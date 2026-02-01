Adán Augusto deja la bancada de Morena y hasta el Senado. Asume otro expriista: Mier

El legislador anunció que dejará la coordinación de Morena en el Senado para concentrarse en trabajo territorial con miras a fortalecer al movimiento rumbo a 2027

- Información en desarrollo

Ciudad de México, 1 de febrero (SinEmbargo).- El Senador Adán Augusto López Hernández anunció este domingo que dejará la coordinación de Morena en el Senado de la República para concentrarse en trabajo político y territorial de cara al proceso rumbo a 2027, aunque permanecerá como legislador y no solicitará licencia a su escaño.

En el lugar de Adán Augusto queda Ignacio Mier, un expriista –como el mismo tabasqueño– que incluso aprobó el rescate multimillonario de las élites económicas con el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), durante la Presidencia de Ernesto Zedillo.

En conferencia de prensa, el exgobernador de Tabasco explicó que fue él quien solicitó retirarse de la coordinación parlamentaria, luego de considerar que en este momento su aportación más importante está fuera del recinto legislativo, fortaleciendo la estructura del movimiento.