Días feriados 2026: ¿Cuándo será el próximo puente en México y en qué mes?

Omar López

03/02/2026 - 5:25 am

Calendario oficial

Artículos relacionados

Artículos relacionados

¿Qué se celebra el 5 de febrero en México?

¿Sabes por qué se hacen tamales el 2 de febrero? Aquí algunos datos y recomendaciones

¿Qué es el Día de la Candelaria? CINCO CLAVES de porqué lo festejamos con tamales

Las fechas de descanso obligatorio son determinadas por la Ley Federal del Trabajo para conmemorar eventos importantes de la historia de México. 

Ciudad de México, 2 de febrero (SinEmbargo).- Este inicio de semana se vivió el primer puente (días de descanso consecutivos) del 2026, debido a que el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) estipula que el primer lunes de mes es feriado en conmemoración del Día de la Constitución Mexicana, promulgada el 5 de febrero de 1917. 

La LFT determina que los días feriados son de descanso obligatorio para los trabajadores, y, en caso contrario, deben recibir una compensación económica por sus servicios prestados equivalentes al doble de su salario habitual o triple en caso de que sea en domingo.

Si estás disfrutando del primer puente del año, pero ya esperas el próximo, aquí te explicamos cuáles son los días de descanso obligatorios y que se conmemora en esas fechas.

El próximo puente será en marzo 

Foto: José Vargas, Cuartoscuro
La Secretaria de Educación Pública suspende las clases en días feriados. Foto: José Vargas, Cuartoscuro

El calendario de la Procuraduría Federal del Trabajo (Profedet) determina que el próximo puente será el tercer lunes de marzo, en 2026 será el 16 de marzo el día de descanso obligatorio y suspensión de clases en escuelas públicas. 

Los otros días feriados de 2026 son:

  • Viernes 1 de mayo (Día del Trabajo): Homenaje a los movimientos sindicales y la lucha por los derechos laborales.
  • Miércoles 16 de septiembre ( Día de la Independencia de México): Inicio de la lucha insurgente de 1810 tras el "Grito de Dolores".
  • Lunes 16 de noviembre (Día de la Revolución Mexicana): Conmemoración del levantamiento armado del 20 de noviembre de 1910 contra Porfirio Díaz.
  • Viernes 25 de diciembre (Navidad): Celebración de carácter tradicional y religioso por el nacimiento de Jesús.

El calendario de la Profedet también incluye como feriados los días que determinen las leyes federales y locales electorales, en el caso de elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral.

¿Por qué se conmemora el 21 de marzo?

Mural Benito Juárez
El mural de José Clemente Orozco detalla la lucha entre conservadores y liberales tras la promulgación de las Leyes de Reforma. Foto: Gobierno de México.

Aunque el feriado es el 16 para formar un puente y dar más días de descanso a trabajadores y estudiantes, la fecha correcta y conmemorativa es el 21 de marzo cuando se celebra el natalicio de Benito Juárez, también conocido como el “Benemérito de las Américas".

Benito Juárez es considerado uno de los presidentes más emblemáticos de la historia de México, por su papel defendiendo la soberanía nacional en la segunda intervención francesa y derrocar al Segundo Imperio Mexicano en 1867.

Además también se le reconoce como uno de los máximos referentes de la república democrática al promulgar las Leyes de Reforma, las cuales establecieron la separación entre la Iglesia y el Estado, instaurando que la ley debe estar por encima de cualquier grupo de poder.

Durante el 21 de marzo, se realizan ceremonias cívicas como el izamiento de bandera a toda asta en edificios públicos, plazas y escuelas por ser una fecha de fiesta patria, y un homenaje en eventos oficiales como la conferencia matutina de la Presidencia de la República.

El legado de Juárez es principalmente recordado por su lema “Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz", el cuál pronunció el 15 de julio de 1867 en su regreso triunfal a la Ciudad de México, tras la caída del Segundo Imperio Mexicano.

Explora más en estos temas
México Servicio
Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal

Omar López

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

La inteligencia artificial y el mundo del trabajo

"Según datos del FMI, entre el 40 y el 60 por ciento de los empleos en el...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Pedregal de Santo Domingo, ejemplo de territorialidad

"Si la administración logra sostener este ritmo de modernización, la piedra volcánica de Santo Domingo dejará de...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

El golpe invisible y las teorías conspirativas de Peter Schweizer

"Sin evidencia, Schweizer argumenta que actores internos y externos han explotado y manipulado los flujos migratorios para...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

Estados Unidos y su factor interno

"Vendrá una elección intermedia que permitirá valorar el factor interno y concluir que el trumpismo va viento...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

La Barredora barrió con Adán Augusto
Por Álvaro Delgado Gómez

La Barredora barrió con Adán Augusto

¿Cómo surgen las ideas que revolucionan el mundo?
Por Óscar de la Borbolla

¿Cómo surgen las ideas que revolucionan el mundo?

Como en un acto de magia
Por Alejandro Páez Varela

Como en un acto de magia

La tormenta perfecta
Por Muna D. Buchahin

La tormenta perfecta

¿Qué significa “libertad” para los “libertarios”?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Qué significa “libertad” para los “libertarios”?

Sin Reforma Electoral, pierde Morena y ganan PT y PVEM
Por Pedro Mellado Rodríguez

Sin Reforma Electoral, pierde Morena y ganan PT y PVEM

Trump, Cuba y México: las moscas y la mierda
Por Juan Carlos Monedero

Trump, Cuba y México: las moscas y la mierda

El Pluribus del PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El Pluribus del PRIAN

El hundimiento del dólar
Por Mario Campa

El hundimiento del dólar

Oda al silencio
Por Óscar de la Borbolla

Oda al silencio

+ Sección

Galileo

El Servicio de Microbiología de la Clínica Universidad de Navarra publicó un estudio que descubrió que la sangre seca sirve para diagnosticar infecciones.

Sangre seca sirve para diagnosticar infecciones aún con años de antigüedad: estudio

Investigadores del IPN crearon un biosensor que detecta infecciones por Helicobacter pylori, bacteria asociada con gastritis, úlceras y cáncer de estómago.

El IPN trabaja en biosensor para ayudar en detección de gastritis y cáncer estomacal

Un estudio halló que, ante la falta de glucosa, las células tumorales del cáncer de pulmón responden liberando la proteína LIF, lo que aumenta la agresividad.

Un estudio descubre que cáncer de pulmón utiliza falta de glucosa para fortalecerse

Revelan una dieta sencilla y breve que te hará reducir el colesterol alto durante semanas

Científicos revelan dieta sencilla y breve que te hará reducir el colesterol alto

Las personas más activas de noche corren mayores riesgos cardiovasculares.

Estudio revela cuál es el impacto en el corazón para quienes son más activos de noche

La exposición prolongada a la luz azul ha generado preguntas sobre sus efectos en la salud, especialmente en la vista y el descanso.

¿Qué es la luz azul? Conoce sus efectos en la salud y cómo exponerte menos a ella

Eclipse Solar

Eclipse Anillo de Fuego 2026: ¿Cuándo es y cómo verlo desde México?

ELA

¿Qué es la ELA? Enfermedad que padecía Pedro Torres, ex productor de “Big Brother”

Médicos especialistas consideran que el parto natural es la mejor opción para finalizar un embarazo.

Médicos especialistas revelan por qué el parto natural es mejor opción que la cesárea

Luna de Nieve

Cuándo y dónde ver la Luna de Nieve de febrero 2026 desde México

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Diversos países del mundo expresaron sus condolencias a México tras el descarrilamiento  del Tren Interoceánico.
1

ENTREVISTA ¬ No hay ninguna duda, Tren Interoceánico iba a exceso de velocidad: Lara

Caso Epstein liga a exembajador Anthony Wayne con abuso de niños. AMLO “fue enterado”
2

Caso Epstein liga a exembajador Anthony Wayne con abuso de niños. AMLO “fue enterado”

Hoy No Circula Martes
3

¿Doble Hoy No Circula en martes? Así aplicará este 3 de febrero en CDMX y Edomex

La Barredora barrió con Adán Augusto
4

La Barredora barrió con Adán Augusto

La NFL disputará un partido de temporada regular en México.
5

La NFL regresa a México con un partido de temporada regular en el Estadio Azteca

Gobierno de EU elimina fotos sin censura del caso Epstein.
6

Epstein fue quien presentó a Melania con su amigo Trump, según nuevos expedientes

Ricardo Monreal y los coordinadores de grupos parlamentarios
7

DATOS ¬ ¿“Tiempo de mujeres”? No para Adán y Monreal: 75% de su círculo son hombres

Gobierno de EU elimina fotos sin censura del caso Epstein.
8

Gobierno de EU retira fotos sin censura del caso Epstein ante quejas de las víctimas

Trump criticó los Grammy de este año, y amenazó con demandar a su presentador, el comediante Trevor Noah, por una broma que parecía vincularlo con Epstein.
9

Trump hace rabietas de madrugada, y lanza amenazas contra los Grammy y su presentador

Sheinbaum felicitó a Laura Fernández
10

Sheinbaum felicita a Laura Fernández por su triunfo en las elecciones de Costa Rica

La historia de nuestro país siempre ha estado determinada por apasionados debates sobre La historia de nuestro país siempre ha estado determinada por apasionados debates sobre.
11

¿Qué se celebra el 5 de febrero en México?

12

Centenario rompe el techo de los 120 mil pesos: precio de las monedas de oro y plata

Polémicas de Ignacio Mier Velazco
13

Fobaproa, corrupción poblana y opacidad abollan el auto de Mier... antes de arrancar

Trump se ha embolsado 4 mil millones de dólares: The New Yorker. NYT se quedó corto
14

Trump se ha embolsado 4 mil millones de dólares: The New Yorker. NYT se quedó corto

Trump afirmó que EU está muy cerca de lograr un acuerdo con Cuba para permitir que cubanos que radican en territorio estadounidense puedan volver a la isla.
15

Trump afirma que EU mantiene diálogo con Cuba; la isla lo niega y recibe apoyo ruso

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Delcy Rodríguez recibió a la enviada de EU para Venezuela.
1

Delcy Rodríguez recibe en Caracas a Laura Dogu, la enviada de Trump para Venezuela

La NFL disputará un partido de temporada regular en México.
2

La NFL regresa a México con un partido de temporada regular en el Estadio Azteca

Gobierno de EU elimina fotos sin censura del caso Epstein.
3

Gobierno de EU retira fotos sin censura del caso Epstein ante quejas de las víctimas

Sheinbaum felicitó a Laura Fernández
4

Sheinbaum felicita a Laura Fernández por su triunfo en las elecciones de Costa Rica

Ricardo Monreal y los coordinadores de grupos parlamentarios
5

DATOS ¬ ¿“Tiempo de mujeres”? No para Adán y Monreal: 75% de su círculo son hombres

La SSC-CdMx detuvo a 17 franeleras y franeleros durante un operativo realizado en las inmediaciones del Auditorio Nacional, en la Alcaldía Miguel Hidalgo.
6

SSC-CdMx detiene a 17 franeleros y remite 3 motos tras operativo en la Miguel Hidalgo

Trump afirmó que EU está muy cerca de lograr un acuerdo con Cuba para permitir que cubanos que radican en territorio estadounidense puedan volver a la isla.
7

Trump afirma que EU mantiene diálogo con Cuba; la isla lo niega y recibe apoyo ruso

Morenismo
8

VERSUS ¬ ¿Mier por Adán? Morena no mejoró perfil del Senado y sigue pendiente Monreal

El titular de la Defensa, General Ricardo Trevilla Trejo, tomó protesta este lunes al General de División de la Guardia Nacional (GN), Guillermo Briseño Lobera.
9

Guillermo Briseño Lobera se convierte en el nuevo Comandante de la Guardia Nacional

Si te interesa unirte a las filas de la Armada de México, la Semar anunció que hay vacantes disponibles en la Región Naval de Sinaloa.
10

¿Quieres unirte a la Marina? Hay vacantes para la Cuarta Región Naval de Mazatlán

Bill y Hillary Clinton testificarán ante el Congreso de EU por el caso Epstein
11

Los Clinton testificarán sobre el caso Epstein ante la Cámara de Representantes de EU

Polémicas de Ignacio Mier Velazco
12

Fobaproa, corrupción poblana y opacidad abollan el auto de Mier... antes de arrancar