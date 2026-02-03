La Fiscalía de París registra oficinas de X en Francia y cita a Elon Musk a declarar

Europa Press

03/02/2026 - 8:38 am

La Fiscalía de París registró las oficinas de X en Francia junto a la unidad de ciberdelincuencia de la Policía gala y Europol en el marco de una investigación.

Las autoridades francesas realizan una investigación relacionada con una posible manipulación de la red social para promocionar ciertos contenidos.

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS).- La unidad de delitos informáticos de la Fiscalía de París registró las oficinas de X (antes Twitter) en Francia junto a la unidad de ciberdelincuencia de la Policía gala y Europol en el marco de una investigación abierta en enero del año pasado.

"La unidad de delitos informáticos de la Fiscalía de París lleva a cabo una búsqueda en las oficinas de X en Francia, con @CyberGEND y @Europol en el marco de la investigación abierta en enero de 2025. La Fiscalía de París abandona X", detalló la Fiscalía parisina a través de su perfil oficial en X.

Además, en un comunicado en su web, informó que citó a declarar el próximo 20 de abril tanto a Elon Musk, propietario de X, como a la consejera delegada de la compañía, Linda Yicarino.

"Los empleados de la plataforma X también han sido citados durante la semana del 20 al 24 de abril de 2026 para ser interrogados en calidad de testigos", añadió.

La mencionada investigación arrancó, según recuerda la Fiscalía de París, a raíz de una serie de denuncias recibidas el pasado 12 de enero de 2025 y vinculadas con la posible manipulación del algoritmo de la red social para favorecer determinados contenidos.

"La investigación se amplió tras otras denuncias que denunciaban el funcionamiento de Grok en la plataforma X, lo que había dado lugar a la difusión de contenidos negacionistas y deepfakes de carácter sexual", agregó la Fiscalía.

De hecho, la propia Comisión Europea anunció la semana pasada el inicio de una investigación formal contra X por las imágenes sexuales deepfake generadas sin consentimiento por Grok, su asistente de inteligencia artificial (IA) integrado, y otros contenidos controvertidos, que Bruselas sospecha que violan la Ley europea de servicios digitales (DSA, por sus siglas en inglés).

En este contexto, la investigación de la Fiscalía francesa se centra en los siguientes delitos penales: "complicidad en la posesión de imágenes de menores con carácter pedófilo y pornográfico", "en la difusión, oferta o puesta a disposición en banda organizada de imágenes de menores con carácter pedófilo y pornográfico", y "atentado contra la imagen de la persona" (deepfake de carácter sexual).

A ello se suma, según detalló la Fiscalía parisina, "crímenes contra la humanidad (negacionismo)", "extracción fraudulenta de datos de un sistema de tratamiento automatizado de datos en banda organizada", "falsificación del funcionamiento de un sistema de tratamiento automatizado de datos en banda organizada" y "administración de una plataforma en línea ilícita en banda organizada".

Europa Press

Europa Press

+ Sección

