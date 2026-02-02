¿Qué se celebra el 5 de febrero en México?

Omar López

02/02/2026 - 11:27 am

La historia de nuestro país siempre ha estado determinada por apasionados debates sobre La historia de nuestro país siempre ha estado determinada por apasionados debates sobre.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

¿Habrá Hoy No Circula este puente? así aplicará este 2 de febrero

¿Sabes por qué se hacen tamales el 2 de febrero? Aquí algunos datos y recomendaciones

Profeco: Multa a Ticketmaster supera 5 mdp por anomalías en venta de boletos de BTS

Ese día se conmemora el Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ciudad de México, 2 de febrero (SinEmbargo).- Los días feriados en México son muy esperados por toda la población, ya que la Ley Federal del Trabajo (LFT) determina que son fechas de descanso obligatorio para los trabajadores, o por su parte una compensación económica por sus servicios prestados durante esa jornada.

Además, el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) marca suspensión de clases durante los días feriados, por lo que muchas familias aprovechan para descansar o salir de viaje. 

Aunque la norma actual de la LFT determina cómo día feriado al primer lunes de febrero para conformar un “puente” y así ofrecer más días de descanso para trabajadores y alumnos, la fecha conmemorativa es el 5 de febrero, Día de la Constitución en México.

¿Por qué se celebra el 5 de febrero?

Congreso Constituyente 1917
Venustiano Carranza y el congreso promulgaron la Constitución Mexicana en 1917. Foto: Secretaria de Relaciones Exteriores.

El 5 de febrero se conmemora el Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La cuál se firmó en 1917 en el Teatro de la República en Querétaro por el presidente Venustiano Carranza, es el documento que rige legalmente al país hasta el día de hoy, estableciendo los derechos, deberes y la estructura del Estado mexicano.

“La Constitución de 1917 fue la primera Carta Magna del siglo XX que estableció los derechos sociales para sus ciudadanos, tales como: la enseñanza laica y gratuita, propiedad de la tierra, derechos laborales y la libertad de expresión”, se lee en un artículo publicado por el Gobierno de México.

Esta carga magna fue el resultado legal de la Revolución Mexicana y buscó dar respuesta a las demandas de justicia que motivaron el conflicto armado, integrando artículos fundamentales sobre la propiedad de la tierra (Artículo 27), el derecho a la educación laica y gratuita (Artículo 3) y los derechos laborales (Artículo 123).

Además, esta fecha conmemorativa también rinde homenaje al 5 de febrero de 1857, fecha donde se promulgó la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, el documento que sentó las bases para la modernización del Estado y la separación definitiva de los asuntos religiosos de la vida civil.

 La Constitución de 1857  eliminó los fueros eclesiásticos y militares, además de garantizar derechos individuales como libertad de expresión y enseñanza. Constaba de ocho títulos y 120 artículos, dividiendo el poder en el Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Celebraciones importantes en febrero 

El 14 de febrero es una fecha de gran consumo en México. Foto: Daniel Augusto, Cuartoscuro

Además del Día de la Constitución, en este mes hay otras celebraciones importantes que no se consideran como días feriados. Entre ellas destacan las siguientes:

Día de la Candelaria (2 de febrero): Es una tradición religiosa y cultural muy arraigada. Se celebra la presentación de Jesús en el templo (40 días después de Navidad). La costumbre principal es que quien sacó al Niño Dios en la Rosca de Reyes del 6 de enero invita tamales y atole a la familia o amigos. Muchas personas visten al Niño Dios con ropa nueva y lo llevan a la iglesia para la bendición. 

Día del Amor y la Amistad (14 de febrero): Es una de las celebraciones comerciales y sociales más grandes del mes. Aunque no es feriado oficial, en México se festeja mucho con: cenas románticas, regalos, flores, chocolates, tarjetas y salidas en pareja o con amigos. Las tiendas, restaurantes y redes sociales se llenan de esta fecha.

Miércoles de ceniza: (18 de febrero): En esta fecha los católicos acuden a los templos para que se les imponga una cruz de ceniza en la frente como símbolo de penitencia. En México, también marca el inicio de la temporada donde aumenta el consumo de pescados y mariscos.

