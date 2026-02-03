Fobaproa, corrupción poblana y opacidad abollan el auto de Mier... antes de arrancar

Nora Gaspar Reséndiz

02/02/2026 - 7:12 pm

Ignacio Mier es un expriista cuya trayectoria ha tenido varias polémicas, entre ellas destaca su voto a favor del Fobaproa, una deuda que los mexicanos pagarán hasta 2050.

Ciudad de México, 2 de febrero (SinEmbargo).- El 11 de diciembre de 1998, durante la 57 Legislatura y mientras se desempeñaba como diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ignacio Mier Velazco votó a favor de la aprobación del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), el rescate millonario que el Gobierno de México orquestó en favor de los bancos mexicanos con recursos públicos. Una deuda que los mexicanos continúan pagando y se prevé que terminen de pagar, aproximadamente, en 2050. Hoy Mier es el nuevo coordinador de Morena en el Senado luego de la renuncia de Adán Augusto López Hernández.

La iniciativa del rescate bancario fue enviada a la Cámara de Diputados por el entonces Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León ​​ y fue apoyada por el PAN, presidido por Felipe Calderón. El principal opositor al Fobaproa fue el entonces presidente del PRD, Andrés Manuel López Obrador, fundador de Morena, partido al que se unió Mier. López Obrador denunció a lo largo de su trayectoria política el saqueo que en 1998. En palabras de López Obrador, este rescate fue “el saqueo más grande del cual se tenga memoria en México desde la época colonial”.

El Senador de Morena Ignacio Mier busca evadir la regla de Sheinbaum contra el nepotismo, por lo que negó ser primo de Alejandro Armenta, Gobernador de Puebla.
Ignacio Mier, Senador de Morena, negó ser primo de Alejandro Armenta para poder ser candidato a gobernador en Puebla. Foto: Graciela López, Cuartoscuro

Zedillo “decidió realizar un salvamento encubierto con el pretexto de la protección al ahorro, usando como medio al Fobaproa, un fideicomiso que sin facultades legales funcionó en la práctica como una gran paraestatal tecnocrática, con todos los vicios habidos y por haber y manejado por funcionarios con un desaforado afán de privilegiar a unos cuantos a costillas del erario. Un auténtico barril sin fondo”, escribió López Obrador en su libro Fobaproa: expediente abierto, de 1999.

Varios personajes que fueron clave en este rescate bancario permanecen en activo en la política. Uno de ellos es Mier, pero también destacan el panista Santiago Creel Miranda, Vicente Fox, quien como Gobernador de Guanajuato participó junto con Diego Fernández de Cevallos en las negociaciones con el Gobierno; Felipe Calderón, quien era el dirigente del PAN.

Mier Velazco fue uno de los legisladores que más contribuyó a impulsar la aprobación del Fobaproa, no sólo con su propio voto, sino porque se dio a la tarea de convencer a otros diputados, no sólo a los 16 legisladores que eran de Puebla, reseña el periodista Fermín Alejandro García en el diario La Jornada. Incluso, el periodista señaló a Mier Velazco de ser quien “movía los hilos” y ordenaba cómo se debía votar, lo que resultó en la aprobación del dictamen “la madrugada del 12 de diciembre de 1998”, en San Lázaro.

La llegada de Mier a Morena

Tras dejar el PRI, en el cual se desempeñó como Diputado y Senador, se integró a las filas de Morena, en 2017, en donde también ha sido Diputado y actualmente Senador. No obstante, un objetivo que Mier Velazco se ha trazado desde que llegó a Morena es la Gubernatura de Puebla. El Senador ha insistido en esa meta pese a que en Morena se comprometieron a acatar desde el 2027, la ley contra el nepotismo. Ignacio Mier es primo del actual Gobernador Alejandro Armenta, actual Gobernador de Puebla, un parentesco que es conocido desde hace años, pero el cual ahora niega Ignacio Mier.

“Tenemos una relación política afectiva desde hace muchos años”, declaró Mier, en agosto de 2025, sobre su vínculo con Armenta, en un testimonio que quedó registrado en video. “Tenemos una relación, como bien lo dijo Alejandro, que está en octavo o décimo grado. Es una relación que, en términos de consanguinidad, es lejana, pero en cercanía, identidad, cariño y afinidad política es muy cercana”, agregó el Senador, con el propósito de evadir las reglas contra el nepotismo impuestas por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el partido.

Con ello, el actual Coordinador de Morena en el Senado de la República, busca mantener abierta la posibilidad de competir por la gubernatura del estado, por lo que ha sostenido que conoció a Armenta en 1992 y que desde entonces comenzaron a llamarse “primos” al advertir que comparten el mismo apellido. No obstante, presuntamente, la relación entre ambos morenistas se debe a que el padre de Ignacio era hermano de la madre de Alejandro, quien ha declarado públicamente que para las elecciones de 2027 no podrá haber ningún Armenta o Mier como candidato para ser el próximo mandatario estatal.

"Ofrezco disculpas a mis primos, a mis familiares, porque la Ley les impide participar políticamente. Es muy claro. El nepotismo está cancelado en la vida política por lo menos en el 2027 y el 2030", señaló el mandatario poblano, quien ha insinuado que fue el propio Ignacio Mier uno de los legisladores que votó a favor para aprobar la Ley contra el nepotismo, e incluso bromeó recomendándole que acuda al Registro Civil para cambiarse el apellido y así poder ser candidato a la gubernatura.

Un historial de polémicas

En 2023, durante la controversia por la tesis de la Ministra Yasmín Esquivel, Ignacio Mier, entonces Diputado federal por Morena, afirmó que él decidió no titularse al considerar que el título profesional es un fraude y no representa la capacidad de las personas. No obstante, en su semblanza publicada en la página del Congreso de la Unión sí se menciona que cuenta con una licenciatura en Administración y Contaduría. "Tome una decisión, por consistencia y congruencia, que no la recomiendo, pero yo decidí no titularme, porque consideraba era un fraude", declaró.

Esta es por lejos la mayor de sus polémicas.

En mayo de 2022, fue detenido en la Ciudad de México, José Arturo Rueda Sánchez de la Vega, propietario y director del Diario Cambio. El periodista Arturo Luna detalló que el arresto del periodista ocurrió la tarde de este 21 de mayo en la zona de Polanco. Mientras que el entonces titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) Gilberto Higuera Bernal, confirmó que existía una investigación Rueda Sánchez de la Vega, de la que no dio más detalles pero se trataba de la llamada “Operación Angelópolis”.

En 2021, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en ese entonces a cargo de Santiago Nieto, abrió una investigación en contra del comunicador, en la que se presumió el manejo de 427 millones de pesos a través de 32 empresas en nueve países. En la trama también se involucró a Mier Velazco, entonces Diputado de Morena y Francisco José Romero Serrano, exauditor general del estado de Puebla. Sin embargo, Arturo Rueda, el único detenido por esas acusaciones, logró comprobar su inocencia y salió en libertad.

En septiembre de 2022, mientras los diputados de Morena intentaban quitar de la presidencia de la Comisión de Gobernación a Alejandro, “Alito”, Moreno Cárdenas, a quien también señalaron por presuntos actos de corrupción, Mier Velazco, quien en ese momento era presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), señaló que él no tenía la convicción de que el dirigente del PRI haya incurrido en los delitos de los que se le acusaba, pese a que, por meses, los diputados del partido guinda señalaron a Moreno Cárdenas de actos de corrupción y de enriquecimiento ilícito.

Más recientemente, en junio de 2024, tras las elecciones presidenciales, Ignacio Mier convocó, sin consultar a la Presidenta electa ni al entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador, a una conferencia de prensa en la que anunció que Claudia Sheinbaum retomaría las reformas impulsadas por López Obrador, entre ellas la reforma al Poder Judicial, lo que generó turbulencia en los mercados financieros mexicanos.

Tras las declaraciones de Mier, el peso acumuló una devaluación de alrededor del 10 por ciento, por lo que el entonces Presidente López Obrador se tuvo que pronunciar al respecto, mientras que la Presidenta electa tuvo que aclarar que la llamada 4T tendría continuidad, sin mencionar alguna reforma en particular, las reformas estarían respaldadas por un debate en el que habría una gran participación de todos los sectores, para tranquilizar a los inversionistas.

“El pueblo de México votó por la continuidad y el avance de la Cuarta Transformación. No hay marcha atrás. Vamos por más bienestar, justicia y democracia para nuestro amado país”, escribió la entonces Presidenta electa Claudia Sheinbaum a través de su cuenta de X, antes Twitter. Más tarde confirmó en conferencia de prensa la discusión de la Reforma al Poder Judicial a través de foros y una encuesta.

– Con información de Álvaro Delgado, Periódico Central y Ambas Manos

Comunicóloga por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). Busca ejercer un periodismo libre, crítico y con responsabilidad social. Actualmente es parte de la Unidad de Investigación y Multimedia de SinEmbargo.

