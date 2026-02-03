Hoy No Circula miércoles 4 de febrero: evita las nuevas multas y corralón

Rodrigo Gutiérrez González

03/02/2026 - 12:30 pm

Hoy No Circula Miércoles

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Hoy No Circula: estas son las nuevas multas en Edomex

Precios del centenario de oro y la onza de plata se desploman tras "lunes negro"

Calendario de feriados 2026: ¿Cuándo será el próximo puente en México y en qué mes?

Antes de salir de casa revisa cuáles son los autos que tienen prohibido circular por las calles de la Ciudad de México y el Estado de México este día.

Ciudad de México, 3 de febrero (SinEmbargo).- El programa de Hoy No Circula publicó la lista de los automóviles que están obligados a descansar este miércoles.

Es importante mencionar que este proyecto se actualiza todos los días, por lo que es fundamental mantenerse informado y así evitar sanciones como multas económicas y corralón para los vehículos.

Recuerda que el programa aplica en toda la Ciudad de México, en la zona conurbada del Estado de México, así como en el Valle de Toluca y de Santiago Tianguistenco.

El Hoy No Circula funcionará de la siguiente manera:

  • Holograma: 1 y 2.
  • Engomado: Rojo.
  • Terminación de la placa: 3 y 4.
  • Horario de aplicación: 5:00 a 22:00 horas.
Hoy No Circula
Así aplica el Hoy No Circula este miércoles. Foto: Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México.

Si quieres saber en qué días no circula tu vehículo o si en una fecha en particular está obligado a descansar, ingresa a este link oficial de la Sedema. Solo necesitas saber el número de holograma y el último dígito de tu placa. Mientras que para el Estado de México toda la información sobre este programa esta disponible en este enlace oficial.

Dónde aplica el Hoy No Circula más allá de la CDMX

Si bien el programa del Hoy No Circula aplica en toda la Ciudad de México, también lo hace más allá de sus fronteras, en una larga lista de municipios del Estado de México

Estado de México:

  • Atizapán de Zaragoza
  • Coacalco de Berriozábal
  • Cuautitlán
  • Cuautitlán Izcalli
  • Chalco
  • Chimalhuacán
  • Ecatepec de Morelos
  • Huixquilucán
  • Ixtapaluca
  • La Paz
  • Naucalpan de Juárez
  • Nezahualcóyotl
  • Nicolás Romero
  • Tecámac
  • Tlalnepantla de Baz
  • Tultitlán
  • Valle de Chalco
  • Almoloya de Juárez
  • Calimaya
  • Chapultepec
  • Lerma
  • Metepec
  • Mexicaltzingo
  • Ocoyoacac
  • Otzolotepec
  • Rayón San Antonio la Isla
  • San Mateo Atenco
  • Temoaya
  • Tenango del Valle
  • Toluca
  • Xonacatlán
  • Zinacatepec
  • Almoloya del Río
  • Atizapán
  • Capulhuac
  • Texcalyacac
  • Tianguistenco
  • Xalatlaco

Cualquier información relacionada a la aplicación del Hoy No Circula en el Estado de México, esta disponible la página oficial de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible en este enlace oficial.

Hoy No Circula
Calendario semanal del Hoy No Circula. Foto: Gobierno de la Ciudad de México.

Cuáles vehículos están exentos

No todos los automóviles son obligados a descansar por el Hoy No Circula, hay una lista de vehículos que están exentos de la restricción y son los siguientes:

  • Tractores agrícolas.
  • Maquinaria dedicada a las industrias de la construcción y minera.
  • Motocicletas.
  • Vehículos con peso bruto vehicular menor o igual a 400 kilogramos.
  • Vehículos eléctricos.
  • Vehículos híbridos categoría I y II con motores de propulsión a gasolina y eléctrico.
  • Vehículos con matrícula de auto antiguo y/o clásico.
  • Automotores con matrícula de demostración y/o traslado.
  • Vehículos cuya tecnología impida la aplicación de la Norma Oficial Mexicana correspondiente.
  • Vehículos que porten Holograma “EXENTO”.
  • Vehículos que porten Constancia de Verificación y holograma tipo “00” por dos años, salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica por contaminantes y se aplique el Doble Hoy No Circula.
  • Vehículos que porten Constancia de Verificación y holograma tipo “0”, por seis meses, salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica por contaminantes y se aplique el Doble Hoy No Circula.
  • Vehículos que porten Constancia tipo “Permiso Especial para Circular”,  siempre y cuando transporten a personas con discapacidad.
  • Vehículos que porten Constancia tipo “Autorregulación”, que participen en el Programa de Autorregulación Ambiental de vehículos a diésel o para impulsar la electromovilidad en vehículos ligeros.
  • Vehículos que porten placas para personas con discapacidad.
  • Vehículos que porten Pase Turístico Metropolitano, dos veces por semestre por siete días, una vez por semestre por 14 días, Vehículos que porten Pase Turístico Paisano durante la activación de puentes largos oficiales y durante la activación del Programa Paisano.
  • Vehículos que porten los oficios de  Ampliación al Periodo de Verificación Vehicular, en la vigencia  establecida en dicho oficio, emitidos por la Secretaría.
  • Vehículos que porten en lugar visible oficio emitido por la Secretaría  del Medio Ambiente de la Ciudad de México, para exentar las limitaciones  a la circulación.

