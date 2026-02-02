El IPN trabaja en biosensor para ayudar en detección de gastritis y cáncer estomacal

Redacción/SinEmbargo

01/02/2026 - 7:25 pm

Investigadores del IPN crearon un biosensor que detecta infecciones por Helicobacter pylori, bacteria asociada con gastritis, úlceras y cáncer de estómago.

La nueva tecnología desarrollada por científicos del Poli permitirá detectar y prevenir enfermedades graves que afectan al sistema digestivo.

Ciudad de México, 1 de febrero (SinEmbargo).- Investigadores del Instituto Politécnico Nacional (IPN) trabajan en el desarrollo de un biosensor que permite detectar infecciones por Helicobacter pylori, bacteria asociada con la gastritis, úlceras y el cáncer de estómago, dio a conocer la institución este domingo.

Este proyecto es desarrollado en el Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada (CIBA) Tlaxcala y es dirigido por el científico Abdú Orduña Díaz, con la colaboración de la maestra en Ciencias y doctoranda Cecilia Díaz Pérez, así como del investigador Zeus Saldaña Ahuactzi, quien realiza una estancia posdoctoral.

Gracias a esta nueva tecnología, inédita a nivel mundial, se podrán desarrollar pruebas rápidas, confiables y accesibles que permitan diagnosticar y prevenir enfermedades graves como el cáncer gástrico.

IPN desarrolla biosensor para diagnosticar gastritis y cáncer de estómago

El IPN dio a conocer en un comunicado que investigadores de esta institución avanzan en el desarrollo de un biosensor que detecta infecciones de la bacteria Helicobacter pylori, la cual está asociada con enfermedades como gastritis crónica, úlceras y cáncer de estómago.

La maestra Cecilia Díaz, una de las participantes en el proyecto, recalcó que uno de los principales retos para combatir dichas enfermedades es el diagnóstico oportuno, ya que las pruebas disponibles actualmente son muy costosas, invasivas y poco precisas, por lo que en muchos casos los pacientes sólo reciben tratamiento para aliviar los síntomas y no para erradicar la bacteria causante.

Agregó que la nueva tecnología en la que trabaja tiene un alto potencial para convertirse en una herramienta accesible para diagnosticar y prevenir enfermedades graves, como el cáncer de estómago, ya que hasta el día de hoy sólo existen biosensores coloidales para identificar otras bacterias.

Investigadores del IPN crearon un biosensor que detecta infecciones por Helicobacter pylori, bacteria asociada con gastritis, úlceras y cáncer de estómago.
Investigadores del IPN crearon un biosensor que ayuda a diagnosticar el cáncer de estómago. Foto: IPN

La investigadora explicó que el nuevo biosensor es una tecnología inédita en el mundo para la detección de la bacteria Helicobacter pylori, por lo que en el futuro buscarán obtener una patente.

¿Cómo funciona el biosensor para diagnosticar cáncer de estómago?

El biosensor para detectar la bacteria Helicobacter pylori, desarrollado por investigadores del IPN, busca convertirse en una prueba accesible y que arroja resultados en minutos, lo que permitirá detectar infecciones en etapas tempranas, además de que elimina la necesidad de realizar otros análisis más invasivos, como una biopsia.

Luego de ser ensamblado, el biosensor se integra a una solución líquida en la que puede interactuar directamente con muestras biológicas, como saliva.

En caso de que la bacteria Helicobacter pylori esté presente se une al sensor, lo que permite separarla fácilmente del resto de la muestra usando un imán. Este proceso facilita la limpieza y el análisis del material, además de que permite obtener resultados en corto tiempo.

