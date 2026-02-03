El cruce de Rafá, entre Gaza y Egipto, reabre sólo para el paso limitado de personas

Europa Press

02/02/2026 - 8:08 pm

El paso de Rafá, en la frontera entre la Franja de Gaza y Egipto, reabrió sus puertas, si bien de forma limitada y permitiendo únicamente el paso de personas.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Trump invitó a México a Junta de Paz para Gaza, confirma CSP; SRE analiza respuesta

CLOSE UP ¬ Trump arma su “Junta de Paz”, un club de amigos que ve en Gaza un negocio

Trump excluye a Carney de su Consejo de Paz para Gaza: retira invitación a Canadá

La reapertura incluye permisos para que 150 palestinos salgan al día de Gaza, mientras que 50 podrán volver al enclave cada 24 horas.

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS).- El paso de Rafá, en la frontera entre la Franja de Gaza y Egipto, reabrió este lunes sus puertas, si bien de forma limitada y permitiendo únicamente el paso de personas, no de camiones con ayuda humanitaria, en el marco del acuerdo alcanzado en octubre entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la propuesta de Estados Unidos (EU) para el futuro del enclave palestino.

La reapertura incluye los permisos para que 150 palestinos, principalmente pacientes y heridos, salgan al día de la Franja, mientras que 50 podrán regresar a Gaza desde territorio egipcio, previa notificación de sus identidades a Israel para que realice comprobaciones de seguridad.

Según las informaciones recogidas por la agencia estatal egipcia de noticias, MENA, el primer grupo de palestinos ha cruzado ya el paso y se encuentra en Gaza, un proceso que está siendo facilitado por la Media Luna Roja Egipcia, que ha enviado además ambulancias a un hospital de Jan Yunis para evacuar a varios pacientes y heridos.

La reapertura fue confirmada por fuentes de seguridad israelíes citadas por el diario The Times of Israel, cerca de dos años después de su cierre tras ser tomado por las tropas israelíes en mayo de 2024 -a excepción de una breve y limitada apertura para evacuaciones tras el acuerdo de alto al fuego de enero de 2025, roto dos meses después por Israel- en el marco de la ofensiva lanzada contra Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

Por su parte, el Ministerio de Sanidad gazatí subrayó en un breve comunicado que la evacuación de pacientes tendrá lugar a través del paso de Kerem Salom --a cuatro kilómetros de Rafá-- "a través de los procedimientos previos". "Por ahora no hay información nueva sobre el traslado de pacientes a través del paso de Rafá", dijo, sin más detalles al respecto.

En este sentido, Ghazi Hamad, un alto cargo de Hamás, denunció que "las condiciones israelíes están dificultando el paso de viajeros a través del paso de Rafá" y aseguró que "la ocupación no quiere que los que entran o salen de Gaza lo hagan fácilmente", según recogió el diario palestino Filastin.

"Israel no quiere avanzar a la segunda fase del acuerdo en Gaza", indicó Hamad, quien destacó que las autoridades gazatíes tienen como "prioridad" que el Comité Nacional para la Administración de Gaza (CNAG) "asuma sus competencias", antes de afirmar que los últimos ataques israelíes "socavan" sus labores.

Proceso de reapertura

La reapertura ha tenido lugar después de que el domingo se activara un programa piloto para comprobar la operatividad del paso fronterizo, un proceso en el que participaron representantes de la Autoridad Palestina y observadores de la Misión de Asistencia Fronteriza de la Unión Europea en el Paso de Rafá (EUBAM).

La oficina del Coordinador de Actividades Gubernamentales en los Territorios (COGAT), dependiente del Ministerio de Defensa israelí, confirmó el domingo que durante la jornada se había llevado a cabo un "programa piloto" de cara a la reapertura y adelantó que se esperaba que el inicio del paso de civiles se retomara este mismo lunes.

El paso de Rafá, en la frontera entre la Franja de Gaza y Egipto, reabrió sus puertas, si bien de forma limitada y permitiendo únicamente el paso de personas.
Ambulancias egipcias en el lado egipcio del cruce fronterizo de Rafá, en el Sinaí del Norte, Egipto, el 2 de febrero de 2026. Foto: Str/Xinhua

El de Rafá es el único paso fronterizo en Gaza que no lleva a territorio israelí y es considerado un punto clave para la entrada de suministros a la población palestina, sumida en una grave crisis humanitaria a causa de la ofensiva de Israel, que ha impuesto duras restricciones a la entrega de ayuda humanitaria a raíz de su ataque a gran escala contra la Franja.

Este paso llega dos días después de que Israel lanzara su oleada de bombardeos más intensa desde el alto al fuego de octubre, en vigor desde el 10 de ese mes, cuando mató a cerca de 30 personas en lo que describió como una violación del alto al fuego por parte de Hamás durante la jornada del viernes.

Asimismo, se enmarca en la aplicación del acuerdo de octubre para poner en marcha la propuesta de Estados Unidos, que ha incluido hasta la fecha la entrega de todos los rehenes israelíes -vivos y muertos- y una liberación limitada de presos palestinos, mientras que se espera ahora que las autoridades gazatíes entreguen el control del enclave a un grupo de tecnócratas palestinos.

