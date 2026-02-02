Epstein fue quien presentó a Melania con su amigo Trump, según nuevos expedientes

Obed Rosas

02/02/2026 - 5:54 pm

El DOJ afirma que censura en archivos Epstein no está relacionado con Trump

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Caso Epstein liga a exembajador Anthony Wayne con abuso de niños. AMLO “fue enterado”

Trump es vinculado con pedofilia y subasta de mujeres en nuevos archivos de Epstein

Departamento de Justicia de EU recibe un millón de nuevos archivos del caso Epstein

Una transcripción del FBI revela que Jeffrey Epstein presentó a Melania a Donald Trump, un vínculo negado durante años y documentado antes de su muerte en 2019.

Ciudad de México, 2 de febrero (SinEmbargo).– “Epstein presentó a Melania Trump a Donald Trump”, se lee en la transcripción de una entrevista realizada por fiscales federales y agentes especiales del FBI a una mujer víctima de Jeffrey Epstein. La declaración fue recabada el 12 de julio de 2019, un mes antes de que el magnate financiero y agresor sexual fuera hallado sin vida en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York, donde esperaba juicio, en un caso que las autoridades calificaron como suicidio.

El testimonio, rendido ante autoridades estadounidenses en West Palm Beach, Florida, sugiere que la mujer era migrante —en algún momento menciona que Epstein le impartía clases de inglés— y que se dedicaba al modelaje antes de comenzar a trabajar con él alrededor de 2005. La declaración también detalla que, a inicios de 2006, su última “asignación” para Epstein fue un viaje a París, donde entró en contacto con un agente llamado Paolo Zampolli, vinculado a la agencia ID Models.

Es en ese contexto que la documentación, testada por estar sujeta a una orden de protección de datos, consigna lo que durante años ha sido negado: que fue Epstein quien presentó a Donald Trump a Melania. “Zampolli intentaba comprar Elite Models junto con Epstein. Epstein presentó a Melania Trump a Donald Trump”, se lee en el expediente.

El texto habla de Paolo Zempoli. El nombre está mal escrito, pero se refiere a Paolo Zampolli, exagente de modelos que conoció a la eslovena Melanija Knavs —hoy Melania Trump— hace más de 20 años en Milán. Zampolli ha considerado a Donald J. Trump un amigo durante décadas. “En la década de 1990, cuando dirigía una agencia de modelos, ejerció de casamentero para Trump, presentándolo en una fiesta a su futura esposa, Melania”, publicó The New York Times en marzo pasado.

Años antes, durante la primera contienda presidencial de Trump en 2016, el diario neoyorquino relató que en agosto de ese año Zampolli recibió un mensaje de texto de Melania Trump pidiéndole que la llamara. Al día siguiente, Zampolli escuchó a Melania expresar su angustia por un reportaje del tabloide británico The Daily Mail, que la acusaba a ella y a Zampolli de operar un servicio de acompañantes en la década de 1990.

“Esto es indignante”, dijo Melania durante la llamada, según relató Zampolli, al explicar que consideraba demandar al Daily Mail por difamación. El empresario la describió como “extremadamente perturbada”, mientras que él parecía poco afectado, apuntó entonces el Times.

En un comunicado difundido en ese contexto, Melania negó las acusaciones: “Conozco a Paolo Zampolli desde 1995, cuando nos conocimos en una agencia de modelos en Milán. Le encantó mi portafolio y me animó a expandir mi carrera a Nueva York. Paolo fue un agente muy profesional y sigue siendo mi amigo”.

El New York Times señaló en 2016 que Zampolli obtuvo la visa de Melania para Estados Unidos y la presentó a su futuro esposo en una fiesta que organizó en el Kit Kat Club en 1998. El relato más conocido de cómo se conocieron ambos refiere que Melania no le dio su número a Trump en ese momento, sino que pidió el suyo. Ella lo llamó días después y quedó impactada por su “vitalidad” y energía. Años después, Zampolli voló con Trump en su avión privado para asistir a la boda del magnate en Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida.

Actualmente, Zampolli ha dejado el negocio de la moda para dedicarse al sector inmobiliario y a actividades diplomáticas. Sin embargo, los documentos del caso Epstein revelan que el pederasta visitaba su agencia durante las audiciones de casting. Él siempre ha negado haber tenido conocimiento de los abusos que cometía Epstein.

