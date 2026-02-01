Protestas contra ICE no paran en EU; Trump ordena a fuerzas federales no intervenir

Redacción/SinEmbargo

31/01/2026 - 10:40 pm

Trump ordenó a agentes federales que no intervengan en las protestas contra ICE en las ciudades de EU gobernadas por demócratas.

El mandatario estadounidense recalcó que los elementos del DHS sólo protegerán los edificios federales para que no sean dañados por manifestantes.

Ciudad de México, 31 de enero (SinEmbargo).- Decenas de miles de personas volvieron a tomar las calles este sábado en Estados Unidos (EU). Las manifestaciones, que se extendieron del paro nacional del viernes, rechazan las políticas migratorias del Presidente Donald Trump y exigen el retiro inmediato del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de ciudades como Minneapolis, epicentro de la crisis. A la par, el republicano ordenó a los agentes federales que no intervengan en las protestas.

Mientras que ayer un “cierre nacional” paralizó escuelas, negocios y actividades en múltiples ciudades, y miles marcharon en Los Ángeles, Nueva York, Portland, Seattle y Minneapolis (donde Bruce Springsteen y Tom Morello ofrecieron un concierto), hoy las protestas continuaron con marchas, vigilias frente a oficinas del ICE, centros de detención y edificios federales.

En Portland (Oregón), miles marcharon desde Elizabeth Caruthers Park hacia una instalación del ICE, donde agentes usaron municiones de control de multitudes y gas lacrimógeno contra manifestantes. A su vez, en Los Ángeles hubo choques menores con la policía fuera de edificios federales.

En Minneapolis, grupos como la Twin Cities Coalition for Justice y el Minnesota Immigration Rights Action Committee convocaron una marcha en Bryant Square Park, con campanas de iglesias tocando en solidaridad con detenidos y manifestantes.

Organizaciones como 50501 (FiftyFifty.one) coordinaron la jornada nacional, que incluyó acciones simbólicas como dejar reseñas negativas en hoteles que colaboran con ICE y llamados a no consumir. Activistas denuncian que las redadas masivas han causado terror en comunidades migrantes, con cientos de miles de deportaciones y auto-deportaciones reportadas desde el inicio del segundo mandato de Trump.

Trump ordena a agentes no intervenir en protestas anti ICE

En una publicación compartida en su cuenta de Truth Social, el mandatario estadounidense reveló que dio instrucciones a la encargada del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Kristi Noem, para que “bajo ninguna circunstancia participaremos en las protestas o disturbios”.

Esta orden se da en medio de la escalada de protestas en Minneapolis y otras ciudades estadounidenses tras el asesinato de Alex Pretti, segundo ciudadano estadounidense asesinado por agentes migratorios que realizaban operativos para detener a migrantes sin papeles.

El Presidente Trump dio la instrucción a la encargada del DHS para que los agentes federales no intervengan para tratar de detener las protestas contra agentes de ICE que se llevan a cabo en ciudades que sean gobernadas por demócratas, como es el caso de Minneapolis.

"He instruido a la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que bajo ninguna circunstancia participaremos en las protestas o disturbios de diversas ciudades demócratas mal administradas, a menos que nos soliciten ayuda", anunció Trump en su cuenta de Truth Social.

El mandatario aclaró que los agentes de Seguridad Nacional únicamente se dedicarán a proteger los edificios federales para que no sean dañados por los manifestantes, además de que no se tolerarán agresiones contra los uniformados.

"Tengan en cuenta que he instruido a ICE y/o a la Patrulla Fronteriza para que sean muy enérgicos en la protección de la propiedad del Gobierno Federal. No se permitirá escupir en la cara a nuestros oficiales, no se darán puñetazos ni patadas a los faros de nuestros vehículos, ni se lanzarán piedras ni ladrillos a nuestros vehículos ni a nuestros Guerreros Patriotas. De ser así, esas personas sufrirán consecuencias iguales o mayores", indicó.