El paso de Rafá, en la frontera entre la Franja de Gaza y Egipto, reabrió sus puertas, si bien de forma limitada y permitiendo únicamente el paso de personas.
Pacientes palestinos y sus acompañantes esperan frente al edificio de la Media Luna Roja, en Khan Younis, en el sur de la Franja de Gaza, mientras se preparan para pasar por el cruce fronterizo de Rafá para recibir tratamiento médico, el 2 de febrero de 2026. Foto: Rizek Abdeljawad, Xinhua

Este grupo, conocido como CNAG, se coordinará con la Junta de Paz encabezada por el Presidente estadounidense, Donald Trump, para una etapa en la que está previsto que Hamás deponga las armas y que las tropas israelíes se retiren de Gaza, donde una fuerza internacional estará encargada de mantener la paz durante el proceso de reconstrucción.

Explora más en estos temas
Donald Trump Estados Unidos
Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
Europa Press

Europa Press

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Guadalupe Correa-Cabrera

El golpe invisible y las teorías conspirativas de Peter Schweizer

"Sin evidencia, Schweizer argumenta que actores internos y externos han explotado y manipulado los flujos migratorios para...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

Estados Unidos y su factor interno

"Vendrá una elección intermedia que permitirá valorar el factor interno y concluir que el trumpismo va viento...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Las autoridades no buscan debidamente

"Las familias merecen que las autoridades tengan empatía y dediquen sus esfuerzos a buscar debidamente a los...
Por Rubén Martín
Sandra Lorenzano

Poetas cubanas para días feos y malos

"Para afrontar estos días 'feos y malos' -como los llama la escritora Lídia Jorge- hoy los invito...
Por Sandra Lorenzano
+ Sección

Opinión en Video

Como en un acto de magia
Por Alejandro Páez Varela

Como en un acto de magia

La tormenta perfecta
Por Muna D. Buchahin

La tormenta perfecta

¿Qué significa “libertad” para los “libertarios”?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Qué significa “libertad” para los “libertarios”?

Sin Reforma Electoral, pierde Morena y ganan PT y PVEM
Por Pedro Mellado Rodríguez

Sin Reforma Electoral, pierde Morena y ganan PT y PVEM

Trump, Cuba y México: las moscas y la mierda
Por Juan Carlos Monedero

Trump, Cuba y México: las moscas y la mierda

El Pluribus del PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El Pluribus del PRIAN

El hundimiento del dólar
Por Mario Campa

El hundimiento del dólar

Oda al silencio
Por Óscar de la Borbolla

Oda al silencio

Claves de la estrategia contra la extorsión
Por Ana Lilia Pérez

Claves de la estrategia contra la extorsión

Salinas Pliego, golpe a la impunidad
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego, golpe a la impunidad

+ Sección

Galileo

El Servicio de Microbiología de la Clínica Universidad de Navarra publicó un estudio que descubrió que la sangre seca sirve para diagnosticar infecciones.

Sangre seca sirve para diagnosticar infecciones aún con años de antigüedad: estudio

Investigadores del IPN crearon un biosensor que detecta infecciones por Helicobacter pylori, bacteria asociada con gastritis, úlceras y cáncer de estómago.

El IPN trabaja en biosensor para ayudar en detección de gastritis y cáncer estomacal

Un estudio halló que, ante la falta de glucosa, las células tumorales del cáncer de pulmón responden liberando la proteína LIF, lo que aumenta la agresividad.

Un estudio descubre que cáncer de pulmón utiliza falta de glucosa para fortalecerse

Revelan una dieta sencilla y breve que te hará reducir el colesterol alto durante semanas

Científicos revelan dieta sencilla y breve que te hará reducir el colesterol alto

Las personas más activas de noche corren mayores riesgos cardiovasculares.

Estudio revela cuál es el impacto en el corazón para quienes son más activos de noche

La exposición prolongada a la luz azul ha generado preguntas sobre sus efectos en la salud, especialmente en la vista y el descanso.

¿Qué es la luz azul? Conoce sus efectos en la salud y cómo exponerte menos a ella

Eclipse Solar

Eclipse Anillo de Fuego 2026: ¿Cuándo es y cómo verlo desde México?

ELA

¿Qué es la ELA? Enfermedad que padecía Pedro Torres, ex productor de “Big Brother”

Médicos especialistas consideran que el parto natural es la mejor opción para finalizar un embarazo.

Médicos especialistas revelan por qué el parto natural es mejor opción que la cesárea

Luna de Nieve

Cuándo y dónde ver la Luna de Nieve de febrero 2026 desde México

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Diversos países del mundo expresaron sus condolencias a México tras el descarrilamiento  del Tren Interoceánico.
1

ENTREVISTA ¬ No hay ninguna duda, Tren Interoceánico iba a exceso de velocidad: Lara

Caso Epstein liga a exembajador Anthony Wayne con abuso de niños. AMLO “fue enterado”
2

Caso Epstein liga a exembajador Anthony Wayne con abuso de niños. AMLO “fue enterado”

La historia de nuestro país siempre ha estado determinada por apasionados debates sobre La historia de nuestro país siempre ha estado determinada por apasionados debates sobre.
3

¿Qué se celebra el 5 de febrero en México?

El DOJ afirma que censura en archivos Epstein no está relacionado con Trump
4

Epstein fue quien presentó a Melania con su amigo Trump, según nuevos expedientes

Costco está demandado en EU por ocultar que sus pollos rostizados contenían químicos
5

Costco está demandado en EU por ocultar que sus pollos rostizados contenían químicos

6

Centenario rompe el techo de los 120 mil pesos: precio de las monedas de oro y plata

El hijo de la Alcaldesa de San Quintín, Erick "N", fue detenido ayer por policías municipales de este Municipio tras un altercado con manifestantes.
7

VIDEO ¬ Hijo de la Alcaldesa de San Quintín es detenido por agredir a manifestantes

8

Alex Pretti fue víctima de homicidio a manos del ICE, confirma forense de Minneapolis

Trump se ha embolsado 4 mil millones de dólares: The New Yorker. NYT se quedó corto
9

Trump se ha embolsado 4 mil millones de dólares: The New Yorker. NYT se quedó corto

Polémicas de Ignacio Mier Velazco
10

Fobaproa, corrupción poblana y opacidad abollan el auto de Mier... antes de arrancar

Trump criticó los Grammy de este año, y amenazó con demandar a su presentador, el comediante Trevor Noah, por una broma que parecía vincularlo con Epstein.
11

Trump hace rabietas de madrugada, y lanza amenazas contra los Grammy y su presentador

Adán Augusto y el fascismo como baratija.
12

DATOS ¬ Adán deja en el Senado élite dorada de rancheros ricos, expriistas y acólitos

El Presidente de EU, Donald Trump, anunció un acuerdo comercial con la India por el cual reducirá los aranceles a sus importaciones del 25 al 18 por ciento.
13

India elimina aranceles a EU y renuncia al petróleo ruso a cambio de alivio comercial

Dos latinos del ICE, de apellidos Ochoa y Gutiérrez, son los que dispararon a Pretti
14

Dos latinos del ICE, de apellidos Ochoa y Gutiérrez, son los que dispararon a Pretti

Texas aclaró que aún no hay casos registrados del gusano barrenador en la región.
15

Texas declara estado de desastre ante la propagación del gusano barrenador en México

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Bill y Hillary Clinton testificarán ante el Congreso de EU por el caso Epstein
1

Los Clinton testificarán sobre el caso Epstein ante la Cámara de Representantes de EU

Polémicas de Ignacio Mier Velazco
2

Fobaproa, corrupción poblana y opacidad abollan el auto de Mier... antes de arrancar

3

Alex Pretti fue víctima de homicidio a manos del ICE, confirma forense de Minneapolis

El hijo de la Alcaldesa de San Quintín, Erick "N", fue detenido ayer por policías municipales de este Municipio tras un altercado con manifestantes.
4

VIDEO ¬ Hijo de la Alcaldesa de San Quintín es detenido por agredir a manifestantes

El DOJ afirma que censura en archivos Epstein no está relacionado con Trump
5

Epstein fue quien presentó a Melania con su amigo Trump, según nuevos expedientes

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que ya concluyó con la revisión del caso de pederastia relacionada con Jeffrey Epstein.
6

El Departamento de Justicia de EU dice que revisión del caso Epstein "ha concluido"

Caso Epstein liga a exembajador Anthony Wayne con abuso de niños. AMLO “fue enterado”
7

Caso Epstein liga a exembajador Anthony Wayne con abuso de niños. AMLO “fue enterado”

El gobierno de Cuba condenó el terrorismo en todas sus formas y expresó su disposición a renovar la cooperación con Estados Unidos (EU) en materia de seguridad.
8

Cuba niega vínculos con el terrorismo y propone renovar cooperación bilateral con EU

Francisco Garduño, excomisionado del INM, fue nombrado por el Gobierno de Claudia Sheinbaum para un cargo directivo en la SEP.
9

CLOSE UP ¬ La tragedia migratoria chamuscó a Garduño. Y ahora lleva su tizne a la SEP

México, Brasil y Chile presentaron formalmente ante la ONU la candidatura de la expresidenta chilena, Michelle Bachelet, para ocupar la Secretaría General.
10

México, Brasil y Chile postulan a Michelle Bachelet para que tome riendas de la ONU

El Presidente de EU, Donald Trump, anunció un acuerdo comercial con la India por el cual reducirá los aranceles a sus importaciones del 25 al 18 por ciento.
11

India elimina aranceles a EU y renuncia al petróleo ruso a cambio de alivio comercial

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que la renuncia de Adán Augusto López Hernández como coordinador de Morena en el Senado fue una decisión propia.
12

“Es una decisión de él”: Sheinbaum sobre renuncia de Adán a coordinación en el Senado