Harfuch anuncia captura de presunto implicado en ataque a diputados de MC en Sinaloa

La SSPC señaló que las investigaciones continuarán hasta detener a todos los responsables del ataque.

- Información en desarrollo

Ciudad de México, 3 de febrero (SinEmbargo).- El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó este martes la detención de uno de los responsables del ataque armado contra diputados de Movimiento Ciudadano (MC), ocurrido el pasado 28 de enero en Culiacán, Sinaloa, como resultado de un operativo coordinado entre fuerzas federales.