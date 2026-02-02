Oro y plata se desploman este 2 de febrero en el inicio del "lunes negro"

Tras registrar ganancias en las primeras semanas de 2026, los metales sufrieron fuerte caída ante la nominación de Kevin Warsh para suceder a Jerome Powell en la FED.

Ciudad de México, 2 de febrero (SinEmbargo).– El oro, que llegó a tocar los 5,594.82 dólares sufrió un desplome masivo en el mercado internacional, perdiendo cerca de 900 dólares en los últimos tres días registrando el 30 de enero su peor caída diaria desde 1983. Actualmente, el metal intenta estabilizarse en torno a los 4,708.19 dólares, tras recuperarse parcialmente de un hundimiento inicial del 10% durante la sesión.

La plata ha seguido una trayectoria aún más agresiva, mostrando una corrección del 33% respecto a su reciente máximo de 121.64 dólares. Tras un lunes negro donde el precio se desplomó un 15%, la cotización al contado se sitúa ahora en los 81.65 dólares.

Ambos metales preciosos habían alcanzado máximos históricos en la última semana de enero. Sin embargo, la nominación de Kevin Warsh como reemplazo de Jerome Powell en la presidencia de la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed) fortalecieron al dólar, provocando la caída del oro y la plata desde el 30 de enero.

Aunque en las últimas horas ambos metales mostraron señales de recuperación técnica, las caídas recientes han borrado prácticamente todas las ganancias acumuladas en lo que va del año.

¿Por qué cayeron los precios del oro y la plata?

De acuerdo con información de Bloomberg, el motivo principal de esta caída se debe a que los operadores financieros consideran a Warsh como el candidato a la presidencia de la FED más duro contra la inflación, lo que aumenta las expectativas de una política monetaria más restrictiva que priorizaría el dólar frente a los lingotes de oro y plata.

Por su parte, el pasado 30 de enero, el Chicago Mercantile Exchange (CME) informó que aumentaría los márgenes requeridos para operar con futuros de metales, y que estos cambios entrarían en vigor luego del cierre de mercados del lunes 2 de febrero.

Los operadores financieros interpretaron la decisión del CME como un "freno de emergencia" para detener la especulación excesiva. Al encarecer el costo de participar en el mercado, muchos inversores prefieren retirar sus ganancias y salir de sus posiciones.

Como el anuncio coincidió con precios máximos históricos, la presión de venta fue masiva, transformando lo que era una racha de ganancias en una caída histórica al cerrarse miles de operaciones en un periodo de tiempo muy corto.

¿Cuáles con los vendedores autorizados de centenarios de oro y plata en México?

Banxico cuenta con una lista de vendedores autorizados de los centenarios de oro y las onzas de plata en el país, esta se encuentra conformada principalmente por sucursales bancarias, pero también por casas de cambio. La lista es la siguiente:

Banorte

Banregio

BBVA

Casa de Moneda

Mide

Soluciones Ecológicas en Metales

Monedas Briggs

El centenario de oro y la onza de plata no son las únicas piezas de estos metales preciosos que puedes comprar. En Banxico hay una larga lista de colecciones que puedes consultar y adquirir a través de su página oficial y sucursales.