Según el expediente, la modelo y Zampolli coincidieron en un club nocturno con Epstein, quien estaba acompañado de una mujer cuyo nombre fue omitido, pero que fue descrita como alguien conocida, al punto de que la víctima creyó reconocerla.

La mujer relató que “alguien —una mujer o Epstein—” la llamó para invitarla a cenar. Acudió a la residencia de Epstein en la calle 71 de Manhattan. Cenaron en el comedor, ubicado frente a la entrada. Epstein le preguntó qué le gustaba hacer; ella respondió que estudiar y que era buena estudiante. Hablaron de viajes y de contratos de modelaje en Japón y Corea del Sur. Ella mencionó la existencia de mucha prostitución rusa, a lo que Epstein respondió: “Eso es lo que más me gusta”. Después dijo algo que la hizo sentirse incómoda.

“Epstein le dio un recorrido por la casa, la llevó a la sala de masajes, le pidió que se recostara, tomó un ‘objeto vibratorio’ y lo frotó sobre ella. Ella le pidió que se detuviera”, señala la declaración. Describió la sala como pequeña y muy oscura, ubicada en el mismo piso que el dormitorio principal. Un chofer la llevó a casa. Recordó sentirse asustada y al borde del llanto durante el trayecto.

Trump se dice “absuelto” tras archivos del caso Epstein.
Los archivos del caso Epstein mencionan a Trump en decenas de ocasiones. Foto: Especial

Al día siguiente, o poco después, Epstein volvió a llamarla. “No estaba segura de cómo progresaron los hechos”, consigna el documento. Epstein pudo haberle ofrecido clases de inglés, a las que asistió posteriormente. A finales de 2004, le ofreció un empleo, un departamento en la calle 66 de Manhattan y una sesión fotográfica con Victoria’s Secret. Le indicó que debía ejercitarse y le recomendó un gimnasio específico. Viajó con Epstein a Florida en su avión privado. No tenía licencia de conducir. También participó en viajes organizados por él, incluido uno a Wall Street.

La mujer dijo haber conocido a Ghislaine Maxwell a finales de 2004. Ella le dio instrucciones y fungía como su supervisora inmediata. Le pidió comprar artículos personales antes de iniciar el trabajo. Sus funciones incluían hacer mandados y asistir a la secretaria personal de Epstein.

También declaró haber mantenido relaciones íntimas con Epstein, además de ayudarlo con mandados, viajes, llamadas a pilotos y compras para el avión. En Palm Beach, contestaba llamadas y confirmaba citas para masajes.

Afirmó que Epstein recibía masajes dos veces al día, tanto en Nueva York como en Palm Beach. Ella ayudaba a programarlos y a guiar a las mujeres a la sala correspondiente. “Los masajes duraban aproximadamente una hora. Epstein pagaba alrededor de 200 dólares a las mujeres. A veces las mujeres traían a otras mujeres. Algunas dijeron tener 16 años”, señala la documentación. “Ella no sabía con certeza si las mujeres eran menores de edad, pero entendía que los masajes tenían un componente sexual”.

Finalmente, la mujer dijo haber renunciado porque no quería seguir cerca de Epstein y sentía que algo no estaba bien. Tras dejar el empleo, el magnate volvió a contactarla para ofrecerle trabajo en las Islas Vírgenes, propuesta que ella rechazó.

Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
Obed Rosas

Obed Rosas

Obed Rosas es editor de la Unidad de Investigación y encargado de la sección de Libros de SinEmbargo, en donde también se ha desempeñado como Jefe de Mesa y Editor de Redes. Es conductor de Close UP y Co-conductor, junto a Álvaro Delgado, de Siete Días, programas de SinEmbargo Al Aire. Ha trabajado en otros medios como Expansión, Newsweek en Español y Revista Zócalo. Es licenciado en Comunicación y Periodismo por la FES Aragón de la UNAM y estudió, además, Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma casa de estudios.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Guadalupe Correa-Cabrera

El golpe invisible y las teorías conspirativas de Peter Schweizer

"Sin evidencia, Schweizer argumenta que actores internos y externos han explotado y manipulado los flujos migratorios para...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

Estados Unidos y su factor interno

"Vendrá una elección intermedia que permitirá valorar el factor interno y concluir que el trumpismo va viento...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Las autoridades no buscan debidamente

"Las familias merecen que las autoridades tengan empatía y dediquen sus esfuerzos a buscar debidamente a los...
Por Rubén Martín
Sandra Lorenzano

Poetas cubanas para días feos y malos

"Para afrontar estos días 'feos y malos' -como los llama la escritora Lídia Jorge- hoy los invito...
Por Sandra Lorenzano
+ Sección

Opinión en Video

Como en un acto de magia
Por Alejandro Páez Varela

Como en un acto de magia

La tormenta perfecta
Por Muna D. Buchahin

La tormenta perfecta

¿Qué significa “libertad” para los “libertarios”?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Qué significa “libertad” para los “libertarios”?

