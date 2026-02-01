El Papa expresa su “gran preocupación” por Cuba, y pide diálogo y evitar la violencia

En los últimos días, Donald Trump ha elevado la presión sobre los países que proporcionan petróleo a isla; el jueves pasado ordenó imponerles aranceles adicionales.

-Información en desarrollo

Ciudad de México/Madrid, 1 de febrero (SinEmbargo/EuropaPress).- El Papa León XIV expresó este domingo su "gran preocupación" por el incremento de las tensiones entre Cuba y Estados Unidos (EU), por lo que pidió "promover un diálogo sincero y eficaz", y evitar la violencia.

"He recibido con gran preocupación noticias sobre un aumento de las tensiones entre Cuba y los Estados Unidos de América, dos países vecinos. Me uno al mensaje de los obispos cubanos, invitando a todos los responsables a promover un diálogo sincero y eficaz, para evitar la violencia y cualquier acción que pueda aumentar el sufrimiento del querido pueblo cubano", escribió a través de su cuenta de X, antes Witter.