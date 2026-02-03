Pedregal de Santo Domingo, ejemplo de territorialidad

Pedregal de Santo Domingo, comunidad de la Ciudad de México de 100 mil habitantes operada históricamente en una lógica de autogestión, ahora enfrenta un cambio de paradigma: la estrategia Territorios de Paz e Igualdad.

Ahí se exhibe la renegociación del orden público en un espacio donde la vulnerabilidad fue la constante.

La seguridad es una cuestión casi eléctrica. La instalación de tres mil 400 luminarias en 300 calles trasciende el servicio público para convertirse en una política de derechos humanos; mientras la oscuridad cede territorio al crimen, la luz recupera el espacio para la vida vecinal. Este despliegue, instruido por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, ha impactado en una reducción del 30 por ciento en la incidencia delictiva.

El modelo encuentra su mayor potencia en la democratización tecnológica. El C5 incrementó la cobertura de cámaras de 476 a 648 —un salto del 36 por ciento—. Los mil 030 botones de auxilio instalados en estos territorios son vínculos tácticos con la ciudadanía.

A través del programa Casa por Casa se han canalizado más de cinco mil solicitudes vecinales que reconstruyen la confianza institucional ladrillo a ladrillo: 451 puntos bacheados, 623 podas preventivas y un mantenimiento vial constante. Para el habitante del Pedregal, el Gobierno se materializa en el camión de desazolve que llega a tiempo o en la patrulla al atender un llamado.

Los muros pintados en una de sus avenidas centrales, Papalotl, recorridas la semana pasada como parte de la rendición de cuentas iniciada por Brugada este año, exhiben el cambio. Afuera de una escuela un ajolote —animal ancestral que este domingo celebró su día nacional— es testigo del paso de la Jefa de Gobierno y su gabinete.

Pocas o prácticamente en ninguna otra ocasión, las y los servidores públicos responsables de las decisiones finales respecto a obras y servicios juntos en el Pedregal de Santo Domingo. Proyección de un modelo de gobernanza que aspira a la exportación nacional: la fusión de la justicia social con la eficiencia operativa.

La transformación de la colonia es en el fondo una batalla por el significado de la territorialidad, donde la comunidad ya no necesita blindarse contra el exterior; ahora se integra a una ciudad que utiliza la tecnología y la presencia física como herramientas de pacificación.

Si la administración logra sostener este ritmo de modernización, la piedra volcánica de Santo Domingo dejará de ser un símbolo de exclusión. Se potenciará como fundamento securitizado de la metrópoli.