Día de la Bandera (24 de febrero): Conmemora el izamiento de la bandera tricolor en 1821. En este día hay ceremonias cívicas en escuelas, gobierno y plazas públicas con honores, desfiles y eventos patrióticos

Explora más en estos temas
Servicio
Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal

Omar López

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Guadalupe Correa-Cabrera

El golpe invisible y las teorías conspirativas de Peter Schweizer

"Sin evidencia, Schweizer argumenta que actores internos y externos han explotado y manipulado los flujos migratorios para...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

Estados Unidos y su factor interno

"Vendrá una elección intermedia que permitirá valorar el factor interno y concluir que el trumpismo va viento...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Las autoridades no buscan debidamente

"Las familias merecen que las autoridades tengan empatía y dediquen sus esfuerzos a buscar debidamente a los...
Por Rubén Martín
Sandra Lorenzano

Poetas cubanas para días feos y malos

"Para afrontar estos días 'feos y malos' -como los llama la escritora Lídia Jorge- hoy los invito...
Por Sandra Lorenzano
+ Sección

Opinión en Video

Como en un acto de magia
Por Alejandro Páez Varela

Como en un acto de magia

La tormenta perfecta
Por Muna D. Buchahin

La tormenta perfecta

¿Qué significa “libertad” para los “libertarios”?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Qué significa “libertad” para los “libertarios”?

Sin Reforma Electoral, pierde Morena y ganan PT y PVEM
Por Pedro Mellado Rodríguez

Sin Reforma Electoral, pierde Morena y ganan PT y PVEM

Trump, Cuba y México: las moscas y la mierda
Por Juan Carlos Monedero

Trump, Cuba y México: las moscas y la mierda

El Pluribus del PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El Pluribus del PRIAN

El hundimiento del dólar
Por Mario Campa

El hundimiento del dólar

Oda al silencio
Por Óscar de la Borbolla

Oda al silencio

Claves de la estrategia contra la extorsión
Por Ana Lilia Pérez

Claves de la estrategia contra la extorsión

Salinas Pliego, golpe a la impunidad
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego, golpe a la impunidad

+ Sección

Galileo

Investigadores del IPN crearon un biosensor que detecta infecciones por Helicobacter pylori, bacteria asociada con gastritis, úlceras y cáncer de estómago.

El IPN trabaja en biosensor para ayudar en detección de gastritis y cáncer estomacal

Un estudio halló que, ante la falta de glucosa, las células tumorales del cáncer de pulmón responden liberando la proteína LIF, lo que aumenta la agresividad.

Un estudio descubre que cáncer de pulmón utiliza falta de glucosa para fortalecerse

Revelan una dieta sencilla y breve que te hará reducir el colesterol alto durante semanas

Científicos revelan dieta sencilla y breve que te hará reducir el colesterol alto

Las personas más activas de noche corren mayores riesgos cardiovasculares.

Estudio revela cuál es el impacto en el corazón para quienes son más activos de noche

La exposición prolongada a la luz azul ha generado preguntas sobre sus efectos en la salud, especialmente en la vista y el descanso.

¿Qué es la luz azul? Conoce sus efectos en la salud y cómo exponerte menos a ella

Eclipse Solar

Eclipse Anillo de Fuego 2026: ¿Cuándo es y cómo verlo desde México?

ELA

¿Qué es la ELA? Enfermedad que padecía Pedro Torres, ex productor de “Big Brother”

Médicos especialistas consideran que el parto natural es la mejor opción para finalizar un embarazo.

Médicos especialistas revelan por qué el parto natural es mejor opción que la cesárea

Luna de Nieve

Cuándo y dónde ver la Luna de Nieve de febrero 2026 desde México

Dormir sin almohadas puede reducir la presión ocular interna elevada, cuya acumulación causa daño al nervio óptico y glaucoma en personas con esta afección.

¿Duermes con muchas almohadas? Podrías afectar la presión de tus ojos, según estudio

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Diversos países del mundo expresaron sus condolencias a México tras el descarrilamiento  del Tren Interoceánico.
1

ENTREVISTA ¬ No hay ninguna duda, Tren Interoceánico iba a exceso de velocidad: Lara

Trump criticó los Grammy de este año, y amenazó con demandar a su presentador, el comediante Trevor Noah, por una broma que parecía vincularlo con Epstein.
2

Trump hace rabietas de madrugada, y lanza amenazas contra los Grammy y su presentador

Sheinbaum explica reclamo a legisladores en BC,
3

La Presidenta explica el regaño. Primero, es para todos; deben estar en campo, dice

La historia de nuestro país siempre ha estado determinada por apasionados debates sobre La historia de nuestro país siempre ha estado determinada por apasionados debates sobre.
4

¿Qué se celebra el 5 de febrero en México?

