Series y películas... Una lista de lo nuevo que llega a Netflix en febrero

Si te gustan los documentales, este mes hay uno acerca de Gordon Ramsay, además de otro de las mejores parejas de danza sobre hielo.

Ciudad de México, 3 de febrero (SinEmbargo).- Febrero llegó y con este nuevas llegan nuevas series y películas en Netflix, así que aquí te compartimos lo que podrás ver en la plataforma de streaming.

Los estrenos imperdibles

Bridgerton: Temporada 4 Parte 2

En esta nueva historia de la alta sociedad, Benedict Bridgerton, el eterno soltero, queda cautivado por una misteriosa mujer en un baile de máscaras.

¿Cuando? 26 de febrero

El abogado del Lincoln: Temporada 4

Acusado de un homicidio que no cometió, Mickey debe enfrentarse a una implacable fiscal mientras lucha por probar su inocencia, descubrir al verdadero asesino y salvar el bufete.

¿Cuándo? 5 de febrero

¿Cuáles series llegan a Netflix en febrero?

Cómo llegar al cielo desde Belfast

Tres mujeres muy cercanas emprenden una misión caótica para resolver el misterio de la muerte de su amiga, mientras intentan mantener oculto su propio secreto.

¿Cuándo? 12 de febrero

Unfamiliar

El pasado de dos exespías toca a su puerta. Ahora, lo más difícil no son las persecuciones, los tiroteos ni las peleas, sino decirse la verdad.

¿Cuándo? 5 de febrero

Las leonas

Cuando la vida las deja al borde de la cornisa, cinco mujeres desesperadas deciden que su única salida es formar una banda, conseguir armas y empezar a robar bancos.

¿Cuándo? 5 de febrero

La ley de las Vegas

En esta comedia animada para adultos, un abogado y una ilusionista de Las Vegas convierten los casos más tontos de la ciudad en un espectáculo.

¿Cuándo? 20 de febrero

Baki-Dou: The invincible Samurai

Baki y los luchadores de la arena subterránea deben combatir una amenaza que regresa de la muerte: Musashi Miyamoto, el mejor espadachín de Japón.

¿Cuándo? Próximamente

¿Cuáles películas puedo ver en Netflix este mes?

El vínculo sueco

En esta historia de la vida real poco conocida, un burócrata sueco se convierte en héroe al intentar salvar a judíos durante los días más oscuros de la Segunda Guerra Mundial.

¿Cuándo? 19 de febrero

Cortafuego

Mientras su familia se prepara para mudarse, Lide desaparece en el bosque. Durante su ausencia, se desata un incendio, y su madre debe encontrarla antes de que lo hagan las llamas.

¿Cuándo? 20 de febrero

¿Llegan nuevos documentales?

Soy Gordon Ramsay

En este documental, el chef intenta compaginar la vida familiar, su imperio global y su proyecto más grande hasta la fecha.

¿Cuándo? 18 de febrero

Brillantina y oro: Danza sobre hielo

Esta serie llena de drama y desafíos sigue a las mejores parejas de danza sobre hielo que van a competir en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026.

¿Cuándo? 1 de febrero

La reina del ajedrez

En este documental, Judit Polgár, prodigio del ajedrez, enfrenta dudas, parcialidades y al invencible Garry Kasparov para reclamar su lugar entre los grandes de todos los tiempos.

¿Cuándo? 6 de febrero

Para toda la familia

Misterios animales: Capítulo 7

¡Atención, exploradores! Desde las selvas de Asia hasta los pantanos de Sudamérica, el equipo de la LEADE busca resolver más misterios animales por todo el mundo.

¿Cuándo? 9 de febrero