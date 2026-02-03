Los Clinton testificarán sobre el caso Epstein ante la Cámara de Representantes de EU

Bill Clinton ha sido mencionado en documentos relacionados con Epstein, además de aparecer en fotografías, aunque ha negado cualquier actividad ilícita.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 2 de febrero (SinEmbargo).- El expresidente Bill Clinton y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton han acordado testificar ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos como parte de la investigación sobre el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Esta decisión llega días antes de que la Cámara votara por declarar a la pareja en desacato al Congreso, lo que podría haber derivado en cargos penales.

Según reportes, los Clinton habían resistido durante meses las citaciones emitidas por el comité; sin embargo, ante la inminente votación de desacato programada para el miércoles, optaron por capitular y aceptar deposiciones a puerta cerrada.

Angel Ureña, portavoz de Bill y Hillary, confirmó la noticia a través de una publicación en la red social X, donde criticó al comité por no negociar de buena fe.

"Negociaron de buena fe. Ustedes no. Les dijeron bajo juramento lo que saben, pero no les importa. Pero el expresidente y la exsecretaria de Estado estarán allí", escribió Ureña en respuesta a un comunicado emitido por el Comité de la Cámara de Representantes sobre Supervisión y Reforma del Gobierno.