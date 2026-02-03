Guillermo Briseño Lobera se convierte en el nuevo Comandante de la Guardia Nacional

La ceremonia se llevó a cabo en la Plaza de la Lealtad, ubicada en las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional, donde el nuevo mando asumió formalmente sus funciones.

Ciudad de México, 2 de febrero (SinEmabrgo).- El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), General Ricardo Trevilla Trejo, tomó protesta este lunes al General de División de la Guardia Nacional (GN), Guillermo Briseño Lobera, para dirigir la institución por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

"Por instrucción de la Presidenta de la República, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, el Secretario de la Defensa Nacional General Ricardo Trevilla Trejo, tomó protesta al General de División de Guardia Nacional de Estado Mayor, Guillermo Briseño Lobera, como Comandante de esta institución de seguridad pública", indicó la corporación en un comunicado.

De acuerdo con la información oficial, Briseño Lobera cuenta con una destacada trayectoria militar desde su ingreso al Heroico Colegio Militar en 1981.

Por instrucción de la Presidenta de la República, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo @Claudiashein, el Secretario de la Defensa Nacional General Ricardo Trevilla Trejo, tomó protesta al General de División de #GuardiaNacional de Estado Mayor, Guillermo Briseño Lobera, como… pic.twitter.com/oEp8Ozul5o — Guardia Nacional (@GN_MEXICO_) February 2, 2026

El recién designado cuenta con una trayectoria al frente de diversos cargos de alta responsabilidad, entre los que destaca, al Comandancia de la Tercera Región Militar, con jurisdicción en los estados de Sinaloa y Durango.

"El Comandante sucede en el cargo al General de División de Guardia Nacional de Estado Mayor, Hernán Cortés Hernández, quien se desempeñó como Titular de esa institución de seguridad pública, desde el 1 de octubre de 2024", precisó la GN en el comunicado oficial.

Toman protesta otros dos mandos militares

Además de la designación del nuevo Comandante de la GN, otros dos funcionarios militares tomaron protesta en sus respectivos puestos de mando.

Se trata del General de División de Estado Mayor, Enrique Martínez López, quien asume como Subsecretario de la Defensa Nacional; y el General de División de Guardia Nacional de Estado Mayor, Hernán Cortés Hernández, como Oficial Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional.