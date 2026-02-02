¿Sabes por qué se hacen tamales el 2 de febrero? Aquí algunos datos y recomendaciones

Redacción/SinEmbargo

02/02/2026 - 7:00 am

Tamales

Los tamales se remontan a la época prehispánica de México, era un alimento para las fiestas y para agradecer la fertilidad; la palabra tamal, de origen náhuatl, significa envuelto.

Ciudad de México, 2 de febrero (SinEmbargo).- ¿Verde, de mole o de rajas? Hoy es el día de la Candelaria, el día en el que se pagan los tamales si te toco muñeco en la rosca de reyes, así que traemos algunos datos interesantes y una recomendación.

¿Qué es la Candelaria?

La Candelaria (celebrada cada 2 de febrero), es una fecha profundamente arraigada en la cultura mexicana. Marca el cierre del ciclo navideño y es una celebración que une lo religioso (es el día en el que se presenta a Jesús en el templo), lo familiar y, por supuesto, lo gastronómico.

De acuerdo con la página del Gobierno de México, "esta tradición se debe a que en esta misma fecha, basándose en el calendario azteca, es la bendición del maíz, y se elaboran alimentos con él". Esto por el inicio del ciclo agrícola mexica.

La Universidad Nacional Autónoma de México a través de UNAM Global destaca que se considera un acto de agradecimiento y celebración de la cosecha de maíz, un alimento que sin duda es fundamental en la dieta mexicana  El tamal, elaborado a base de maíz, simboliza abundancia, comunidad y herencia ancestral.

Tamal de Testal
Tamal de chocolate con espejo de mole. Foto: Cortesía Testal

Datos de los tamales en delivery

Generalmente se consumen tamales el Día de la Candelaria, no obstante, el apetito por este platillo no es ocasional y así lo confirman los datos: en 2025, los pedidos de tamales a través de DiDi Food crecieron 72 por ciento, al superar las 215 mil órdenes a nivel nacional, en comparación con hace dos años.

Los restaurantes de tamales también han fortalecido su presencia en plataformas digitales. De acuerdo con DiDi Food, el número de establecimientos que ofrecieron este platillo aumentó alrededor de 15 por ciento en 2025, en comparación con el año anterior, con más de 1 mil 500 restaurantes disponibles en la app en todo el país.

¿Cuáles son los sabores favoritos? DiDi Food reportó que según datos de 2025 son: verde, rojo y rajas se posicionaron como los tres sabores clásicos favoritos de los mexicanos. Al mismo tiempo, opciones menos convencionales como tamales de piña, champiñones y chicharrón fueron las más ordenadas por los usuarios a nivel nacional.El atole, el champurrado o el chocolate, fueron las tres bebidas más pedidas por los usuarios para acompañar sus tamales.

Según los datos de DiDi Food, el consumo de tamales a través de la app se concentra principalmente en el centro y norte de la República Mexicana. En 2025, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Culiacán, Durango, Morelia, Querétaro y Puebla fueron las ocho ciudades en donde los usuarios realizaron el mayor número de pedidos de este platillo.

tamales
Los tamales más pedidos son verde, rojo y rajas. Foto: Pixabay

¿Dónde comer tamales?

Si además de compraros en nuestro lugar de confianza, del carrito al que siempre se le compra, este año se busca algo nuevo, te dejamos dos opciones:

La primera es en el restaurante Testal, lugar que cuenta con una propuesta que respeta el sabor de México mientras lo reinventa, con un menú especial de tamales que te invitan a recorrer distintas regiones y técnicas del país, con recetas que van de lo clásico a lo inesperado:

  • Corundas, bañadas en salsa de tomate-jitomate con rajas poblanas y costilla de cerdo, crema y queso cotija
  • Uchepos de elote tierno, suaves y reconfortantes, acompañados de salsa verde, crema y queso.
  • Tamal de lengua de res en salsa de chile morita con nopales asados, de cerdo en salsa de chile costeño y hoja santa, para quienes buscan sabores más intensos
  • Tamal de pollo con mole de Xico, profundo y especiado
Tamal de Testal
Tamal de pollo con mole de Xico. Foto: Cortesía Testal
  • Tamal de chocolate bañado en mole poblano con pechuga de pollo,
  • Tamal de rajas con queso, champiñón con queso Chihuahua y salsa de chile morita,
  • Tamal dulce de fresa con frutos rojos
  • Tamal de higo con queso crema
Tamal de Testal
Tamales de frutos rojos. Foto: Cortesía Testal

¿Con qué bebida acompaño el tamal?

Las bebidas clásicas son el atole, un chocolate o un café, grandes maridajes para acompañar el delicioso tamal. Si buscas algo aquí te dejamos otra opción preparada con crema irlandesa para preparar en casa de manera rápida y sencilla.

Ingredientes:

  • 40ml de Baileys Chocolate (Baileys Chocolate es una combinación entre el sabor de Baileys Original con chocolate belga)
  • ¾ de taza de leche líquida
  • 40ml de chocolate en polvo
  • Crema batida al gusto
  • Chocolate líquido al gusto
  • 1 cucharadita de trozos de chocolate

Preparación:

  1. En un shaker, se vierte 40ml de Baileys Chocolate, 40ml de chocolate en polvo y ¾ de leche líquida caliente. Se agita.
  2. Finalmente se sirve la mezcla en una taza de cristal y se decora con crema batida, chocolate líquido y trocitos de chocolate, al gusto.

Cultura
