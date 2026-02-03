Paciente ciego recupera visión parcial tras recibir estimulación cerebral en ensayo

03/02/2026 - 2:30 pm

Un paciente con ceguera total, causada por un daño irreversible en el nervio óptico, recuperó parcialmente la visión natural al participar en un ensayo clínico.
Un paciente con ceguera total recuperó parcialmente la visión tras participar en un ensayo clínico. Foto: Captura de pantalla

Los especialistas consideraron el caso altamente inusual, ya que la recuperación visual ocurrió más de tres años después de un daño irreversible en el nervio óptico.

ALICANTE, 3 Feb. (EUROPA PRESS).- Un paciente con ceguera total, causada por un daño irreversible en el nervio óptico, recuperó parcialmente la visión natural tras participar en un ensayo clínico de estimulación eléctrica de la corteza visual, realizado por investigadores de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y del consorcio CIBER en Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina (CIBER-BBN).

El caso, observado en el marco de un estudio diseñado para evaluar la seguridad y viabilidad de una prótesis visual cortical, sorprendió a los investigadores al mostrar una mejora visual espontánea, sostenida en el tiempo e independiente del implante, según informó la institución académica en un comunicado.

El laboratorio de Neuroingeniería Biomédica de la UMH había realizado hasta la fecha cuatro ensayos clínicos con personas voluntarias ciegas. En este contexto, los científicos identificaron un fenómeno “tan excepcional como inesperado”, ya que uno de los participantes, que había convivido con la oscuridad total durante más de tres años, comenzó a recuperar progresivamente parte de su visión natural tras iniciar la estimulación eléctrica directa de su corteza cerebral.

“Como en todos los ensayos, el objetivo era generar percepciones visuales artificiales mediante la estimulación directa del cerebro, no restaurar la visión natural”, explicó el investigador principal del estudio y director del Instituto de Bioingeniería de la UMH, Eduardo Fernández Jover.

El hecho de que uno de los participantes hubiera experimentado una mejora medible y sostenida de su visión sugirió la posible influencia de factores individuales aún por determinar. El caso fue publicado en la revista científica Brain Communications.

Muy inusual

La neuróloga del Hospital de la Vega Baja de Orihuela (Alicante) y miembro del grupo NBio de la UMH, Arantxa Alfaro Sáez, señaló que, “aunque se habían descrito algunos casos de recuperación de la visión en pacientes con daño severo del nervio óptico, éstos siempre se habían producido en los primeros meses tras la lesión, por lo que resultaba muy inusual que pudiera ocurrir después de tanto tiempo”.

“El procedimiento consistió en la implantación quirúrgica de una matriz intracortical de 100 microelectrodos en la corteza visual primaria, la región del cerebro encargada de procesar la información visual”, explicó Alfaro.

A través de esta matriz, los investigadores aplicaron patrones de estimulación eléctrica controlados para generar percepciones visuales artificiales, conocidas como fosfenos. Dos días después de la cirugía, mientras aún permanecía hospitalizado, el paciente informó que comenzaba a percibir luces y movimientos frente a él.

“Apenas habíamos empezado a estimular su corteza visual para, digamos, calibrar el sistema, pero empezamos a gesticularle y el paciente fue capaz de describir correctamente la posición de nuestros brazos; sabía dónde estábamos las personas a su alrededor”, relató Alfaro.

Una sombra en movimiento

Según la UMH, el paciente describió como “una sombra en movimiento” su primera percepción visual natural, años después de haber quedado completamente ciego. Durante los meses siguientes, el paciente siguió una rutina diaria de entrenamiento visual, con al menos 30 minutos de ejercicios estandarizados.

Estas pruebas incluyeron tareas de complejidad creciente para evaluar la percepción de la luz, la localización espacial, el movimiento, la agudeza visual y la sensibilidad al contraste, así como actividades de búsqueda, identificación, y seguimiento de objetos, formas, letras y números.