Sin Reforma Electoral, pierde Morena y ganan PT y PVEM
Por Pedro Mellado Rodríguez

Sin Reforma Electoral, pierde Morena y ganan PT y PVEM

Trump, Cuba y México: las moscas y la mierda
Por Juan Carlos Monedero

Trump, Cuba y México: las moscas y la mierda

El Pluribus del PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El Pluribus del PRIAN

El hundimiento del dólar
Por Mario Campa

El hundimiento del dólar

Oda al silencio
Por Óscar de la Borbolla

Oda al silencio

Claves de la estrategia contra la extorsión
Por Ana Lilia Pérez

Claves de la estrategia contra la extorsión

Salinas Pliego, golpe a la impunidad
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego, golpe a la impunidad

+ Sección

Galileo

El Servicio de Microbiología de la Clínica Universidad de Navarra publicó un estudio que descubrió que la sangre seca sirve para diagnosticar infecciones.

Sangre seca sirve para diagnosticar infecciones aún con años de antigüedad: estudio

Investigadores del IPN crearon un biosensor que detecta infecciones por Helicobacter pylori, bacteria asociada con gastritis, úlceras y cáncer de estómago.

El IPN trabaja en biosensor para ayudar en detección de gastritis y cáncer estomacal

Un estudio halló que, ante la falta de glucosa, las células tumorales del cáncer de pulmón responden liberando la proteína LIF, lo que aumenta la agresividad.

Un estudio descubre que cáncer de pulmón utiliza falta de glucosa para fortalecerse

Revelan una dieta sencilla y breve que te hará reducir el colesterol alto durante semanas

Científicos revelan dieta sencilla y breve que te hará reducir el colesterol alto

Las personas más activas de noche corren mayores riesgos cardiovasculares.

Estudio revela cuál es el impacto en el corazón para quienes son más activos de noche

La exposición prolongada a la luz azul ha generado preguntas sobre sus efectos en la salud, especialmente en la vista y el descanso.

¿Qué es la luz azul? Conoce sus efectos en la salud y cómo exponerte menos a ella

Eclipse Solar

Eclipse Anillo de Fuego 2026: ¿Cuándo es y cómo verlo desde México?

ELA

¿Qué es la ELA? Enfermedad que padecía Pedro Torres, ex productor de “Big Brother”

Médicos especialistas consideran que el parto natural es la mejor opción para finalizar un embarazo.

Médicos especialistas revelan por qué el parto natural es mejor opción que la cesárea

Luna de Nieve

Cuándo y dónde ver la Luna de Nieve de febrero 2026 desde México

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Caso Epstein liga a exembajador Anthony Wayne con abuso de niños. AMLO “fue enterado”
1

Caso Epstein liga a exembajador Anthony Wayne con abuso de niños. AMLO “fue enterado”

La historia de nuestro país siempre ha estado determinada por apasionados debates sobre La historia de nuestro país siempre ha estado determinada por apasionados debates sobre.
2

¿Qué se celebra el 5 de febrero en México?

Diversos países del mundo expresaron sus condolencias a México tras el descarrilamiento  del Tren Interoceánico.
3

ENTREVISTA ¬ No hay ninguna duda, Tren Interoceánico iba a exceso de velocidad: Lara

Trump criticó los Grammy de este año, y amenazó con demandar a su presentador, el comediante Trevor Noah, por una broma que parecía vincularlo con Epstein.
4

Trump hace rabietas de madrugada, y lanza amenazas contra los Grammy y su presentador

5

Centenario rompe el techo de los 120 mil pesos: precio de las monedas de oro y plata

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que ya concluyó con la revisión del caso de pederastia relacionada con Jeffrey Epstein.
6

El Departamento de Justicia de EU dice que revisión del caso Epstein "ha concluido"

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó este lunes el regaño que lanzó a legisladores durante su reciente visita a San Quintín, Baja California (BC).
7

La Presidenta explica el regaño. Primero, es para todos; deben estar en campo, dice