Explora más en estos temas
Hoy No Circula
Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
Rodrigo Gutiérrez González

Rodrigo Gutiérrez González

Periodista egresado de la FES Acatlán. Trabajo en medios desde hace más de una década. Me gusta molestar a los poderosos.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

La inteligencia artificial y el mundo del trabajo

"Según datos del FMI, entre el 40 y el 60 por ciento de los empleos en el...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Pedregal de Santo Domingo, ejemplo de territorialidad

"Si la administración logra sostener este ritmo de modernización, la piedra volcánica de Santo Domingo dejará de...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

El golpe invisible y las teorías conspirativas de Peter Schweizer

"Sin evidencia, Schweizer argumenta que actores internos y externos han explotado y manipulado los flujos migratorios para...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

Estados Unidos y su factor interno

"Vendrá una elección intermedia que permitirá valorar el factor interno y concluir que el trumpismo va viento...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

La Barredora barrió con Adán Augusto
Por Álvaro Delgado Gómez

La Barredora barrió con Adán Augusto

¿Cómo surgen las ideas que revolucionan el mundo?
Por Óscar de la Borbolla

¿Cómo surgen las ideas que revolucionan el mundo?

Como en un acto de magia
Por Alejandro Páez Varela

Como en un acto de magia

La tormenta perfecta
Por Muna D. Buchahin

La tormenta perfecta

¿Qué significa “libertad” para los “libertarios”?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Qué significa “libertad” para los “libertarios”?

Sin Reforma Electoral, pierde Morena y ganan PT y PVEM
Por Pedro Mellado Rodríguez

Sin Reforma Electoral, pierde Morena y ganan PT y PVEM

Trump, Cuba y México: las moscas y la mierda
Por Juan Carlos Monedero

Trump, Cuba y México: las moscas y la mierda

El Pluribus del PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El Pluribus del PRIAN

El hundimiento del dólar
Por Mario Campa

El hundimiento del dólar

Oda al silencio
Por Óscar de la Borbolla

Oda al silencio

+ Sección

Galileo

Una odontóloga explicó las diferencias entre una pasta de dientes cara y una barata.

Una odontóloga revela las diferencias entre una pasta de dientes cara y una barata

El Servicio de Microbiología de la Clínica Universidad de Navarra publicó un estudio que descubrió que la sangre seca sirve para diagnosticar infecciones.

Sangre seca sirve para diagnosticar infecciones aún con años de antigüedad: estudio

Investigadores del IPN crearon un biosensor que detecta infecciones por Helicobacter pylori, bacteria asociada con gastritis, úlceras y cáncer de estómago.

El IPN trabaja en biosensor para ayudar en detección de gastritis y cáncer estomacal

Un estudio halló que, ante la falta de glucosa, las células tumorales del cáncer de pulmón responden liberando la proteína LIF, lo que aumenta la agresividad.

Un estudio descubre que cáncer de pulmón utiliza falta de glucosa para fortalecerse

Revelan una dieta sencilla y breve que te hará reducir el colesterol alto durante semanas

Científicos revelan dieta sencilla y breve que te hará reducir el colesterol alto

Las personas más activas de noche corren mayores riesgos cardiovasculares.

Estudio revela cuál es el impacto en el corazón para quienes son más activos de noche

La exposición prolongada a la luz azul ha generado preguntas sobre sus efectos en la salud, especialmente en la vista y el descanso.

¿Qué es la luz azul? Conoce sus efectos en la salud y cómo exponerte menos a ella

Eclipse Solar

Eclipse Anillo de Fuego 2026: ¿Cuándo es y cómo verlo desde México?

ELA

¿Qué es la ELA? Enfermedad que padecía Pedro Torres, ex productor de “Big Brother”

Médicos especialistas consideran que el parto natural es la mejor opción para finalizar un embarazo.

Médicos especialistas revelan por qué el parto natural es mejor opción que la cesárea

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Diversos países del mundo expresaron sus condolencias a México tras el descarrilamiento  del Tren Interoceánico.
1

ENTREVISTA ¬ No hay ninguna duda, Tren Interoceánico iba a exceso de velocidad: Lara

La historia de nuestro país siempre ha estado determinada por apasionados debates sobre La historia de nuestro país siempre ha estado determinada por apasionados debates sobre.
2

¿Qué se celebra el 5 de febrero en México?

Caso Epstein liga a exembajador Anthony Wayne con abuso de niños. AMLO “fue enterado”
3

Caso Epstein liga a exembajador Anthony Wayne con abuso de niños. AMLO “fue enterado”

Precio del centenario de oro y onza de plata
4

Precios del centenario de oro y la onza de plata se desploman tras "lunes negro"

El Gobierno de México dio a conocer hoy un extenso plan de inversión pública y privada-pública para inyectar hasta 5.9 billones de pesos entre 2026 y 2030.
5

México anuncia inversión histórica: 5.6 billones, 55% para energía. De aquí a 2030

Trump criticó los Grammy de este año, y amenazó con demandar a su presentador, el comediante Trevor Noah, por una broma que parecía vincularlo con Epstein.
6

Trump hace rabietas de madrugada, y lanza amenazas contra los Grammy y su presentador

7

Centenario rompe el techo de los 120 mil pesos: precio de las monedas de oro y plata

Petro y Trump sostienen reunión privada en EU.
8

Trump y Petro se reúnen a puerta cerrada en la Casa Blanca; no hubo ceremonia oficial

Hoy No Circula Martes
9

¿Doble Hoy No Circula en martes? Así aplicará este 3 de febrero en CDMX y Edomex

La Barredora barrió con Adán Augusto
10

La Barredora barrió con Adán Augusto

Adán Augusto y el fascismo como baratija.
11

DATOS ¬ Adán deja en el Senado élite dorada de rancheros ricos, expriistas y acólitos

Sheinbaum afirmó que no existe ninguna investigación ni denuncia en contra de Adán Augusto López, quien renunció como coordinador de Morena en el Senado.
12

No hay investigaciones contra Adán; que gente vea si tiene desgaste político: Claudia

116 funcionarios en Diputados (muchos de Monreal) ganan más de 100 mil al mes
13

DATOS ¬ 116 funcionarios en Diputados (muchos de Monreal) ganan más de 100 mil al mes

Trump se ha embolsado 4 mil millones de dólares: The New Yorker. NYT se quedó corto
14

Trump se ha embolsado 4 mil millones de dólares: The New Yorker. NYT se quedó corto

Sheinbaum prevé ayuda a Cuba sin tensión con EU.
15

Sheinbaum analiza enviar ayuda a Cuba esta semana; descarta que genere tensión con EU

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Petro y Trump sostienen reunión privada en EU.
1

Trump y Petro se reúnen a puerta cerrada en la Casa Blanca; no hubo ceremonia oficial

Sheinbaum afirmó que no existe ninguna investigación ni denuncia en contra de Adán Augusto López, quien renunció como coordinador de Morena en el Senado.
2

No hay investigaciones contra Adán; que gente vea si tiene desgaste político: Claudia

Sheinbaum prevé ayuda a Cuba sin tensión con EU.
3

Sheinbaum analiza enviar ayuda a Cuba esta semana; descarta que genere tensión con EU

La Presidenta Sheinbaum reveló que México decidió apoyar a Michelle Bachelet para ocupar la Secretaría General de la ONU por ser mujer y pacifista.
4

México apoya a Bachelet para dirigir la ONU por su visión pacifista y ser mujer: CSP

El Gobierno de México dio a conocer hoy un extenso plan de inversión pública y privada-pública para inyectar hasta 5.9 billones de pesos entre 2026 y 2030.
5

México anuncia inversión histórica: 5.6 billones, 55% para energía. De aquí a 2030

Detienen a implicado en ataque contra diputados de MC.
6

Las autoridades detienen a uno de los implicados en el ataque contra diputados de MC

7

La mañanera de Claudia Sheinbaum hoy martes 3 de febrero en vivo

Delcy Rodríguez recibió a la enviada de EU para Venezuela.
8

Delcy Rodríguez recibe en Caracas a Laura Dogu, la enviada de Trump para Venezuela

La NFL disputará un partido de temporada regular en México.
9

La NFL regresa a México con un partido de temporada regular en el Estadio Azteca

Gobierno de EU elimina fotos sin censura del caso Epstein.
10

Gobierno de EU retira fotos sin censura del caso Epstein ante quejas de las víctimas

Sheinbaum felicitó a Laura Fernández
11

Sheinbaum felicita a Laura Fernández por su triunfo en las elecciones de Costa Rica

Ricardo Monreal y los coordinadores de grupos parlamentarios
12

DATOS ¬ ¿“Tiempo de mujeres”? No para Adán y Monreal: 75% de su círculo son hombres