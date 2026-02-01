Gerardo Taracena, actor mexicano reconocido por Apocalypto muere a los 55 años

La ANDA confirmó la muerte del artista y expresó sus condolencias a sus familiares y amigos.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 31 de enero (SinEmbargo).- Gerardo Taracena, actor y bailarín mexicano, falleció este sábado a los 55 años de edad; era reconocido por sus interpretaciones en películas como Apocalypto y ¿Qué culpa tiene el niño?, así como en la serie Narcos.

El deceso del artista fue confirmado por la Asociación Nacional de Actores (ANDA) en una publicación compartida en su cuenta de X, antes Twitter, en la cual lamentó su muerte y expresó sus condolencias a familiares, amigos y la comunidad artística.