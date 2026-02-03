Las autoridades detienen a uno de los implicados en el ataque contra diputados de MC

La SSPC señaló que las investigaciones continuarán hasta detener a todos los responsables del ataque.
- Información en desarrollo
Ciudad de México, 3 de febrero (SinEmbargo).- El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó este martes la detención de uno de los responsables del ataque armado contra diputados de Movimiento Ciudadano (MC), ocurrido el pasado 28 de enero en Culiacán, Sinaloa, como resultado de un operativo coordinado entre fuerzas federales.
En una acción encabezada por @Defensamx1, @SSPCMexico y la Agencia de Investigación Criminal de @FGRMexico, fue detenido uno de los responsables del cobarde ataque contra diputados de Movimiento Ciudadano, ocurrido el 28 de enero en Culiacán, Sinaloa.
El detenido era responsable… pic.twitter.com/rBLOnNNe5i
— Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) February 3, 2026