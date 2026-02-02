DATOS ¬ Adán deja en el Senado élite dorada de rancheros ricos, expriistas y acólitos

Adán Augusto López ubicó al menos a 13 excolaboradores de Tabasco y Segob en la ‘nómina dorada’ del Senado, hasta que renunció este 1 de febrero a la coordinación de los senadores de Morena.

Ciudad de México, 2 de febrero (SinEmbargo).- Adán Augusto López Hernández convirtió el Senado de la República en un feudo donde colocó en puestos clave a sus acólitos y excolaboradores, con un sueldo de más de 100 mil pesos mensuales y otras prestaciones como primas vacacionales, bonos de productividad, apoyo para lentes y aguinaldo, para en varios casos acrecentar su riqueza ya prominente.

López Hernández construyó dicho organigrama desde su llegada a la Cámara Alta en septiembre de 2024, hasta que un año y cinco meses después renunció a la Coordinación de los senadores de Morena. Este 1 de febrero, el político tabasqueño rodeado de polémica por su patrimonio creciente anunció que dejará ese puesto aunque permanecerá como legislador, y hará trabajo de “territorio” con la mira en las elecciones de 2027.

“Esta es una decisión que digamos que tomé en las últimas horas cuando se abrió la posibilidad de ir a hacer trabajo político electoral rumbo al 2027, cuando me toca ahora algo que requiere de tiempo completo, como es lo de fortalecer la unidad adentro del movimiento”, dijo López Hernández.

“En ningún momento yo he planteado la posibilidad de solicitar licencia como senador de la República. Lo reitero, soy un soldado más de la Cuarta Transformación y, por ende, pues, estaré haciendo trabajo legislativo los días que corresponde, pero voy a hacer también trabajo territorial”, agregó.

En la misma conferencia se anunció que quien ocupará su lugar como coordinador de los legisladores de Morena, y como nuevo Presidente de la Junta de Coordinación Política, es Ignacio Mier Velazco. Sin informar sobre algún cambio inmediato en el resto del organigrama del Senado.

Al menos 13 excolaboradores de Adán en Tabasco

La Unidad de Datos de SinEmbargo ubicó 62 funcionarios del Senado con salario de más de 100 mil pesos mensuales, una “burocracia dorada” a cargo de las principales decisiones financieras y de operación de la Cámara Alta, en la que igual hay rancheros acaudalados con pasado priista hasta viejos aliados que Adán Augusto López Hernández importó desde Tabasco.

Aparecen por lo menos 13 personas que trabajaron en su Gobierno estatal o en la Secretaría de Gobernación, cuando él tuvo el mando de esa dependencia federal (agosto de 2021 a junio de 2023).

De la lista de funcionarios del Senado con un salario de más de 100 mil pesos al mes, de acuerdo con la información disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia hasta el tercer trimestre del 2025, sólo 14 son mujeres. Tal como ocurre en la Cámara de Diputados controlada por Monreal, los hombres dominan el organigrama con los puestos e ingresos más relevantes.

De hecho, entre los de más jerarquía sólo aparece una mujer: Laura Itzel Castillo como presidenta de la Mesa Directiva, y el resto de los puestos en los tres primeros niveles de la estructura orgánica están en manos de hombres.

Suplente de Adán Augusto gana 130 mil al mes y administra los recursos del Senado

La Presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, y el Presidente de la Junta de Coordinación Política tienen los dos cargos con el nivel más alto en el organigrama de la Cámara Alta.

Luego, para la operación del trabajo diario, contrataciones y manejo de personal, se ubican los titulares de dos secretarías generales, con un ingreso salarial neto de 130 mil pesos mensuales netos.

Óscar Trinidad Palomera Cano ocupa desde el 3 de septiembre de 2024 el cargo de Secretario General de Servicios Administrativos, instancia clave en el manejo de los más de 5 mil millones de pesos que recibe cada año el Senado, al encargarse de administrar los recursos humanos y materiales.

