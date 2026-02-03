El cruce de Rafá, entre Gaza y Egipto, reabre sólo para el paso limitado de personas

La reapertura incluye permisos para que 150 palestinos salgan al día de Gaza, mientras que 50 podrán volver al enclave cada 24 horas.

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS).- El paso de Rafá, en la frontera entre la Franja de Gaza y Egipto, reabrió este lunes sus puertas, si bien de forma limitada y permitiendo únicamente el paso de personas, no de camiones con ayuda humanitaria, en el marco del acuerdo alcanzado en octubre entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la propuesta de Estados Unidos (EU) para el futuro del enclave palestino.

La reapertura incluye los permisos para que 150 palestinos, principalmente pacientes y heridos, salgan al día de la Franja, mientras que 50 podrán regresar a Gaza desde territorio egipcio, previa notificación de sus identidades a Israel para que realice comprobaciones de seguridad.

Según las informaciones recogidas por la agencia estatal egipcia de noticias, MENA, el primer grupo de palestinos ha cruzado ya el paso y se encuentra en Gaza, un proceso que está siendo facilitado por la Media Luna Roja Egipcia, que ha enviado además ambulancias a un hospital de Jan Yunis para evacuar a varios pacientes y heridos.

La reapertura fue confirmada por fuentes de seguridad israelíes citadas por el diario The Times of Israel, cerca de dos años después de su cierre tras ser tomado por las tropas israelíes en mayo de 2024 -a excepción de una breve y limitada apertura para evacuaciones tras el acuerdo de alto al fuego de enero de 2025, roto dos meses después por Israel- en el marco de la ofensiva lanzada contra Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

Por su parte, el Ministerio de Sanidad gazatí subrayó en un breve comunicado que la evacuación de pacientes tendrá lugar a través del paso de Kerem Salom --a cuatro kilómetros de Rafá-- "a través de los procedimientos previos". "Por ahora no hay información nueva sobre el traslado de pacientes a través del paso de Rafá", dijo, sin más detalles al respecto.

En este sentido, Ghazi Hamad, un alto cargo de Hamás, denunció que "las condiciones israelíes están dificultando el paso de viajeros a través del paso de Rafá" y aseguró que "la ocupación no quiere que los que entran o salen de Gaza lo hagan fácilmente", según recogió el diario palestino Filastin.

"Israel no quiere avanzar a la segunda fase del acuerdo en Gaza", indicó Hamad, quien destacó que las autoridades gazatíes tienen como "prioridad" que el Comité Nacional para la Administración de Gaza (CNAG) "asuma sus competencias", antes de afirmar que los últimos ataques israelíes "socavan" sus labores.

Proceso de reapertura

La reapertura ha tenido lugar después de que el domingo se activara un programa piloto para comprobar la operatividad del paso fronterizo, un proceso en el que participaron representantes de la Autoridad Palestina y observadores de la Misión de Asistencia Fronteriza de la Unión Europea en el Paso de Rafá (EUBAM).

La oficina del Coordinador de Actividades Gubernamentales en los Territorios (COGAT), dependiente del Ministerio de Defensa israelí, confirmó el domingo que durante la jornada se había llevado a cabo un "programa piloto" de cara a la reapertura y adelantó que se esperaba que el inicio del paso de civiles se retomara este mismo lunes.

El de Rafá es el único paso fronterizo en Gaza que no lleva a territorio israelí y es considerado un punto clave para la entrada de suministros a la población palestina, sumida en una grave crisis humanitaria a causa de la ofensiva de Israel, que ha impuesto duras restricciones a la entrega de ayuda humanitaria a raíz de su ataque a gran escala contra la Franja.

Este paso llega dos días después de que Israel lanzara su oleada de bombardeos más intensa desde el alto al fuego de octubre, en vigor desde el 10 de ese mes, cuando mató a cerca de 30 personas en lo que describió como una violación del alto al fuego por parte de Hamás durante la jornada del viernes.

Asimismo, se enmarca en la aplicación del acuerdo de octubre para poner en marcha la propuesta de Estados Unidos, que ha incluido hasta la fecha la entrega de todos los rehenes israelíes -vivos y muertos- y una liberación limitada de presos palestinos, mientras que se espera ahora que las autoridades gazatíes entreguen el control del enclave a un grupo de tecnócratas palestinos.

Este grupo, conocido como CNAG, se coordinará con la Junta de Paz encabezada por el Presidente estadounidense, Donald Trump, para una etapa en la que está previsto que Hamás deponga las armas y que las tropas israelíes se retiren de Gaza, donde una fuerza internacional estará encargada de mantener la paz durante el proceso de reconstrucción.