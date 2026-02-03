No hay investigaciones contra Adán; que gente vea si tiene desgaste político: Claudia

La mandataria mexicana aseveró que el pueblo debe evaluar si hay un "desgaste político" del morenista.

Ciudad de México, 3 de febrero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó este lunes que no existe ninguna investigación ni denuncia en contra de Adán Augusto López, quien renunció como coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado.

Durante la "Mañanera del Pueblo", la mandataria sostuvo que la gente es quien debe analizar si existe un "desgaste político" del legislador morenista.

En el marco de la cuarta Reunión Plenaria de Morena en el Senado, celebrada el pasado fin de semana, Adán Augusto anunció su renuncia a la coordinación del Grupo Parlamentario del partido guinda; su lugar será ocupado por Ignacio Mier.

No hay investigaciones ni denuncias contra Adán Augusto: Sheinbaum

Al ser cuestionada acerca de si existe un desgaste político de Adán Augusto López, debido a los señalamientos por su vínculo con "La Barredora", la Presidenta Sheinbaum recalcó que actualmente no hay ninguna investigación abierta en contra del morenista.

“¿Cuáles investigaciones? Han salido notas periodísticas, pero no hay, que yo sepa, y en todo caso que diga la Fiscalía si hay investigaciones. Él toma la decisión de dejar la coordinación en el Senado y va a ayudar ahí en el territorio”, dijo.

Respecto a si considera que hay un desgaste político de la figura del legislador morenista, lo que podría desacreditarlo para pedir el voto de la gente, la mandataria apuntó que "eso lo tiene que evaluar la gente".

Acerca del nombramiento de Ignacio Mier como el nuevo coordinador de la bancada de Morena en el Senado, la Presidenta Sheinbaum apuntó que esa fue una decisión que tomaron las legisladoras y legisladores morenistas.