Palomera Cano es senador suplente de Adán Augusto López. Trabajó en su Gobierno en Tabasco, como Secretario de Administración e Innovación Gubernamental, y en Gobernación como su Coordinador de Estrategia Institucional. En los registros aparece que como parte de sus prestaciones en el Senado tiene un apoyo para adquisición de lentes por 13 mil 940 pesos, además de contar con un seguro de vida institucional.

Le sigue en jerarquía Arturo Garita Alonso, también con un sueldo de 130 mil pesos mensuales y con el puesto de Secretario General de Servicios Parlamentarios, mismo que ha ocupado desde el año 2000. Como Presidente de la Mesa Directiva, en su momento Gerardo Fernández Noroña ratificó su nombramiento.

La remuneración mensual neta de estos dos funcionarios, Palomera Cano y Garita Alonso, se queda apenas por debajo de la de los 128 senadores de la República, que es de 131 mil 874 pesos.

El ‘club’ de los 124 mil al mes, también con varios adanistas

En el siguiente nivel, con sueldos de 124 mil pesos mensuales netos y también con un papel relevante en el manejo del dinero de la Cámara aparecen personajes como el Tesorero del Senado, Abraham Ezequiel Zurita Capdepont.

Él también trabajó en el Gobierno de López Hernández en Tabasco, como coordinador técnico operativo en la Secretaría de Administración e Innovación, del 1 de octubre de 2019 al 31 de diciembre de 2021. Luego en 2022 dirigió Talleres Gráficos, designado por la Segob de Adán.

También está Rubén de Jesús Cervantes González, con el puesto de Coordinador Técnico de la Secretaría General de Servicios Administrativos del Senado, desde septiembre de 2024. Antes, en la Segob a cargo de Adán Augusto, trabajó como Director de Vinculación con los Estados; y fue designado como Director General de las Oficinas de Defensa del Consumidor.

Otro personaje a quien se identifica como allegado al exgobernador de Tabasco es Gerardo Fragozo Díaz, quien ocupa el puesto de Contralor del Senado, encargado de fiscalizar el manejo presupuestal y de recursos, y al que además se le encomendó encabezar una nueva Unidad de Anticorrupción y Transparencia.

Fragozo Díaz trabajó de 2018 a 2024 en el área de Administración General de Auditoría Fiscal Federal del SAT, ahí coincidió con Rosalinda López Hernández, la hermana de Adán Augusto López que fue Administradora General de Auditoría Fiscal Federal.

Antes trabajó como secretario técnico de la Comisión Jurisdiccional del Senado cuando ésta fue presidida por el entonces senador Carlos Merino, a la postre gobernador interino de Tabasco, cuando Adán Augusto dejó la gubernatura.

Rafael Díaz Ríos fue designado el 3 de octubre de 2024 como Coordinador General de la Unidad de Transparencia del Senado. Antes trabajó en el Gobierno de Adán Augusto López en Tabasco, como director de la Unidad Técnica de Coordinación, de enero de 2019 a agosto de 2022.

También con sueldo de 124 mil al mes en el Senado está Rafael Luna Alviso, con el puesto de Coordinador de Consultoría Jurídica Legislativa, aunque en su caso inició con esa función desde septiembre de 2021. Es herencia de Ricardo Monreal, cuando dirigió la Cámara Alta, de hecho trabajó para su Gobierno en la Alcaldía Cuauhtémoc, como Director General de Seguridad Pública. Cuando compitió para ser comisionado del ahora extinto INAI omitió de su historial ese antecedente laboral, por lo que se criticó opacidad, además de su bajo nivel de puntaje en el proceso de evaluación para el cargo.

Fernando Humberto Pulido Kim es el Coordinador de Comunicación del Senado desde septiembre de 2024. De 2021 a 2023 trabajó como director operativo del Club de Futbol Atlas, y luego la Segob de Adán Augusto lo nombró representante de la Secretaría en Jalisco.

