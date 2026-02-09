DATOS ¬ App de 8 millones, anuncios hasta en TV Novelas... Y el PAN nomás no afilia

Arturo Daen

09/02/2026 - 12:05 am

El gasto del PAN en el último trimestre de 2025 incluyó 23 millones para comprar gorras, playeras, bolsas y banderines.

Ciudad de México, 4 de febrero (SinEmbargo).- El Partido Acción Nacional (PAN) firmó contratos por 43 millones de pesos en el último trimestre de 2025 para desarrollar una aplicación, comprar gorras y playeras, anunciarse en cines, en el periódico Reforma y hasta en la revista TV y Novelas de Televisa, y aún así su campaña de afiliación tiene números raquíticos.

El periodista Álvaro Delgado publicó el pasado 26 de enero que de octubre a diciembre, el partido de derecha apenas aumentó un 1 por ciento su padrón de militantes. Esto aunque incluso ofreció regalar teléfonos iPhone para atraer a votantes jóvenes (aún no se tiene información oficial sobre su entrega), y gastó 6 millones de pesos en renovar su imagen y en su evento de relanzamiento en el Frontón México en la capital del país.

A estos gastos se suma el de pago de pauta en redes sociales. En los últimos 90 días, del 1 de noviembre al 29 de enero, el dirigente panista Jorge Romero Herrera acumuló un gasto  de 5.8 millones de pesos en anuncios de  Facebook e Instagram, y el PAN un monto de 2.2 millones. En total, al menos 8 millones de pesos para publicitarse en redes, de acuerdo con la Biblioteca de Anuncios de Meta.

8 millones para una app y un sistema de validación con datos biométricos

Uno de los contratos disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia es el que firmó el PAN con la empresa Servicios Tecnológicos y de Software La Angostura, por 8 millones 187 mil pesos para crear “una aplicación para el Registro Nacional de Militantes” de Acción Nacional.

En el documento se detalla que la aplicación contemplaría un sistema de validación de “afiliación de militantes en algún partido mediante consulta en base de datos del INE”, y una función de comparación biométrica facial, para la “validación de selfie vs foto de credencial” de elector. “La validación facial ante el INE se sujeta a celebración de convenio entre el partido y el INE”, se lee sobre la revisión de datos biométricos de posibles afiliados  y la confronta con los registros que tiene el Instituto, de las credenciales de elector.

Otras características que adquirió Acción Nacional son las de un sistema de validación de Clave Única de Registro de Población (CURP), y un servicio de “validación documental digital de la credencial para votar mediante reconocimiento óptico de caracteres”.

En el  rubro de “enrolamiento digital” incluso se menciona la “geolocalización del usuario”, y que la aplicación podría identificar que quien quiera registrarse como militante del PAN no aparezca en listas como la de la  Oficina de Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos, o sea una persona políticamente expuesta, es decir, que tenga un cargo público en México.

Políticos de Acción Nacional han criticado iniciativas como la creación de una Plataforma Única de Identidad, señalando el riesgo de que incluya datos sensibles de las y los mexicanos. Pero en el caso de su aplicación, el contrato menciona la recopilación de datos biométricos, “pruebas técnicas realizadas con base en algoritmos validados conforme a estándares internacionales, para medir y analizar las características anatómicas del solicitante”.

Parte del contrato firmado por el PAN. Foto: PNT

 Otro contrato fue para la “adquisición de una página web para el Partido Acción Nacional”, por un monto de 1 millón 64 mil pesos con la empresa Comuna 18.

Anuncios en cines, en el Reforma y en TV y Novelas 

La estrategia de comunicación del PAN incluyó la firma de un contrato por 3 millones 587 mil pesos con Cinépolis, para que transmitiera spots panistas de 30 segundos de duración en 156 cines entre el 6 de noviembre de 2025 y el 25 de diciembre del mismo año. “La transmisión se realiza en cada una de las salas incluidas en la pauta contratada, previo al inicio de cada función cinematográfica, durante todo el día”, se apunta en el contrato.

Además Acción Nacional acordó el pago de 538 mil 323 pesos a Televisa, para que aparecieran anuncios del blanquiazul en cuatro ediciones de la revista TV y Novelas, entre el 20 de octubre y el 24 de noviembre. Cada página de publicidad, con un costo unitario de 116 mil pesos.

Un contrato más se dio con el periódico Reforma, para difundir propaganda panista en la aplicación y en la página web de dicho medio entre el 29 de octubre y el 19 de noviembre de 2025, acordando un pago de 580 mil pesos.

Contrato del PAN con el periódico Reforma. Foto: PNT
Contrato del PAN con el periódico Reforma. Foto: PNT

Gasto millonario en playeras, gorras y anuncios LED 

En la promoción panista, el contrato con el monto más alto en el último trimestre de 2025 se dio con la empresa Belmil, Imagen y Publicidad. Fue por 23 millones 300 mil pesos para que le dieran al PAN 155 mil 555 playeras azules y blancas con su logotipo; 198 mil gorras, 400 mil bolsas, y 75 mil 550 banderas azules y blancas.

Contrato del PAN para la adquisición de playeras. Foto: PNT
Contrato del PAN para la adquisición de playeras. Foto: PNT

Otro contrato, por 5 millones 951 mil pesos, fue para la adquisición de 90 pantallas LED, su software y su instalación en sitios públicos con propaganda panista. En este caso, la compra se dio con la empresa Lumina Pantallas Digitales.

El PAN compra libros… del PAN

En la revisión al gasto panista del último trimestre de 2025 se ubicó un contrato con la empresa Producciones Sin Sentido Común, por un monto de 306 mil pesos para la compra de 2 mil copias de dos libros.

Uno de ellos titulado “El Poder Desmedido”. Al buscar en internet, el primer resultado que aparece con ese nombre es un libro del panista Fernando Rodríguez Doval, a cargo de la Secretaría de Estudios y Análisis Estratégicos de Acción Nacional. En ese caso, el PAN pagó 144 mil pesos por 1,000 ejemplares.

El segundo libro tiene como título “27 reglas del líder humanista”. Un texto del panista Julio Castillo López, Presidente de la Fundación Rafael Preciado Hernández. Acción Nacional pagó 162 mil pesos por 1,000 ejemplares, con un precio unitario de 162 pesos.

Contrato de compra de libros. Foto: PNT

México PAN Política
Arturo Daen

Arturo Daen

Periodista. Estudié en la FES Aragón de la UNAM. Trabajo en medios desde hace unos 15 años. Me gusta recabar datos para contar historias y el fact-checking para combatir la desinformación.

