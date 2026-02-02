El Departamento de Justicia de EU dice que revisión del caso Epstein "ha concluido"

El Fiscal adjunto Todd Blanche afirmó que se revisaron decenas de miles de fotografías y videos relacionados con el caso contra el magnate financiero.

Ciudad de México, 2 de febrero (SinEmbargo).- El Departamento de Justicia de Estados Unidos (EU) concluyó con la revisión del caso de pederastia relacionada con Jeffrey Epstein, esto luego de que publicó la última partida de archivos que forman parte de la investigación.

Ayer, el Fiscal general adjunto, Todd Blanche, declaró durante una entrevista para la cadena ABC News que el Departamento de Justicia "ha terminado" la revisión del caso de tráfico sexual contra el magnate Jeffrey Epstein y su esposa, Ghislaine Maxwell, quien actualmente cumple una condena de 20 años de prisión.

Luego de que la agencia estadounidense publicó el viernes una nueva partida de documentos relacionados con la investigación, el funcionario explicó que aún está pendiente la publicación de más archivos que no se han podido revelar debido a una orden de protección.

“Hay una pequeña cantidad de documentos, como dije el viernes, que estaban esperando a que un Juez nos permitiera publicarlos gracias a una orden de protección. Pero esta revisión ha concluido. Revisamos más de seis millones de documentos, miles de videos y decenas de miles de imágenes, que es lo que el estatuto nos exige hacer”, declaró Blanche.

.@DAGToddBlanche: “There are a small number of documents, as I said on Friday, that were waiting for a judge to say we’re allowed to release because of a protective order. But this review is over. We reviewed over 6 million pieces of paper, thousands of videos, tens of thousands… pic.twitter.com/2blYx85x5i — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) February 1, 2026

A raíz de esta revisión, las autoridades estadounidenses revelaron miles de fotografías y videos de las fiestas organizadas por el magnate financiero en su mansión, a las cuales asistieron desde famosos hasta políticos, incluyendo a Donald Trump y Bill Clinton.

Epstein, quien se declaró culpable de haber solicitado servicios sexuales a una menor de edad ante una corte de Florida en 2008, murió dentro de una celda en una prisión de Nueva York en 2019 luego de haberse suicidado mientras esperaba ir a juicio por un cargo federal de tráfico sexual.

Víctimas advierten que seguirá exigencia de justicia

Previo a que el Departamento de Justicia de EU diera por concluida la revisión del caso Epstein, un grupo de 18 víctimas del magnate difundieron un comunicado en el que advirtieron que continuarán exigiendo justicia "hasta que se revele por completo la verdad y todos los perpetradores rindan cuentas".

Además, denunciaron que la agencia no censuró debidamente los nombres y datos de algunas de las víctimas en los archivos que reveló, situación que el Fiscal adjunto prometió resolver.

En respuesta a estos señalamientos, Blanche declaró que entiende que las "víctimas quieren ser compensadas", pero recalcó que la Fiscalía no puede "crear pruebas o presentar un caso que no existe".