Otro personaje, Salvador Caro Cabrera, fue designado desde el 1 de mayo como Coordinador General del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. En su historial están los cargos de Presidente del Comité Directivo Municipal del PRI en Guadalajara, y Comisario de la Policía de Guadalajara, de 2015 a 2017. Luego pasó a las filas de Movimiento Ciudadano, fue Presidente de su Grupo Parlamentario en la entidad, y luego diputado federal naranja. En enero de 2024 renunció a MC y se sumó a la bancada guinda, aunque como opositor había criticado en varios momentos a Andrés Manuel López Obrador.

Rancheros priistas y empresarios con múltiples propiedades, entre los que ganan 120 mil al mes

En el grupo de funcionarios del Senado que ganan 120 mil pesos mensuales netos al mes aparecía Miguel Ernesto Pompa Corella, como Director General de Análisis Legislativo en el Instituto Belisario Domínguez. Aunque en noviembre pasado se confirmó su nombramiento como magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa.

Previamente, de 2015 a 2021, Pompa Corella había trabajado como Secretario de Gobierno en la administración de la política priista Claudia Pavlovich, y de 2009 a 2012 fue diputado federal priista.

Según la declaración patrimonial que presentó en enero de este año, Pompa Corella posee un rancho que en 2010 le costó 2 millones de pesos; una casa de 6 millones 200 mil, adquirida a crédito en 2017; un auto BMW que compró a crédito en 2023, con un valor de 760 mil pesos, y cabezas de ganado con un valor de 2 millones de pesos.

En 2023, el exfuncionario de Pavlovich (que en la PNT hasta mediados de 2025 apareció como afiliado o militante del PRI) fue captado haciendo campaña a favor de Adán Augusto López en Baja California Sur, para que fuera nominado como candidato presidencial de Morena. Meses después, en octubre de 2024, obtuvo un puesto en el Senado.

Otro personaje con actividad ganadera y con un puesto en el Senado, al menos hasta el tercer trimestre de 2025 y con salario de 120 mil al mes es Nicolás Carlos Bellizia Aboaf, como secretario técnico del Grupo Parlamentario de Morena. Él también fue diputado federal priista, de 2009 a 2012, y de 2018 a 2021, diputado local tricolor. En este último año, la Segob de Adán Augusto lo nombró responsable de la Unidad de Política Interior y de Análisis de Información.

En la PNT, hasta mediados de 2024 Bellizia Aboaf aún aparecía como militante priista. Aunque en junio de 2023, ya trabajando en la Segob, difundió un video para promocionar la aspiración presidencial de Adán Augusto.

En su declaración patrimonial de 2022, Bellizia Aboaf dijo tener ingresos de 1 millón 520 mil pesos mensuales por venta de novillos, aunque para la de octubre de 2024 ya no apareció esa actividad ganadera. Lo que sí mencionó es tener un auto BMW que compró de contado en 2010 por 530 mil pesos, y un vehículo Volkswagen que también compró de contado en 2022 por 665 mil pesos. Para la declaración de 2025, ya no apareció la información sobre sus propiedades.

Miguel Ángel Chico Herrera, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política, fue senador priista de 2012 a 2018, para luego sumarse a las filas morenistas como diputado federal. La Segob de Adán lo nombró Subprocurador Jurídico de la Profeco en 2022, y ese mismo año se convirtió en representante de Segob en Querétaro y Coordinador de Seguimiento de la Planeación Institucional de Gobernación. Sin embargo, dejó el puesto en 2023, para sumarse a la promoción de Adán Augusto en su intento de ser candidato presidencial.

En este rango salarial de 120 mil netos al mes también apareció al menos hasta junio el empresario Luis Humberto Montaño García, designado por Adán Augusto López como Coordinador Ejecutivo de Investigación del Instituto Belisario Domínguez.

De 2000 a 2003 Montaño García fue diputado suplente del legislador priista Reyes Antonio Silva Beltrán. En 2023 buscó ser candidato de Morena al Senado y no obtuvo la nominación, pero le dieron el puesto en la Cámara Alta. El 20 de octubre pasado anunció su incorporación al Partido Verde Ecologista (PVEM), y en redes mencionó que buscaría ser candidato a la presidencia municipal de Atizapán. En la base de datos de sueldos del tercer trimestre de 2025, ya no aparecía en el listado de funcionarios del Senado.

