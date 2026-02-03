Zelenski acusa a Rusia de lanzar ataque contra instalaciones energéticas de Ucrania

El mandatario ucraniano subrayó que "para Rusia es más importante usar los días más fríos del invierno para aterrorizar a la gente que la diplomacia".

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS).- El Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, acusó este martes al ejército de Rusia de lanzar un nuevo ataque contra "instalaciones energéticas" del país, tras afirmar el lunes que Moscú había cesado durante el día anterior este tipo de ataques lejos del frente, en medio de los contactos trilaterales -con la participación de Estados Unidos (EU)- para lograr un acuerdo de paz.

"Una vez más, se produjo un ataque dirigido específicamente contra instalaciones energéticas", indicó el mandatario en un mensaje publicado en redes sociales, en el cual destacó que las tropas rusas lanzaron 70 misiles, entre ellos "un número significativo de misiles balísticos" y 450 drones kamikaze.

Agregó que los ataques alcanzaron las regiones de Kiev, Sumi, Járkov, Dnipropetrovsk, Odesa y Vínitsa, dejando un total de nueve heridos, principalmente en la capital. "Hay daños en edificios residenciales y en la infraestructura energética. En Kiev, los ataques con drones provocaron incendios en rascacielos y causaron daños a una guardería", lamentó.

"Las labores de recuperación tras el ataque ruso contra nuestras regiones continúan", señaló Zelenski, quien subrayó que "aprovechar los días más fríos del invierno para aterrorizar a la gente es más importante para Rusia que recurrir a la diplomacia".

"Esto demuestra claramente lo que necesitamos de nuestros socios y cómo podemos ayudar. La entrega oportuna de misiles para los sistemas de defensa aérea y la protección de la vida diaria son nuestra prioridad", apuntó.

En este sentido, el Presidente ucraniano hizo hincapié en que "sin presión sobre Rusia, esta guerra no tendrá fin". "En este momento, Moscú está optando por el terror y el recrudecimiento (de los ataques), y por eso se requiere la máxima presión", remarcó Zelenski, quien agradeció a "los socios que entienden esto y entregan su ayuda".

Ucrania y Rusia confirman nueva ronda de contactos trilaterales

Por otra parte, Ucrania y Rusia confirmaron que habrá una nueva ronda de contactos trilaterales en Emiratos Árabes Unidos (EAU) el miércoles y el jueves.

Abu Dabi ya acogió a finales de enero un encuentro de dos días entre las delegaciones de Ucrania, Rusia y Estados Unidos.

Aquella vez estuvo centrado en uno de los aspectos más difíciles de las negociaciones de paz: la situación territorial de Ucrania cuando llegue la posguerra.