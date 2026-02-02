Así quedó la tabla de goleo de la Liga MX tras la Jornada 4

Armando Montes

02/02/2026 - 10:34 am

Armando González goleador de las Chivas

Artículos relacionados

Artículos relacionados

VIDEO ¬ FIFA presenta a las mascotas del Mundial 2026: conoce a Maple, Zayu y Clutch

Las principales empresas que enferman a los mexicanos patrocinan el Mundial 2026

La última fecha del futbol mexicano dejó varias emociones en los aficionados y cambios en la tabla de los máximos goleadores.

Ciudad de México, 2 de febrero (SinEmbargo).- La Jornada 4 de la Liga MX concluyó este fin de semana después del parón por los partidos de la selección mexicana contra Panamá y Bolivia. La última fecha del torneo mexicano dejó varias actuaciones destacadas de los delanteros que cada partido dan lo mejor de sí mismos para sumar tres puntos a su equipo con la aportación de sus goles.

La lucha en la parte alta de la tabla de goleo se mantiene intensa después de una fecha de sorpresas y de cambio de posiciones. El delantero del Atlético de San Luis, Joao Pedro, se hizo del primer lugar y desplazó al mexico-canadiense Marcelo Flores de Tigres.

Algunos jugadores también lograron escalar posiciones durante esta última jornada, la tabla de goleo es una fiel representación de la competencia reñida que hay cada jornada por convertirse en el máximo rompe redes del futbol mexicano. A continuación te compartimos quiénes son los artilleros que están compitiendo por convertirse en el máximo goleador del Clausura 2026 y cuáles son sus números hasta esta última jornada.

Tabla de goleadores Liga MX

Joao Pedro jugando con el Atlético de San Luis
El delantero del Atlético de San Luis se convirtió en el líder de la tabla de goleo tras terminar la Jornada 4 de la Liga MX. Foto: Instagram _jpedro_

1.- Joao Pedro

Equipo: Atlético de San Luis

Nacionalidad: Brasileña

Goles: 4

Minutos jugados: 360

2.- Armando Gonzáles

Equipo: Chivas

Nacionalidad: Mexicano

Goles: 3

Minutos jugados: 271

3.- José Paradela

Equipo: Cruz Azul

Nacionalidad: Argentino

Goles: 3

Minutos jugados: 286

4.- Marcelo Flores

Equipo: Tigres

Nacionalidad: Mexicano

Goles: 3

Minutos jugados: 265

5.- Daniel Aguirre

Equipo: Chivas

Nacionalidad: Mexicano

Goles: 2

Minutos jugados: 359

Marcelo Flores jugando con la playera de gala de Tigres
El jugador mexico-canadiense era el líder de goleo antes de la Jornada 4 de la Liga MX. Foto: Instagram 10marceloflores

6.- Agustín Palavecino

Equipo: Cruz Azul

Nacionalidad: Argentino

Goles: 2

Minutos jugados: 292

7.- Uros Durdevic

Equipo: Atlas

Nacionalidad: Serbio

Goles: 2

Minutos jugados: 360

8.- Jordan Carillo

Equipo: Pumas

Nacionalidad: Mexicano

Goles: 2

Minutos jugados: 125

9.- Adalberto Eliecer Carrasquilla

Equipo: Pumas

Nacionalidad: Panameño

Goles: 2

Minutos jugados: 331

10.- Helio Junio Nunes

Equipo: Toluca

Nacionalidad: Brasileño

Goles: 2

Minutos jugados: 182

Leyendas del gol en la Liga MX

Carlos Hermosillo jugador del Cruz Azul
El ex delantero cruz azulino es uno los 5 máximo goleadores en la historia de la Liga. Foto: X @CruzAzul

La historia del fútbol mexicano se ha escrito con las hazañas de delanteros implacables que marcaron épocas. En la cima absoluta aparece Evanivaldo Castro "Cabinho", quien con 312 goles y cuatro títulos de goleo consecutivos en Pumas, ostenta un récord que parece inalcanzable.

Le sigue el máximo anotador mexicano, Carlos Hermosillo, cuya leyenda se forjó principalmente en Cruz Azul, alcanzando 294 tantos antes de su retiro en 2001. La lista de honor continúa con Jared Borgetti, el "Zorro del Desierto", quien acumuló 252 dianas, consolidándose como un ídolo eterno en Santos Laguna.

En la cuarta posición brilla el paraguayo José Saturnino Cardozo, el "Príncipe Guaraní", quien anotó 249 goles y estableció una marca histórica de 29 tantos en un solo torneo corto con el Toluca.