Trump se ha embolsado 4 mil millones de dólares: The New Yorker. NYT se quedó corto
8

Trump se ha embolsado 4 mil millones de dólares: The New Yorker. NYT se quedó corto

Costco está demandado en EU por ocultar que sus pollos rostizados contenían químicos
9

Costco está demandado en EU por ocultar que sus pollos rostizados contenían químicos

El Presidente de EU, Donald Trump, anunció un acuerdo comercial con la India por el cual reducirá los aranceles a sus importaciones del 25 al 18 por ciento.
10

India elimina aranceles a EU y renuncia al petróleo ruso a cambio de alivio comercial

Adán Augusto y el fascismo como baratija.
11

DATOS ¬ Adán deja en el Senado élite dorada de rancheros ricos, expriistas y acólitos

Con la inauguración total del Tren Interurbano México-Toluca, mejor conocido como "El Insurgente", México estrena este lunes una red de alta conectividad.
12

FOTOS y GRÁFICOS ¬ Trenes, Metro y senderos seguros: México estrena alta conectividad

Opositores y más apoyan en secreto o abiertamente a Trump porque creen que bastan 10 misiles para que les regrese el respeto, como en un acto de magia.
13

Como en un acto de magia

Dos latinos del ICE, de apellidos Ochoa y Gutiérrez, son los que dispararon a Pretti
14

Dos latinos del ICE, de apellidos Ochoa y Gutiérrez, son los que dispararon a Pretti

116 funcionarios en Diputados (muchos de Monreal) ganan más de 100 mil al mes
15

DATOS ¬ 116 funcionarios en Diputados (muchos de Monreal) ganan más de 100 mil al mes

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El DOJ afirma que censura en archivos Epstein no está relacionado con Trump
1

Epstein fue quien presentó a Melania con su amigo Trump, según nuevos expedientes

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que ya concluyó con la revisión del caso de pederastia relacionada con Jeffrey Epstein.
2

El Departamento de Justicia de EU dice que revisión del caso Epstein "ha concluido"

Caso Epstein liga a exembajador Anthony Wayne con abuso de niños. AMLO “fue enterado”
3

Caso Epstein liga a exembajador Anthony Wayne con abuso de niños. AMLO “fue enterado”

El gobierno de Cuba condenó el terrorismo en todas sus formas y expresó su disposición a renovar la cooperación con Estados Unidos (EU) en materia de seguridad.
4

Cuba niega vínculos con el terrorismo y propone renovar cooperación bilateral con EU

Francisco Garduño, excomisionado del INM, fue nombrado por el Gobierno de Claudia Sheinbaum para un cargo directivo en la SEP.
5

CLOSE UP ¬ La tragedia migratoria chamuscó a Garduño. Y ahora lleva su tizne a la SEP

México, Brasil y Chile presentaron formalmente ante la ONU la candidatura de la expresidenta chilena, Michelle Bachelet, para ocupar la Secretaría General.
6

México, Brasil y Chile postulan a Michelle Bachelet para que tome riendas de la ONU

El Presidente de EU, Donald Trump, anunció un acuerdo comercial con la India por el cual reducirá los aranceles a sus importaciones del 25 al 18 por ciento.
7

India elimina aranceles a EU y renuncia al petróleo ruso a cambio de alivio comercial

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que la renuncia de Adán Augusto López Hernández como coordinador de Morena en el Senado fue una decisión propia.
8

“Es una decisión de él”: Sheinbaum sobre renuncia de Adán a coordinación en el Senado

Con la inauguración total del Tren Interurbano México-Toluca, mejor conocido como "El Insurgente", México estrena este lunes una red de alta conectividad.
9

FOTOS y GRÁFICOS ¬ Trenes, Metro y senderos seguros: México estrena alta conectividad

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó este lunes el regaño que lanzó a legisladores durante su reciente visita a San Quintín, Baja California (BC).
10

La Presidenta explica el regaño. Primero, es para todos; deben estar en campo, dice

La Profeco inició un procedimiento administrativo contra Ticketmaster.
11

Profeco: Multa a Ticketmaster supera 5 mdp por anomalías en venta de boletos de BTS

Trump criticó los Grammy de este año, y amenazó con demandar a su presentador, el comediante Trevor Noah, por una broma que parecía vincularlo con Epstein.
12

Trump hace rabietas de madrugada, y lanza amenazas contra los Grammy y su presentador