¿Quieres unirte a la Marina? Hay vacantes para la Cuarta Región Naval de Mazatlán

La Región Naval de Mazatlán abrió vacantes para las personas interesadas en unirse a la Armada.

Ciudad de México, 2 de febrero (SinEmbargo).- Si te interesa unirte a las filas de la Secretaría de Marina (Semar), la institución anunció hoy que hay vacantes disponibles en la Cuarta Región Naval de Mazatlán, Sinaloa. A continuación, te decimos cuáles son los requisitos.

Esta es una oportunidad ideal para mujeres y hombres que tienen vocación de servicio, disciplina y amor al país, destacó la dependencia en una publicación compartida en redes sociales.

Las personas interesadas en integrarse a la Semar en alguna de las vacantes disponibles deberán cumplir con todos los requisitos establecidos y acudir a las oficinas de reclutamiento para presentar la documentación necesaria.

¿Quieres formar parte de las filas de la #ArmadaDeMéxico?

La Cuarta Región Naval en Mazatlán, #Sinaloa abre vacantes para diferentes servicios. Si tienes vocación de servicio, disciplina y amor por tu país, esta es tu oportunidad.#ÚneteALaSEMAR pic.twitter.com/XGZpxHvqXX — SEMAR México (@SEMAR_mx) February 2, 2026

¿Cuáles son las vacantes disponibles?

La Semar anunció que la Cuarta Región Naval con sede en Mazatlán, Sinaloa, abrió distintas vacantes para personas interesadas en unirse a las filas de la Armada de México, las cuales incluyen:

Enfermería

Médico cirujano

Educación física y oceanógrafo

Ingeniero mecánico naval y en electrónica

Técnico en trabajo social, en informática y técnicos acuícolas

Electricista

Frigorífico

Carpintero

Mecánica automotriz

Soldador

Albañil

Tornero

Contramaestre

Electrónico

Electromecánico

Requisitos para unirse a las filas de la Semar

Las personas interesadas en enlistarse en la Semar deben cumplir con los siguientes requisitos:

Ser de nacionalidad mexicana.

Tener entre 18 y 30 años de edad con bachillerato terminado.

Tener hasta 35 años de edad con licenciatura terminada (contar con título, certificado de estudios y cédula profesional).

Estatura mínima para hombres de 1.63 metros y para mujeres de 1.55 metros.

Índice de Masa Corporal de entre 18.5 a 24.9.

No contar con antecedentes penales.

No deben ser desertores de las Fuerzas Armadas o haber pertenecido a alguna otra Fuerza Armada, Institución de Procuración de Justicia, Seguridad Pública Federal, gubernamental, estatal o municipal.

Personal de la Cuarta Región Naval #RN4, compartió experiencias y su vocación #ParaServirAMéxico con estudiantes de bachillerato, convencidos de que los jóvenes tienen el poder de construir un futuro. Ellos son parte de nuestra motivación e inspiración.#UnaMarinaCercaDeTi 🇲🇽⚓️… pic.twitter.com/jWdDxxYtT8 — SEMAR México (@SEMAR_mx) January 30, 2026

¿A dónde debo acudir?

Las y los interesados en unirse a las filas de la Armada deben presentarse en las oficinas de reclutamiento de la Cuarta Región Naval de la Semar, ubicada en la avenida Emilio Barragán 1517, colonia Gabriel Leyva, en Mazatlán, Sinaloa, y presentar la siguiente documentación: