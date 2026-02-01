Dos latinos del ICE, de apellidos Ochoa y Gutiérrez, son los que dispararon a Pretti

El medio ProPublica identificó como Jesús Ochoa y Raymundo Gutiérrez a los agentes del ICE que dispararon contra Alex Pretti y provocaron su muerte.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 1 de febrero (SinEmbargo).- El enfermero estadounidense Alex Pretti fue asesinado por dos agentes de origen latino del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), reveló hoy ProPublica, que identificó a los uniformados como Jesús Ochoa y Raymundo Gutiérrez.

"Los dos agentes federales de inmigración que dispararon contra el manifestante de Minneapolis Alex Pretti están identificados en los registros gubernamentales como el agente de la Patrulla Fronteriza Jesús Ochoa y el oficial de Aduanas y Protección Fronteriza Raymundo Gutiérrez", indicó el medio de comunicación.

ProPublica afirma haber tenido acceso a registros en los que se informa sobre la identidad de ambos agentes (Ochoa, de 43 años, y Gutiérrez, de 35).

"Ambos fueron asignados a la Operación Metro Surge, una red de control migratorio lanzada en diciembre que envió a decenas de agentes armados y enmascarados por toda la ciudad", informó el diario.