Precios del centenario de oro y la onza de plata se desploman tras "lunes negro"

Luego del "lunes negro", la cotización de las monedas de oro y plata están por los suelos. El centenario cayó inclusive por debajo de los 100 mil pesos, mientras que la onza no supera los 1 mil pesos por pieza.

Ciudad de México, 3 de febrero (SinEmbargo).- Tras una semana de subidas históricas, el precio de las monedas de oro y plata en el país registró una caída importante este inicio de mes, según consta en la lista de vendedores autorizados por el Banco de México (Banxico).

Luego del cierre de mes y del primer puente largo del año, las instituciones bancarias abrieron sus sucursales con bajas en el centenario de oro de hasta más del once puntos porcentuales y registra precios por debajo de los 100 mil pesos por pieza.

Mientras que la caída de la onza de plata se acercó al 30% y ya ningún vendedor autorizado ofrece o compra la moneda por más de 2 mil pesos.

Estas bajas son consecuencia del "lunes negro" que vivieron estos metales preciosos en su cotización internacional.

Aquí está uno a uno el precio oficial de los centenarios de oro y las onzas de plata este martes 3 de febrero de 2026:

Cuál es el precio de los centenarios de oro y onzas de plata hoy

Banorte:

Centenario de oro:

93 mil 180 pesos en compra.

110 mil 285 pesos en venta.

En Banorte se registró la mayor caída en cuanto a las monedas de oro, un recorte de 11 mil 670 pesos en compra y de 11 mil 715 pesos en venta, desde el viernes.

Onza de plata:

Mil 353.40 pesos en compra.

Mil 866 pesos en venta.

En el caso de las piezas de plata, la reducción fue de 514 pesos en la compra y 517 pesos en la venta.

BBVA:

Centenario de oro:

99 mil pesos en compra.

112 mil 600 pesos en venta.

El centenario de oro se depreció en 6 mil pesos a la compra y 6 mil 500 pesos a la venta en esta institución financiera en los últimos cuatro días.

Onza de plata:

Mil 420 pesos en compra.

Mil 745 pesos en venta.

En el caso de la onza de plata, la pieza bajó su precio en 365 pesos la compra y 435 pesos la venta.

Banamex:

Centenario de oro:

92 mil 200 pesos en compra.

105 mil 200 pesos en venta.

Banamex, que sólo ofrece monedas de oro, redujo sus precios 3 mil 800 pesos tanto en la compra como en la venta desde el cierre de mercados de la semana pasada.

Banco Azteca:

Onza de plata:

Mil 725 pesos en compra.

Mil 885 pesos en venta.

En este vendedor autorizado, la moneda de plata sufrió una baja de 347 pesos en la compra y 287 pesos a la venta.

Banregio:

Centenario de oro:

111 mil 945 pesos en venta.

Onza de plata:

Mil 741 pesos en venta.

Banregio sólo vende monedas de estos metales preciosos reportando una baja mil 746 pesos en el centenario de oro y de 127 pesos en la onza de plata.

¿Dónde se vende el centenario de oro y la onza de plata más barato?

Este martes, Banamex se posiciona como el banco con los precios más bajos para el centenario de oro tanto en compra y venta.

En contraste, Banorte registra los precios más altos de venta para el centenario, mientras que BBVA en compra.

En cuanto a la onza de plata, los precios más bajos se encuentran en Banorte para compra y en Banregio para venta.

Por otro lado, Banco Azteca exhibe los precios tanto de compra como de venta más altos.