La Autopista del Sol es reabierta tras horas de bloqueo por habitantes de Guerrero

La carretera que conecta la CdMx con Acapulco fue bloqueada por habitantes del municipio de Juan R. Escudero.

Ciudad de México, 2 de febrero (SinEmbargo).- Caminos y Puentes Federales (Capufe) informó la tarde de hoy la Autopista del Sol fue reabierta luego de casi siete horas de bloqueo debido a una protesta realizada por pobladores de varias comunidades de Guerrero.

Durante las primeras horas del día, habitantes del municipio de Juan R. Escudero bloquearon el paso en la carretera que conecta a la Ciudad de México (CdMx) con el puerto de Acapulco, para manifestarse contra la presencia de policías comunitarias en la región.

El cierre de dicha carretera coincidió con el último día del fin de semana largo con motivo del 5 de febrero, Día de la Constitución, por lo que afectó a cientos de automovilistas que buscaban regresar a la capital luego de pasar el puente en la entidad guerrerense.

⚠️AVISO IMPORTANTE⚠️

Se les informa a todas las personas usuarias que ya se encuentra establecida la circulación en la autopista del sol, Capufe implementa acciones para agilizar tu paso por los plazas de cobro a través de pago anticipado, asimismo lleva a cabo labores de… — CAPUFE (@CAPUFE) February 2, 2026

Capufe informó a través de una publicación en su cuenta de X, antes Twitter, que fue restablecida la circulación en la Autopista del Sol tras el retiro de manifestantes que iniciaron un bloqueo desde las primeras horas de este lunes cerca del entronque de Tierra Colorada, en Guerrero.

El organismo informó que para agilizar el paso de vehículos por las casetas de cobro se implementó el pago anticipado, además de que personal realizó labores de limpieza para despejar la carretera de la basura y otros objetos dejados por los inconformes.

Por su parte, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT) confirmó que fue reabierta la autopista en una publicación compartida en redes sociales.

Se informa a las personas usuarias que la circulación en la Autopista del Sol ya se encuentra restablecida. @CAPUFE implementa acciones para agilizar el paso por las plazas de cobro mediante el pago anticipado, así como labores de limpieza para garantizar un tránsito cómodo y… pic.twitter.com/XTkjoo3RFr — SICT México (@SICTmx) February 2, 2026

Habitantes de Guerrero protestan contra policías comunitarias

Pobladores de distintas comunidades del municipio de Juan R. Escudero bloquearon la circulación en la Autopista del Sol desde las primeras horas de este lunes, esto como un acto de protesta ante la llegada de policías comunitarias a la región.

El pasado viernes 30 de enero un grupo de cerca de 500 integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) arribaron a la comunidad de Tierra Colorada con el pretexto de reforzar la seguridad en la región un supuestamente combatir al grupo de "Los Ardillos".

Los inconformes acusaron a la policía comunitaria de proteger a un grupo del crimen organizado, conocido como "Los Rusos", por lo que aseguraron que la población no está de acuerdo con su presencia.

Autoridades estatales y federales dialogaron con los manifestantes, tras lo cual llegaron a un acuerdo para liberar la Autopista del Sol.