¿Te interesa ser agente federal? La SSPC abre convocatoria 2026 para nuevos reclutas

Las personas que se integren como agentes de protección federal recibirán un salario competitivo y prestaciones superiores a las de Ley.

Ciudad de México, 1 de febrero (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dio a conocer este domingo que sigue abierta la convocatoria para mujeres y hombres interesados en unirse al Servicio de Protección Federal (SPF). A continuación te decimos cuáles son los requisitos para entrar y cuándo será el reclutamiento.

Las y los agentes que se integren a dicha corporación se desempeñarán como guardias especializados en protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e inmuebles que albergan dependencias de la Administración Pública Federal, órganos del Poder Legislativo y Judicial, así como organismos autónomos e instituciones que soliciten su apoyo.

La dependencia detalló que las personas que ingresen al SPF recibirán un salario mensual superior a 13 mil pesos, además de prestaciones superiores a las que marca la Ley.

#SSPC | Sé parte de la fuerza del @spf_sspc en todo el territorio nacional.

Consulta los requisitos en 👉🏼 https://t.co/sMcyNP9CgX pic.twitter.com/5xrII445vh — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) February 1, 2026

¿Cuáles son los requisitos para unirse al SPF?

En un comunicado, la SSPC detalló que las mujeres y los hombres interesados en unirse al Servicio de Protección Federal deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener de 18 a 65 años de edad.

Estudios de secundaria concluidos.

Estatura mínima de 1.50 metros para mujeres y 1.60 metros para hombres.

Estar en buen estado de salud física y mental.

Tener disponibilidad para cambiar de residencia a cualquier estado del país.

Identificación oficial vigente.

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Constancia de Situación Fiscal actualizada.

Comprobante de domicilio.

Comprobante de estudios.

Referencias personales.

Cartilla del Servicio Militar Nacional liberada.

¿Cuándo serán las jornadas de reclutamiento?

Durante el mes de febrero se llevarán a cabo diversas jornadas de reclutamiento para nuevos elementos del Servicio de Protección Federal en tres estados:

Ciudad de México (CdMx): el lunes 2 y el jueves 11 de febrero en la Alcaldía Venustiano Carranza; el miércoles 4 y miércoles 18 de febrero en la Alcaldía Gustavo A. Madero; el lunes 9 de febrero en la Alcaldía Iztacalco, y los lunes 9 y 16 de febrero en la Alcaldía Xochimilco.

Estado de México (Edomex): el jueves 5 de febrero en Nezahualcóyotl; el viernes 6 y miércoles 25 de febrero en Toluca; el lunes 9 de febrero en Huehuetoca; el miércoles 11 de febrero en Ecatepec y Chicoloapan; el jueves 12 de febrero en Atenco; el viernes 13 de febrero en Tlalmanalco y San Martín de las Pirámides; el lunes 16 de febrero en Los Reyes y La Paz; el jueves 19 de febrero en Texcoco; el viernes 20 de febrero en Acolman, y el lunes 23 de febrero en Zinacantepec.

Hidalgo: el martes 3 de febrero en Tulancingo, el miércoles 4 de febrero en Mineral de la Reforma y el jueves 5 de febrero en Pachuca de Soto.

Las personas interesadas pueden acudir a los centros de reclutamiento ubicados en la CdMx, en avenida Miguel Ángel de Quevedo número 915, Alcaldía Coyoacán, o en Ecatepec, Estado de México, en avenida Circunvalación número 353, esquina Vía Morelos, colonia Santa Clara Coatitla.

¿Qué prestaciones reciben los elementos del SPF?

Las personas que se integren como agentes del SPF recibirán un sueldo mensual neto de 13 mil 607 pesos, además de prestaciones superiores a las de ley, las cuales incluyen: