Atiendan al pueblo y no se distraigan con trivialidades, pide Rosa Icela a morenistas

Redacción/SinEmbargo

01/02/2026 - 10:56 pm

La Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, pidió a senadoras y senadores de Morena que no se distraigan con "trivialidades, ni cosas vanas".

La titular de Segob pidió a legisladoras y legisladores morenistas establecer medidas contra la discriminación. 

Ciudad de México, 1 de febrero (SinEmbargo).- La Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, pidió este domingo a senadoras y senadores de Morena que se ocupen de cumplir su labor como servidores públicos y no se distraigan con "trivialidades, ni cosas vanas".

Además, recalcó que el Gobierno humanista encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum está en contra de cualquier clase de discriminación, por lo que conminó a legisladoras y legisladores morenistas a establecer medidas contra el clasismo, racismo, machismo y misoginia.

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) participó este domingo en la Cuarta Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado, celebrada en la antigua Casona de Xicoténcatl, en la Ciudad de México (CdMx).

Rosa Icela pide a senadores de Morena no distraerse con trivialidades

Durante su participación en la Reunión Plenaria de senadoras y senadores de Morena, Rosa Icela Rodríguez recordó a las y los morenistas que tienen el compromiso de cumplir con su labor como servidores públicos con honestidad, profesionalismo y vocación para atender las exigencias ciudadanas.

“Ocupémonos de atender los problemas de la gente, que no nos distraigan trivialidades, ni cosas vanas. Estamos por la justicia, la paz, la igualdad y la prosperidad compartida”, recalcó la Secretaria de Gobernación.

La funcionaria reconoció la labor de la bancada morenista en el Senado para lograr la aprobación las iniciativas de reforma en materia de Guardia Nacional, simplificación administrativa, protección a la salud, seguridad pública, prisión preventiva oficiosa y protección animal, entre otras.

En este sentido, la titular de Segob señaló que la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral realizó audiencias en todo el país para recopilar la opinión de distintos sectores de la sociedad e incluirlas en la iniciativa que será enviada por la Presidenta al Congreso próximamente.

“Con la participación de todas y todos se está integrando una iniciativa, que en breve, será presentada ante ustedes para su revisión, observaciones, debates y, en su caso, aprobación. Se busca fortalecer nuestra democracia”, indicó Rosa Icela.

