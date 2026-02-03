Gobierno de EU retira fotos sin censura del caso Epstein ante quejas de las víctimas

Los documentos incluyen acusaciones y testimonios no verificados, entre ellos, una denuncia de sacrificios rituales con canibalismo en la que fue relacionado George H.W. Bush.

Ciudad de México, 3 de febrero (SinEmbargo).- El Departamento de Justicia de Estados Unidos (EU) informó el lunes sobre el retiro de miles de documentos y "contenido multimedia" relacionados con el delincuente sexual infantil y violador en serie estadounidense Jeffrey Epstein, luego de que los abogados de las víctimas de este caso expresaron en una carta que la vida de sus clientes se vio "trastornada" ante la falta de una adecuada censura respecto a la información de cerca de 100 personas.

Entre los documentos liberados el pasado 30 de enero, fueron incluidas decenas de imágenes de desnudos, sin editar, en las que aparecieron mujeres jóvenes o posiblemente adolescentes. En respuesta, el Departamento de Justicia de EU buscó argumentar ante las víctimas que dicha divulgación se debió a errores “técnicos o humanos”.

En este sentido, los abogados Brittany Henderson y Brad Edwards dirigieron una carta a dos jueces federales en Nueva York que supervisan los casos de Epstein y de Ghislaine Maxwell, a quienes se les solicitó una “intervención judicial inmediata” por la divulgación de información personal de las víctimas que fue incluida en los registros relacionados con Epstein.

“En las últimas 48 horas, quien suscribe ha reportado por sí sola miles de fallas de censura en nombre de casi 100 sobrevivientes individuales cuyas vidas han quedado patas arriba por la más reciente divulgación del Departamento de Justicia”, escribieron en la carta a los jueces Richard Berman y Paul Engelmayer, en la cual fueron incluidos comentarios de ocho mujeres, entre ellos, alguien que escribió que la divulgación de los registros era “una amenaza para la vida”, y otra persona que dijo haber recibido amenazas de muerte debido a que 51 entradas incluyeron su información bancaria privada.

En la misma carta, los abogados de las víctimas enumeraron ejemplos de errores de censura que fueron detectados en los documentos relacionados con Epstein, ya que el nombre de una víctima menor de edad presuntamente fue "revelado 20 en un solo documento. No obstante, una vez que el Departamento de Justicia de EU recibió este reporte, sólo corrigió tres de los errores, dejando 17 instancias aún sin censurar al momento de esta presentación”, escribieron los abogados.

“No existe ningún grado imaginable de incompetencia institucional suficiente para explicar la magnitud, coherencia y persistencia de las fallas que ocurrieron —en particular cuando la única tarea ordenada por el tribunal y reiteradamente enfatizada por el Departamento de Justicia era simple: censurar los nombres conocidos de las víctimas antes de la publicación” manifestaron la defensa legal.

Otro ejemplo señalado en la carta fue el de un correo electrónico en el que presuntamente se enumeró a 32 víctimas menores de edad “con solo un nombre censurado y 31 visibles”, así como formularios “302” del Buró Federal de Investigaciones (FBI) con nombres y apellidos completos de las víctimas sin censura.

“Al momento de redactar esta carta, todos los documentos cuya retirada fue solicitada por las víctimas o sus abogados hasta anoche han sido retirados para una censura adicional, y el Departamento continúa procesando cualquier nueva solicitud y realizando sus propias búsquedas para identificar otros documentos que puedan requerir mayor censura”, respondió por su parte el Departamento de Justicia.

George H.W. Bush es relacionado en rituales con canibalismo

Los documentos liberados por el Departamento de Justicia de EU incluyen acusaciones anónimas y testimonios de hechos no verificados, entre ellos, una denuncia de sacrificios rituales con canibalismo en la que fue relacionado el expresidente de Estados Unidos, George H.W. Bush. Según el documento EFTA00147661, el FBI entrevistó a una presunta víctima de violación del exmandatario, quien relató que mientras estaba en un yate propiedad de Epstein "presenció cómo hombres afroamericanos mantenían relaciones sexuales con mujeres rubias blancas" hasta hacerlas sangrar.

"[Él] Fue víctima de una especie de sacrificio ritual en el que le cortaron los pies con una cimitarra [sable de hoja curva y un solo filo], pero sin dejar cicatrices", dice el documento. Además, se menciona que la víctima fue testigo del descuartizamiento de bebés, a quienes "les extraían los intestinos y algunas personas comían las heces de dichos intestinos".

En otro polémico documento fue publicado un correo electrónico de la publicista del mundo del entretenimiento estadounidense Peggy Siegal, fechado el 18 de diciembre de 2019, en el cual fue referido un viaje que tenía previsto a Kenia. "Te puedo traer un bebé pequeño… o dos. ¿Niños o niñas?", escribió al correo atribuido a Epstein.