Finalmente, el top 5 lo cierra el icónico Horacio Casarín, figura del Necaxa y Atlante, quien registró 238 anotaciones a lo largo de dos décadas. Estos cinco atacantes no solo dominaron las porterías rivales, sino que definieron la identidad y la pasión de la Liga MX a través de sus goles.

Explora más en estos temas
Deportes Liga MX
Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal

Armando Montes

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Guadalupe Correa-Cabrera

El golpe invisible y las teorías conspirativas de Peter Schweizer

"Sin evidencia, Schweizer argumenta que actores internos y externos han explotado y manipulado los flujos migratorios para...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

Estados Unidos y su factor interno

"Vendrá una elección intermedia que permitirá valorar el factor interno y concluir que el trumpismo va viento...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Las autoridades no buscan debidamente

"Las familias merecen que las autoridades tengan empatía y dediquen sus esfuerzos a buscar debidamente a los...
Por Rubén Martín
Sandra Lorenzano

Poetas cubanas para días feos y malos

"Para afrontar estos días 'feos y malos' -como los llama la escritora Lídia Jorge- hoy los invito...
Por Sandra Lorenzano
+ Sección

Opinión en Video

Como en un acto de magia
Por Alejandro Páez Varela

Como en un acto de magia

La tormenta perfecta
Por Muna D. Buchahin

La tormenta perfecta

¿Qué significa “libertad” para los “libertarios”?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Qué significa “libertad” para los “libertarios”?

Sin Reforma Electoral, pierde Morena y ganan PT y PVEM
Por Pedro Mellado Rodríguez

Sin Reforma Electoral, pierde Morena y ganan PT y PVEM

Trump, Cuba y México: las moscas y la mierda
Por Juan Carlos Monedero

Trump, Cuba y México: las moscas y la mierda

El Pluribus del PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El Pluribus del PRIAN

El hundimiento del dólar
Por Mario Campa

El hundimiento del dólar

Oda al silencio
Por Óscar de la Borbolla

Oda al silencio

Claves de la estrategia contra la extorsión
Por Ana Lilia Pérez

Claves de la estrategia contra la extorsión

Salinas Pliego, golpe a la impunidad
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego, golpe a la impunidad

+ Sección

Galileo

Investigadores del IPN crearon un biosensor que detecta infecciones por Helicobacter pylori, bacteria asociada con gastritis, úlceras y cáncer de estómago.

El IPN trabaja en biosensor para ayudar en detección de gastritis y cáncer estomacal

Un estudio halló que, ante la falta de glucosa, las células tumorales del cáncer de pulmón responden liberando la proteína LIF, lo que aumenta la agresividad.

Un estudio descubre que cáncer de pulmón utiliza falta de glucosa para fortalecerse

Revelan una dieta sencilla y breve que te hará reducir el colesterol alto durante semanas

Científicos revelan dieta sencilla y breve que te hará reducir el colesterol alto

Las personas más activas de noche corren mayores riesgos cardiovasculares.

Estudio revela cuál es el impacto en el corazón para quienes son más activos de noche

La exposición prolongada a la luz azul ha generado preguntas sobre sus efectos en la salud, especialmente en la vista y el descanso.

¿Qué es la luz azul? Conoce sus efectos en la salud y cómo exponerte menos a ella

Eclipse Solar

Eclipse Anillo de Fuego 2026: ¿Cuándo es y cómo verlo desde México?

ELA

¿Qué es la ELA? Enfermedad que padecía Pedro Torres, ex productor de “Big Brother”

Médicos especialistas consideran que el parto natural es la mejor opción para finalizar un embarazo.

Médicos especialistas revelan por qué el parto natural es mejor opción que la cesárea

Luna de Nieve

Cuándo y dónde ver la Luna de Nieve de febrero 2026 desde México

Dormir sin almohadas puede reducir la presión ocular interna elevada, cuya acumulación causa daño al nervio óptico y glaucoma en personas con esta afección.

¿Duermes con muchas almohadas? Podrías afectar la presión de tus ojos, según estudio

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Trump criticó los Grammy de este año, y amenazó con demandar a su presentador, el comediante Trevor Noah, por una broma que parecía vincularlo con Epstein.
1

Trump hace rabietas de madrugada, y lanza amenazas contra los Grammy y su presentador

Diversos países del mundo expresaron sus condolencias a México tras el descarrilamiento  del Tren Interoceánico.
2

ENTREVISTA ¬ No hay ninguna duda, Tren Interoceánico iba a exceso de velocidad: Lara

Costco está demandado en EU por ocultar que sus pollos rostizados contenían químicos
3

Costco está demandado en EU por ocultar que sus pollos rostizados contenían químicos

Adán Augusto y el fascismo como baratija.
4

DATOS ¬ Adán deja en el Senado élite dorada de rancheros ricos, expriistas y acólitos

5

Centenario rompe el techo de los 120 mil pesos: precio de las monedas de oro y plata

116 funcionarios en Diputados (muchos de Monreal) ganan más de 100 mil al mes
6

DATOS ¬ 116 funcionarios en Diputados (muchos de Monreal) ganan más de 100 mil al mes

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo le llamó la atención a legisladores locales y federales de Baja California (BC) durante su visita a San Quintín.
7

VIDEO ¬ La Presidenta los pone en su lugar: “¡Hay que trabajar más con la gente...!”

