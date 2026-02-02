VIDEOS ¬ Billie Eilish, Justin Bieber y más alzan la voz contra ICE en Grammys 2026

Mediante pines, bromas y discursos, artistas expresaron su rechazo al ICE y las políticas antimigrantes de Trump en la ceremonia de los Grammys 2026.

Ciudad de México/Los Ángeles, 1 de febrero (SinEmbargo/LaOpinión).- La 68ª edición de los premios Grammy no sólo fue una celebración a la música, sino también un escenario de protesta. En medio de un clima de tensión política, diversas celebridades aprovecharon la alfombra roja y el escenario para manifestarse en contra del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Bajo el lema “ICE OUT”, figuras como Kehlani, Jason Isbell, Margo Price y Rhiannon Giddens lucieron prendedores y prendas de protesta. El movimiento, impulsado por organizaciones como Maremoto, busca visibilizar el rechazo a la presencia de agentes federales en las comunidades tras incidentes violentos, como la muerte del enfermero Alex Pretti.

Justin Bieber y su esposa, Hailey Bieber, acapararon miradas al llegar juntos portando un pin blanco con letras negras que decía “ICE OUT”.

justin and hailey bieber wearing the ‘ice out’ pins ❤️‍🩹 #GRAMMYs pic.twitter.com/lxcNOVJBJM — astrid ❤️‍🩹 (@defnotastridd) February 2, 2026

La cantante Kehlani fue una de las voces más contundentes de la noche. Al recibir el premio a Mejor Interpretación de R&B, utilizó su discurso para lanzar duras críticas directas contra el ICE.

El cantante puertorriqueño, Bad Bunny, también usó su discurso de agradecimiento al recibir el premio de Mejor Álbum de Música Urbana para lanzar un mensaje contra el ICE.

“ICE fuera”, comenzó el cantante su discurso. “No somos salvajes no somos animales somos humanos y somos americanos”, agregó.

Bad Bunny empezó su discurso en los Grammys diciendo “ICE OUT”: “No somos salvajes, no somos animales, no somos aliens, somos humanos y somos estadounidenses. El odio se vuelve más poderoso con más odio. Lo único más poderoso que el odio es el amor.“ pic.twitter.com/mzZPOREEB7 — ana⁴⁴ (@anapau_villa) February 2, 2026

Por su parte, Justin Vernon, de Bon Iver, portó un silbato en honor a los civiles que documentan las acciones federales en las calles de Minneapolis. “La música existe para unir, pero el verdadero trabajo lo hacen quienes están en el terreno exigiendo justicia”, afirmó a la prensa.

Incluso antes de la gala, artistas como Becky G marcaron tendencia con mensajes explícitos en su manicura durante los eventos previos.

Billie Eilish fue otra de las que habló contra el ICE al aceptar su premio y señaló que "nadie es ilegal en tierras robadas. Debemos seguir luchando y alzando la voz. Nuestras voces importan".

La protesta en los Grammy se suma al clamor visto días atrás en el Festival de Sundance, consolidando un frente cultural que exige el cese de la violencia migratoria y el retiro de las agencias federales de las ciudades estadounidenses.

Bromas sobre Epstein y Groenlandia también se hicieron presentes

Además de las y los artistas, el presentador del evento, Trevor Noah, aprovechó la ocasión para hacer una serie de bromas sobre el Presidente Donald Trump y temas relacionados a éste, como su intención de hacerse con Groenlandia o su aparición en los archivos liberados del caso Epstein.

“Canción del Año: ese es un Grammy que todos los artistas quieren casi tanto como Trump quiere Groenlandia, lo cual tiene sentido porque la isla de Epstein ya no está, necesita una nueva para pasar el rato con Bill Clinton”, mencionó.

Trevor Noah takes another jab at Donald Trump at the #Grammys : “Song of the Year — that is a Grammy that every artist wants as much as Trump wants Greenland, which makes sense because Epstein’s island is gone, he needs to hang out with Bill Clinton”

pic.twitter.com/aKXClKgUN2 — Lucas Sanders 👊🏽🔥🇺🇸 (@LucasSa56947288) February 2, 2026

Noah también bromeó con Bad Bunny sobre que Puerto Rico es parte de Estados Unidos, dato que suele ser ignorado por muchos estadounidenses.

Otro tema que fue tomado por el presentador para hacer un chiste fue el reciente encuentro entre la rapera Nicki Minaj con el mandatario estadounidense, de quien se declaró la "fan número uno".

"Nicki Minaj no está aquí, sigue en la Casa Blanca con Donald Trump discutiendo asuntos muy importantes", dijo Trevor Noah, lo que generó una ovación y aplausos entre los asistentes al evento.