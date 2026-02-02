Así quedó la tabla de goleo de la Liga MX tras la Jornada 4

La última fecha del futbol mexicano dejó varias emociones en los aficionados y cambios en la tabla de los máximos goleadores.

Ciudad de México, 2 de febrero (SinEmbargo).- La Jornada 4 de la Liga MX concluyó este fin de semana después del parón por los partidos de la selección mexicana contra Panamá y Bolivia. La última fecha del torneo mexicano dejó varias actuaciones destacadas de los delanteros que cada partido dan lo mejor de sí mismos para sumar tres puntos a su equipo con la aportación de sus goles.

La lucha en la parte alta de la tabla de goleo se mantiene intensa después de una fecha de sorpresas y de cambio de posiciones. El delantero del Atlético de San Luis, Joao Pedro, se hizo del primer lugar y desplazó al mexico-canadiense Marcelo Flores de Tigres.

Algunos jugadores también lograron escalar posiciones durante esta última jornada, la tabla de goleo es una fiel representación de la competencia reñida que hay cada jornada por convertirse en el máximo rompe redes del futbol mexicano. A continuación te compartimos quiénes son los artilleros que están compitiendo por convertirse en el máximo goleador del Clausura 2026 y cuáles son sus números hasta esta última jornada.

Tabla de goleadores Liga MX

1.- Joao Pedro

Equipo: Atlético de San Luis

Nacionalidad: Brasileña

Goles: 4

Minutos jugados: 360

2.- Armando Gonzáles

Equipo: Chivas

Nacionalidad: Mexicano

Goles: 3

Minutos jugados: 271

3.- José Paradela

Equipo: Cruz Azul

Nacionalidad: Argentino

Goles: 3

Minutos jugados: 286

4.- Marcelo Flores

Equipo: Tigres

Nacionalidad: Mexicano

Goles: 3

Minutos jugados: 265

5.- Daniel Aguirre

Equipo: Chivas

Nacionalidad: Mexicano

Goles: 2

Minutos jugados: 359

6.- Agustín Palavecino

Equipo: Cruz Azul

Nacionalidad: Argentino

Goles: 2

Minutos jugados: 292

7.- Uros Durdevic

Equipo: Atlas

Nacionalidad: Serbio

Goles: 2

Minutos jugados: 360

8.- Jordan Carillo

Equipo: Pumas

Nacionalidad: Mexicano

Goles: 2

Minutos jugados: 125

9.- Adalberto Eliecer Carrasquilla

Equipo: Pumas

Nacionalidad: Panameño

Goles: 2

Minutos jugados: 331

10.- Helio Junio Nunes

Equipo: Toluca

Nacionalidad: Brasileño

Goles: 2

Minutos jugados: 182

Leyendas del gol en la Liga MX

La historia del fútbol mexicano se ha escrito con las hazañas de delanteros implacables que marcaron épocas. En la cima absoluta aparece Evanivaldo Castro "Cabinho", quien con 312 goles y cuatro títulos de goleo consecutivos en Pumas, ostenta un récord que parece inalcanzable.

Le sigue el máximo anotador mexicano, Carlos Hermosillo, cuya leyenda se forjó principalmente en Cruz Azul, alcanzando 294 tantos antes de su retiro en 2001. La lista de honor continúa con Jared Borgetti, el "Zorro del Desierto", quien acumuló 252 dianas, consolidándose como un ídolo eterno en Santos Laguna.

En la cuarta posición brilla el paraguayo José Saturnino Cardozo, el "Príncipe Guaraní", quien anotó 249 goles y estableció una marca histórica de 29 tantos en un solo torneo corto con el Toluca.

Finalmente, el top 5 lo cierra el icónico Horacio Casarín, figura del Necaxa y Atlante, quien registró 238 anotaciones a lo largo de dos décadas. Estos cinco atacantes no solo dominaron las porterías rivales, sino que definieron la identidad y la pasión de la Liga MX a través de sus goles.