La investigadora de la UMH Leili Soo, también primera autora del estudio, afirmó que este entrenamiento, junto con la motivación del propio participante, pudo desempeñar un papel relevante en la recuperación parcial de su visión natural. De hecho, la mejora visual persistió incluso después de la retirada quirúrgica del implante intracortical.

“Los potenciales visuales evocados, que son las señales eléctricas que el cerebro genera en respuesta a estímulos visuales y que nos indican si la información llega correctamente desde la retina, estaban prácticamente ausentes en este participante antes de comenzar el estudio”, recalcó Soo.

Sin embargo, estas señales fueron reapareciendo y mejorando progresivamente a lo largo del tiempo, lo que confirmó una recuperación real y medible. En conjunto, el voluntario mostró una mejora significativa de la agudeza visual, un aumento notable de su autonomía y fue capaz de identificar formas y letras de manera consistente, mejorar la coordinación al agarrar objetos y ganar confianza en su movilidad cotidiana. Asimismo, el paciente indicó que la visión recuperada le permitía desenvolverse “con mayor seguridad” en su vida diaria.

Nuevas aproximaciones terapéuticas

Según el profesor Eduardo Fernández, “estos resultados podrían ayudar a desarrollar nuevas aproximaciones terapéuticas para la rehabilitación de la función visual en personas con lesiones severas de las vías visuales, o incluso en otros tipos de lesiones cerebrales, mediante técnicas no invasivas como, por ejemplo, la estimulación eléctrica transcraneal”.

En cualquier caso, añadió que el hecho de que estos hallazgos sólo se hubieran producido en uno de los participantes sugería que podrían existir características únicas en él que habrían contribuido a estos resultados.

No obstante, el equipo subrayó que “todavía se desconocían aspectos clave”, entre ellos “cómo funciona con exactitud el complejo circuito neuronal que permite la visión, cuáles son los parámetros óptimos para inducir percepciones visuales o cómo responde el cerebro a una estimulación artificial a largo plazo”.

“Además, cada cerebro es distinto y la respuesta puede variar enormemente según la patología, la duración de la ceguera y la visión residual previa”, explicó Fernández Jover, quien advirtió que “la recuperación observada podría no repetirse en otros pacientes”.

Futuros estudios

Así, futuros estudios determinarán si se trató de un caso aislado o de un fenómeno reproducible. “Precisamente por esa diversidad, estamos enormemente agradecidos a este paciente y a todas las personas que han participado en estos ensayos clínicos”, señalaron los investigadores de la UMH.

“Ninguna lo hizo con la expectativa de volver a ver, sino con la conciencia de que su contribución ayudaba a avanzar en el conocimiento sobre cómo restaurar el complejo diálogo neuronal que hace posible la visión”, apuntaron.

El estudio clínico que dio lugar a estos resultados se realizó en estrecha colaboración con el Hospital IMED Elche. En 2021, el laboratorio de Neuroingeniería Biomédica de la UMH logró implantar de forma segura en el cerebro de una persona ciega un dispositivo capaz de inducir la percepción de formas y letras con una resolución mucho más alta de lo que se había conseguido hasta esa fecha.

El grupo también desarrolló una tecnología capaz de establecer una comunicación bidireccional con la corteza visual para conseguir una visión artificial más natural y funcional. Gracias a ello, las personas implantadas fueron capaces de reconocer objetos y letras, e incluso de moverse y orientarse en entornos complejos.

También firmaron el estudio Dorota Waclawczyk, Roberto Morollón y Fabrizio Grani, investigadores del Instituto de Bioingeniería de la UMH y de la Cátedra Bidons Egara. Alfaro y Fernández Jover formaron parte, además, del consorcio CIBER-BBN, adscrito al Instituto de Salud Carlos III.

El estudio contó con financiación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la Unión Europea, a través del programa Horizonte 2020, y el programa para grupos de investigación de excelencia de la Generalitat Valenciana.