Opositores y más apoyan en secreto o abiertamente a Trump porque creen que bastan 10 misiles para que les regrese el respeto, como en un acto de magia.
8

Como en un acto de magia

Trump se ha embolsado 4 mil millones de dólares: The New Yorker. NYT se quedó corto
9

Trump se ha embolsado 4 mil millones de dólares: The New Yorker. NYT se quedó corto

Sheinbaum explica reclamo a legisladores en BC,
10

La Presidenta explica el regaño. Primero, es para todos; deben estar en campo, dice

El dólar registró avances frente al peso mexicano este 2 de febrero
11

Dólar hoy 2 de febrero en México: así amaneció el tipo de cambio

Trump bromea con convertir a Canadá, Groenlandia y Venezuela en estados de EU
12

Trump retoma tufo expansionista: bromea con anexar a Canadá, Groenlandia y Venezuela

Ricardo Salinas Pliego incursionó en el mundo del juego de apuestas y sorteos gracias a Enrique Peña Nieto, quien antes de dejar el cargo le otorgó el permiso.
13

Salinas Pliego le copió a empresario venezolano el ir a la CIDH a acusar persecución

14

Oro y plata se desploman este 2 de febrero en el inicio del "lunes negro"

Bad Bunny estalla en los Grammys 2026: "No somos salvajes; somos humanos. Fuera ICE”
15

Bad Bunny estalla en los Grammys 2026: "No somos salvajes; somos humanos. Fuera ICE”

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Sheinbaum explica reclamo a legisladores en BC,
1

La Presidenta explica el regaño. Primero, es para todos; deben estar en campo, dice

La Profeco inició un procedimiento administrativo contra Ticketmaster.
2

Profeco: Multa a Ticketmaster supera 5 mdp por anomalías en venta de boletos de BTS

Trump criticó los Grammy de este año, y amenazó con demandar a su presentador, el comediante Trevor Noah, por una broma que parecía vincularlo con Epstein.
3

Trump hace rabietas de madrugada, y lanza amenazas contra los Grammy y su presentador

Adán Augusto y el fascismo como baratija.
4

DATOS ¬ Adán deja en el Senado élite dorada de rancheros ricos, expriistas y acólitos

La Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, pidió a senadoras y senadores de Morena que no se distraigan con "trivialidades, ni cosas vanas".
5

Atiendan al pueblo y no se distraigan con trivialidades, pide Rosa Icela a morenistas

La SSPC dio a conocer que sigue abierta la convocatoria para mujeres y hombres interesados en unirse al Servicio de Protección Federal.
6

¿Te interesa ser agente federal? La SSPC abre convocatoria 2026 para nuevos reclutas

Artistas protestan contra el ICE en los Grammys 2026
7

VIDEOS ¬ Billie Eilish, Justin Bieber y más alzan la voz contra ICE en Grammys 2026

La Presidenta de Morena hizo un llamado a las diputadas y diputados morenistas para que se abstengan de ventilar conflictos internos y mantengan la unidad.
8

Alcalde pide a morenistas no ventilar disputas internas: "Lo importante es la unidad"

Ricardo Salinas Pliego incursionó en el mundo del juego de apuestas y sorteos gracias a Enrique Peña Nieto, quien antes de dejar el cargo le otorgó el permiso.
9

Salinas Pliego le copió a empresario venezolano el ir a la CIDH a acusar persecución

Bad Bunny estalla en los Grammys 2026: "No somos salvajes; somos humanos. Fuera ICE”
10

Bad Bunny estalla en los Grammys 2026: "No somos salvajes; somos humanos. Fuera ICE”

¿Quieres ser aprendiz? Jóvenes Construyendo el Futuro abre periodo de postulaciones
11

¿Quieres ser aprendiz? Jóvenes Construyendo el Futuro abre periodo de postulaciones

Trump bromea con convertir a Canadá, Groenlandia y Venezuela en estados de EU
12

Trump retoma tufo expansionista: bromea con anexar a Canadá, Groenlandia y Venezuela