., mismo que será incluído en el TMEC.

El funcionario detalló que la reunión fue acordada durante la reunión que sostuvo con Jamieson Greer, representante comercial del gobierno estadounidense.

“La semana que entra va a haber una reunión, bueno dos, convocadas sobre minerales críticos, la Secretaría de Economía tiene a su cargo el Servicio Geológico Nacional, y tenemos toda el área de minas adscrita a la Secretaría, entonces, vamos a asistir el día 3 de febrero, va Fernando Aboitis a estar presente, y el día 4 hay una reunión convocada por el Departamento de Estado. Yo creo que sin problema les podemos dar el día 3, los resultados de esa reunión”, reveló.

