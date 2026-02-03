Series y películas... Una lista de lo nuevo que llega a Netflix en febrero

Si te gustan los documentales, este mes hay uno acerca de Gordon Ramsay, además de otro de las mejores parejas de danza sobre hielo.
Ciudad de México, 3 de febrero (SinEmbargo).- Febrero llegó y con este nuevas llegan nuevas series y películas en Netflix, así que aquí te compartimos lo que podrás ver en la plataforma de streaming.
Los estrenos imperdibles
Bridgerton: Temporada 4 Parte 2
En esta nueva historia de la alta sociedad, Benedict Bridgerton, el eterno soltero, queda cautivado por una misteriosa mujer en un baile de máscaras.
¿Cuando? 26 de febrero
El abogado del Lincoln: Temporada 4
Acusado de un homicidio que no cometió, Mickey debe enfrentarse a una implacable fiscal mientras lucha por probar su inocencia, descubrir al verdadero asesino y salvar el bufete.
¿Cuándo? 5 de febrero
¿Cuáles series llegan a Netflix en febrero?
Cómo llegar al cielo desde Belfast
Tres mujeres muy cercanas emprenden una misión caótica para resolver el misterio de la muerte de su amiga, mientras intentan mantener oculto su propio secreto.
¿Cuándo? 12 de febrero
Unfamiliar
El pasado de dos exespías toca a su puerta. Ahora, lo más difícil no son las persecuciones, los tiroteos ni las peleas, sino decirse la verdad.
¿Cuándo? 5 de febrero
Las leonas
Cuando la vida las deja al borde de la cornisa, cinco mujeres desesperadas deciden que su única salida es formar una banda, conseguir armas y empezar a robar bancos.
¿Cuándo? 5 de febrero
La ley de las Vegas
En esta comedia animada para adultos, un abogado y una ilusionista de Las Vegas convierten los casos más tontos de la ciudad en un espectáculo.
¿Cuándo? 20 de febrero
Baki-Dou: The invincible Samurai
Baki y los luchadores de la arena subterránea deben combatir una amenaza que regresa de la muerte: Musashi Miyamoto, el mejor espadachín de Japón.
¿Cuándo? Próximamente
¿Cuáles películas puedo ver en Netflix este mes?
El vínculo sueco
En esta historia de la vida real poco conocida, un burócrata sueco se convierte en héroe al intentar salvar a judíos durante los días más oscuros de la Segunda Guerra Mundial.
¿Cuándo? 19 de febrero
Cortafuego
Mientras su familia se prepara para mudarse, Lide desaparece en el bosque. Durante su ausencia, se desata un incendio, y su madre debe encontrarla antes de que lo hagan las llamas.
¿Cuándo? 20 de febrero
¿Llegan nuevos documentales?
Soy Gordon Ramsay
En este documental, el chef intenta compaginar la vida familiar, su imperio global y su proyecto más grande hasta la fecha.
¿Cuándo? 18 de febrero
Brillantina y oro: Danza sobre hielo
Esta serie llena de drama y desafíos sigue a las mejores parejas de danza sobre hielo que van a competir en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026.
¿Cuándo? 1 de febrero
La reina del ajedrez
En este documental, Judit Polgár, prodigio del ajedrez, enfrenta dudas, parcialidades y al invencible Garry Kasparov para reclamar su lugar entre los grandes de todos los tiempos.
¿Cuándo? 6 de febrero
Para toda la familia
Misterios animales: Capítulo 7
¡Atención, exploradores! Desde las selvas de Asia hasta los pantanos de Sudamérica, el equipo de la LEADE busca resolver más misterios animales por todo el mundo.
¿Cuándo? 9 de febrero