La Presidenta explica el regaño. Primero, es para todos; deben estar en campo, dice

Sheinbaum señaló que su molestia surgió tras constatar las condiciones de pobreza y abandono en San Quintín, donde aseguró que no era momento de fotografías.
- Información en desarrollo
Ciudad de México, 2 de febrero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó este lunes el regaño que lanzó a legisladores durante su visita a San Quintín, Baja California, y aclaró que no se trató de un reclamo personal ni dirigido a un grupo específico, sino de un llamado general a diputadas, diputados, senadoras y senadores para que trabajen en territorio y mantengan contacto directo con la población.