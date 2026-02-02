Alcalde pide a morenistas no ventilar disputas internas: "Lo importante es la unidad"

Redacción/SinEmbargo

01/02/2026 - 9:53 pm

La Presidenta de Morena hizo un llamado a las diputadas y diputados morenistas para que se abstengan de ventilar conflictos internos y mantengan la unidad.

La líder morenista pidió a los integrantes de su partido anteponer los intereses del movimiento a sus aspiraciones personales.

Ciudad de México, 1 de febrero (SinEmbargo).- La Presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, hizo un llamado a las diputadas y diputados morenistas para que se abstengan de ventilar conflictos internos y que mantengan la unidad de cara al proceso electoral del 2027.

La líder morenista recordó a las y los integrantes de su partido que deben anteponer los intereses del movimiento y su proyecto de nación a sus aspiraciones personales para contender por un cargo de elección popular.

El llamado de la dirigente del partido guinda a sus correligionarios se dio en el marco de la cuarta Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, que se llevó a cabo este fin de semana.

Líder de Morena advierte sanciones

Durante un mensaje ante legisladoras y legisladores de Morena, Luisa María Alcalde hizo un llamado para que se abstengan de ventilar conflictos que surjan al interior del partido y a mantener la unidad de cara al proceso electoral del 2027.

"Lo más importante es la unidad, compañeras y compañeros. Nos tiene que quedar claro que, por encima de nuestro deseo legítimo de participar, por encima de eso está el proyecto de país y que espacios para participar hay distintos y que no nos debe de llevar eso a ninguna división, al contrario", señaló.

La líder morenista enfatizó que las y los militantes del partido guinda que ventilen sus conflictos internos en medios de comunicación estarían violando los estatutos de Morena, por lo que podrían ser sancionados e incluso expulsados.

Alcalde advirtió que los integrantes de la oposición podrían aprovechar las diferencias que surjan al interior de su movimiento para recuperar terreno.

"Si nosotros no cuidamos a Morena, si nosotros nos peleamos, nos dividimos, nos estamos viendo el ombligo, ¿en manos de quien le dejamos este país? ¿del PRI, del PAN, de Movimiento Ciudadano?", señaló.

