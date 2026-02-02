¿Qué se celebra el 5 de febrero en México?

Ese día se conmemora el Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ciudad de México, 2 de febrero (SinEmbargo).- Los días feriados en México son muy esperados por toda la población, ya que la Ley Federal del Trabajo (LFT) determina que son fechas de descanso obligatorio para los trabajadores, o por su parte una compensación económica por sus servicios prestados durante esa jornada.

Además, el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) marca suspensión de clases durante los días feriados, por lo que muchas familias aprovechan para descansar o salir de viaje.

Aunque la norma actual de la LFT determina cómo día feriado al primer lunes de febrero para conformar un “puente” y así ofrecer más días de descanso para trabajadores y alumnos, la fecha conmemorativa es el 5 de febrero, Día de la Constitución en México.

¿Por qué se celebra el 5 de febrero?

El 5 de febrero se conmemora el Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La cuál se firmó en 1917 en el Teatro de la República en Querétaro por el presidente Venustiano Carranza, es el documento que rige legalmente al país hasta el día de hoy, estableciendo los derechos, deberes y la estructura del Estado mexicano.

“La Constitución de 1917 fue la primera Carta Magna del siglo XX que estableció los derechos sociales para sus ciudadanos, tales como: la enseñanza laica y gratuita, propiedad de la tierra, derechos laborales y la libertad de expresión”, se lee en un artículo publicado por el Gobierno de México.

Esta carga magna fue el resultado legal de la Revolución Mexicana y buscó dar respuesta a las demandas de justicia que motivaron el conflicto armado, integrando artículos fundamentales sobre la propiedad de la tierra (Artículo 27), el derecho a la educación laica y gratuita (Artículo 3) y los derechos laborales (Artículo 123).

Además, esta fecha conmemorativa también rinde homenaje al 5 de febrero de 1857, fecha donde se promulgó la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, el documento que sentó las bases para la modernización del Estado y la separación definitiva de los asuntos religiosos de la vida civil.

La Constitución de 1857 eliminó los fueros eclesiásticos y militares, además de garantizar derechos individuales como libertad de expresión y enseñanza. Constaba de ocho títulos y 120 artículos, dividiendo el poder en el Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Celebraciones importantes en febrero

Además del Día de la Constitución, en este mes hay otras celebraciones importantes que no se consideran como días feriados. Entre ellas destacan las siguientes:

Día de la Candelaria (2 de febrero): Es una tradición religiosa y cultural muy arraigada. Se celebra la presentación de Jesús en el templo (40 días después de Navidad). La costumbre principal es que quien sacó al Niño Dios en la Rosca de Reyes del 6 de enero invita tamales y atole a la familia o amigos. Muchas personas visten al Niño Dios con ropa nueva y lo llevan a la iglesia para la bendición.

Día del Amor y la Amistad (14 de febrero): Es una de las celebraciones comerciales y sociales más grandes del mes. Aunque no es feriado oficial, en México se festeja mucho con: cenas románticas, regalos, flores, chocolates, tarjetas y salidas en pareja o con amigos. Las tiendas, restaurantes y redes sociales se llenan de esta fecha.

Miércoles de ceniza: (18 de febrero): En esta fecha los católicos acuden a los templos para que se les imponga una cruz de ceniza en la frente como símbolo de penitencia. En México, también marca el inicio de la temporada donde aumenta el consumo de pescados y mariscos.

Día de la Bandera (24 de febrero): Conmemora el izamiento de la bandera tricolor en 1821. En este día hay ceremonias cívicas en escuelas, gobierno y plazas públicas con honores, desfiles y eventos patrióticos