Dos empresas ligadas a Montaño García, Lumo Financiera del Centro (de la que es socio fundador) y Lease And Fleet Solutions (donde ha fungido como presidente), han recibido contratos del Gobierno federal y del Gobierno de Tabasco. De 2022 a 2025, Lumo Financiera del Centro firmó contratos por más de 290 millones de pesos con entidades como ISSSTE, IMSS, IMSS Bienestar, Conaliteg, Segalmex, CFE, Conagua y Alimentación para el Bienestar, por servicios de arrendamiento de vehículos. Lease And Fleet Solutions, en tanto, firmó contratos por al menos 4 millones de pesos en 2024 con el Instituto de Seguridad Social de Tabasco, para arrendamiento de vehículos pero también de instrumental médico y de laboratorio.

En su declaración patrimonial de noviembre de 2024, Montaño García reportó tener 21 propiedades. Entre 2020 y 2024 compró de contado ocho departamentos, con un costo de 52 de millones de pesos. Y entre 2019 y 2023 cuatro oficinas, con un valor de 28 millones. Para su declaración presentada en mayo de 2025, ya sólo reportó un departamento, con un valor de adquisición de 13.4 millones de pesos.

Exfuncionarios de Tabasco, con puestos clave para las finanzas del Senado

Carlos Enrique Íñiguez Rosique, conocido como “Caliche”, es uno de los personajes más cercanos a Adán Augusto López y desde septiembre de 2024 ocupa el cargo de secretario particular de la Junta de Coordinación Política. Apenas en junio de ese año había ganado una diputación local en Tabasco, pero la dejó para atender el llamado de su jefe político.

Entre 2019 y 2021 trabajó en la Coordinación General Ejecutiva de la gubernatura de Tabasco. Luego el suplente de Adán Augusto en la administración estatal, Carlos Merino, lo nombró secretario de Administración e Innovación Gubernamental, cargo que tuvo antes Óscar Trinidad Palomera Cano, actual Secretario General de Servicios Administrativos del Senado.

Otro adanista con un puesto clave para las finanzas del Senado es Jorge Alberto Medina González, quien se desempeña como director General de Recursos Materiales y Servicios Generales del Senado. Él trabajó como coordinador de Procesos y Acciones del Gobierno de Adán Augusto en Tabasco, de 2019 a 2021. Y luego ya en la Segob de Adán alcanzó el puesto de titular de la Unidad de Administración y Finanzas, en 2023.

Beatriz Andrea Fernández Capetillo es Directora General de Contabilidad del Senado desde septiembre de 2024. En su caso como vínculo adanista destaca que desde enero de 2019 a agosto de 2024 fue titular de la Unidad de Administración y Finanzas de Tabasco. Según sus declaraciones patrimoniales, en 2024 compró de contado un auto Mazda CX30, con un valor de 495 mil 900 pesos.

Lili Georgina de la Cruz Arias es Directora General de Programación y Presupuesto del Senado desde el 1 de octubre de 2024. Apenas el 16 de febrero de ese año el gobernador de Tabasco, Carlos Merino, la había nombrado Secretaria de Finanzas de la entidad. Antes, de enero de 2023 a febrero de 2024, fue subsecretaria de Egresos del gobierno estatal.

Elvia Lucía Aguillón Moreno es Directora General de Recursos Humanos del Senado desde septiembre de 2024. Previamente, en la Segob de Adán Augusto en 2023, trabajó como Directora General de Recursos Materiales.

Otra funcionaria es Yndira Sánchez Ruiz, Coordinadora Administrativa del Grupo Parlamentario de Morena. De 2021 a 2023, en la Segob de Adán Augusto, tuvo un cargo de Directora del Área de Reclutamiento, y de 2019 a 2021 fue Jefa de Departamento de la Coordinación General Ejecutiva de la Gubernatura de Tabasco, según sus documentos de historia laboral.