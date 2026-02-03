Hoy No Circula miércoles 4 de febrero: evita las nuevas multas y corralón

Antes de salir de casa revisa cuáles son los autos que tienen prohibido circular por las calles de la Ciudad de México y el Estado de México este día.

Ciudad de México, 3 de febrero (SinEmbargo).- El programa de Hoy No Circula publicó la lista de los automóviles que están obligados a descansar este miércoles.

Es importante mencionar que este proyecto se actualiza todos los días, por lo que es fundamental mantenerse informado y así evitar sanciones como multas económicas y corralón para los vehículos.

Recuerda que el programa aplica en toda la Ciudad de México, en la zona conurbada del Estado de México, así como en el Valle de Toluca y de Santiago Tianguistenco.

El Hoy No Circula funcionará de la siguiente manera:

Holograma : 1 y 2.

: 1 y 2. Engomado : Rojo.

: Rojo. Terminación de la placa : 3 y 4.

: 3 y 4. Horario de aplicación: 5:00 a 22:00 horas.

Si quieres saber en qué días no circula tu vehículo o si en una fecha en particular está obligado a descansar, ingresa a este link oficial de la Sedema. Solo necesitas saber el número de holograma y el último dígito de tu placa. Mientras que para el Estado de México toda la información sobre este programa esta disponible en este enlace oficial.

Dónde aplica el Hoy No Circula más allá de la CDMX

Si bien el programa del Hoy No Circula aplica en toda la Ciudad de México, también lo hace más allá de sus fronteras, en una larga lista de municipios del Estado de México

Estado de México:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucán

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Almoloya de Juárez

Calimaya

Chapultepec

Lerma

Metepec

Mexicaltzingo

Ocoyoacac

Otzolotepec

Rayón San Antonio la Isla

San Mateo Atenco

Temoaya

Tenango del Valle

Toluca

Xonacatlán

Zinacatepec

Almoloya del Río

Atizapán

Capulhuac

Texcalyacac

Tianguistenco

Xalatlaco

Cualquier información relacionada a la aplicación del Hoy No Circula en el Estado de México, esta disponible la página oficial de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible en este enlace oficial.

Cuáles vehículos están exentos

No todos los automóviles son obligados a descansar por el Hoy No Circula, hay una lista de vehículos que están exentos de la restricción y son los siguientes: