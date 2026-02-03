Días feriados 2026: ¿Cuándo será el próximo puente en México y en qué mes?

Las fechas de descanso obligatorio son determinadas por la Ley Federal del Trabajo para conmemorar eventos importantes de la historia de México.

Ciudad de México, 2 de febrero (SinEmbargo).- Este inicio de semana se vivió el primer puente (días de descanso consecutivos) del 2026, debido a que el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) estipula que el primer lunes de mes es feriado en conmemoración del Día de la Constitución Mexicana, promulgada el 5 de febrero de 1917.

La LFT determina que los días feriados son de descanso obligatorio para los trabajadores, y, en caso contrario, deben recibir una compensación económica por sus servicios prestados equivalentes al doble de su salario habitual o triple en caso de que sea en domingo.

Si estás disfrutando del primer puente del año, pero ya esperas el próximo, aquí te explicamos cuáles son los días de descanso obligatorios y que se conmemora en esas fechas.

El próximo puente será en marzo

El calendario de la Procuraduría Federal del Trabajo (Profedet) determina que el próximo puente será el tercer lunes de marzo, en 2026 será el 16 de marzo el día de descanso obligatorio y suspensión de clases en escuelas públicas.

Los otros días feriados de 2026 son:

Viernes 1 de mayo (Día del Trabajo): Homenaje a los movimientos sindicales y la lucha por los derechos laborales.

Miércoles 16 de septiembre ( Día de la Independencia de México): Inicio de la lucha insurgente de 1810 tras el "Grito de Dolores".

Lunes 16 de noviembre (Día de la Revolución Mexicana): Conmemoración del levantamiento armado del 20 de noviembre de 1910 contra Porfirio Díaz.

Viernes 25 de diciembre (Navidad): Celebración de carácter tradicional y religioso por el nacimiento de Jesús.

El calendario de la Profedet también incluye como feriados los días que determinen las leyes federales y locales electorales, en el caso de elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral.

¿Por qué se conmemora el 21 de marzo?

Aunque el feriado es el 16 para formar un puente y dar más días de descanso a trabajadores y estudiantes, la fecha correcta y conmemorativa es el 21 de marzo cuando se celebra el natalicio de Benito Juárez, también conocido como el “Benemérito de las Américas".

Benito Juárez es considerado uno de los presidentes más emblemáticos de la historia de México, por su papel defendiendo la soberanía nacional en la segunda intervención francesa y derrocar al Segundo Imperio Mexicano en 1867.

Además también se le reconoce como uno de los máximos referentes de la república democrática al promulgar las Leyes de Reforma, las cuales establecieron la separación entre la Iglesia y el Estado, instaurando que la ley debe estar por encima de cualquier grupo de poder.

Durante el 21 de marzo, se realizan ceremonias cívicas como el izamiento de bandera a toda asta en edificios públicos, plazas y escuelas por ser una fecha de fiesta patria, y un homenaje en eventos oficiales como la conferencia matutina de la Presidencia de la República.

El legado de Juárez es principalmente recordado por su lema “Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz", el cuál pronunció el 15 de julio de 1867 en su regreso triunfal a la Ciudad de México, tras la caída del Segundo Imperio Mexicano.