Costco está demandado en EU por ocultar que sus pollos rostizados contenían químicos
5

Costco está demandado en EU por ocultar que sus pollos rostizados contenían químicos

Adán Augusto y el fascismo como baratija.
6

DATOS ¬ Adán deja en el Senado élite dorada de rancheros ricos, expriistas y acólitos

7

Centenario rompe el techo de los 120 mil pesos: precio de las monedas de oro y plata

116 funcionarios en Diputados (muchos de Monreal) ganan más de 100 mil al mes
8

DATOS ¬ 116 funcionarios en Diputados (muchos de Monreal) ganan más de 100 mil al mes

Con la inauguración total del Tren Interurbano México-Toluca, mejor conocido como "El Insurgente", México estrena este lunes una red de alta conectividad.
9

FOTOS y GRÁFICOS ¬ Trenes, Metro y senderos seguros: México estrena alta conectividad

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo le llamó la atención a legisladores locales y federales de Baja California (BC) durante su visita a San Quintín.
10

VIDEO ¬ La Presidenta los pone en su lugar: “¡Hay que trabajar más con la gente...!”

Dos latinos del ICE, de apellidos Ochoa y Gutiérrez, son los que dispararon a Pretti
11

Dos latinos del ICE, de apellidos Ochoa y Gutiérrez, son los que dispararon a Pretti

Opositores y más apoyan en secreto o abiertamente a Trump porque creen que bastan 10 misiles para que les regrese el respeto, como en un acto de magia.
12

Como en un acto de magia

Trump se ha embolsado 4 mil millones de dólares: The New Yorker. NYT se quedó corto
13

Trump se ha embolsado 4 mil millones de dólares: The New Yorker. NYT se quedó corto

Armando González goleador de las Chivas
14

Así quedó la tabla de goleo de la Liga MX tras la Jornada 4

Trump bromea con convertir a Canadá, Groenlandia y Venezuela en estados de EU
15

Trump retoma tufo expansionista: bromea con anexar a Canadá, Groenlandia y Venezuela

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Con la inauguración total del Tren Interurbano México-Toluca, mejor conocido como "El Insurgente", México estrena este lunes una red de alta conectividad.
1

FOTOS y GRÁFICOS ¬ Trenes, Metro y senderos seguros: México estrena alta conectividad

Sheinbaum explica reclamo a legisladores en BC,
2

La Presidenta explica el regaño. Primero, es para todos; deben estar en campo, dice

La Profeco inició un procedimiento administrativo contra Ticketmaster.
3

Profeco: Multa a Ticketmaster supera 5 mdp por anomalías en venta de boletos de BTS

Trump criticó los Grammy de este año, y amenazó con demandar a su presentador, el comediante Trevor Noah, por una broma que parecía vincularlo con Epstein.
4

Trump hace rabietas de madrugada, y lanza amenazas contra los Grammy y su presentador

Adán Augusto y el fascismo como baratija.
5

DATOS ¬ Adán deja en el Senado élite dorada de rancheros ricos, expriistas y acólitos

La Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, pidió a senadoras y senadores de Morena que no se distraigan con "trivialidades, ni cosas vanas".
6

Atiendan al pueblo y no se distraigan con trivialidades, pide Rosa Icela a morenistas

La SSPC dio a conocer que sigue abierta la convocatoria para mujeres y hombres interesados en unirse al Servicio de Protección Federal.
7

¿Te interesa ser agente federal? La SSPC abre convocatoria 2026 para nuevos reclutas

Artistas protestan contra el ICE en los Grammys 2026
8

VIDEOS ¬ Billie Eilish, Justin Bieber y más alzan la voz contra ICE en Grammys 2026

La Presidenta de Morena hizo un llamado a las diputadas y diputados morenistas para que se abstengan de ventilar conflictos internos y mantengan la unidad.
9

Alcalde pide a morenistas no ventilar disputas internas: "Lo importante es la unidad"

Ricardo Salinas Pliego incursionó en el mundo del juego de apuestas y sorteos gracias a Enrique Peña Nieto, quien antes de dejar el cargo le otorgó el permiso.
10

Salinas Pliego le copió a empresario venezolano el ir a la CIDH a acusar persecución

Bad Bunny estalla en los Grammys 2026: "No somos salvajes; somos humanos. Fuera ICE”
11

Bad Bunny estalla en los Grammys 2026: "No somos salvajes; somos humanos. Fuera ICE”

¿Quieres ser aprendiz? Jóvenes Construyendo el Futuro abre periodo de postulaciones
12

¿Quieres ser aprendiz? Jóvenes Construyendo el Futuro abre periodo de postulaciones