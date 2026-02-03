No hay investigaciones contra Adán; que gente vea si tiene desgaste político: Claudia

Redacción/SinEmbargo

03/02/2026 - 11:36 am

Sheinbaum afirmó que no existe ninguna investigación ni denuncia en contra de Adán Augusto López, quien renunció como coordinador de Morena en el Senado.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

DATOS ¬ Adán deja en el Senado élite dorada de rancheros ricos, expriistas y acólitos

Adán deja la coordinación de Morena en el Senado y lo sustituye otro expriista: Mier

“Es una decisión de él”: Sheinbaum sobre renuncia de Adán a coordinación en el Senado

La mandataria mexicana aseveró que el pueblo debe evaluar si hay un "desgaste político" del morenista.

Ciudad de México, 3 de febrero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó este lunes que no existe ninguna investigación ni denuncia en contra de Adán Augusto López, quien renunció como coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado.

Durante la "Mañanera del Pueblo", la mandataria sostuvo que la gente es quien debe analizar si existe un "desgaste político" del legislador morenista.

En el marco de la cuarta Reunión Plenaria de Morena en el Senado, celebrada el pasado fin de semana, Adán Augusto anunció su renuncia a la coordinación del Grupo Parlamentario del partido guinda; su lugar será ocupado por Ignacio Mier.

No hay investigaciones ni denuncias contra Adán Augusto: Sheinbaum

Al ser cuestionada acerca de si existe un desgaste político de Adán Augusto López, debido a los señalamientos por su vínculo con "La Barredora", la Presidenta Sheinbaum recalcó que actualmente no hay ninguna investigación abierta en contra del morenista.

“¿Cuáles investigaciones? Han salido notas periodísticas, pero no hay, que yo sepa, y en todo caso que diga la Fiscalía si hay investigaciones. Él toma la decisión de dejar la coordinación en el Senado y va a ayudar ahí en el territorio”, dijo.

Respecto a si considera que hay un desgaste político de la figura del legislador morenista, lo que podría desacreditarlo para pedir el voto de la gente, la mandataria apuntó que "eso lo tiene que evaluar la gente".

Acerca del nombramiento de Ignacio Mier como el nuevo coordinador de la bancada de Morena en el Senado, la Presidenta Sheinbaum apuntó que esa fue una decisión que tomaron las legisladoras y legisladores morenistas.

 

 

Explora más en estos temas
Claudia Sheinbaum La Mañanera del Pueblo
Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

La inteligencia artificial y el mundo del trabajo

"Según datos del FMI, entre el 40 y el 60 por ciento de los empleos en el...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Pedregal de Santo Domingo, ejemplo de territorialidad

"Si la administración logra sostener este ritmo de modernización, la piedra volcánica de Santo Domingo dejará de...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

El golpe invisible y las teorías conspirativas de Peter Schweizer

"Sin evidencia, Schweizer argumenta que actores internos y externos han explotado y manipulado los flujos migratorios para...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

Estados Unidos y su factor interno

"Vendrá una elección intermedia que permitirá valorar el factor interno y concluir que el trumpismo va viento...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

La Barredora barrió con Adán Augusto
Por Álvaro Delgado Gómez

La Barredora barrió con Adán Augusto

¿Cómo surgen las ideas que revolucionan el mundo?
Por Óscar de la Borbolla

¿Cómo surgen las ideas que revolucionan el mundo?

Como en un acto de magia
Por Alejandro Páez Varela

Como en un acto de magia

La tormenta perfecta
Por Muna D. Buchahin

La tormenta perfecta

¿Qué significa “libertad” para los “libertarios”?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Qué significa “libertad” para los “libertarios”?

Sin Reforma Electoral, pierde Morena y ganan PT y PVEM
Por Pedro Mellado Rodríguez

Sin Reforma Electoral, pierde Morena y ganan PT y PVEM

Trump, Cuba y México: las moscas y la mierda
Por Juan Carlos Monedero

Trump, Cuba y México: las moscas y la mierda

El Pluribus del PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El Pluribus del PRIAN

El hundimiento del dólar
Por Mario Campa

El hundimiento del dólar

Oda al silencio
Por Óscar de la Borbolla

Oda al silencio

+ Sección

Galileo

Una odontóloga explicó las diferencias entre una pasta de dientes cara y una barata.

Una odontóloga revela las diferencias entre una pasta de dientes cara y una barata

El Servicio de Microbiología de la Clínica Universidad de Navarra publicó un estudio que descubrió que la sangre seca sirve para diagnosticar infecciones.

Sangre seca sirve para diagnosticar infecciones aún con años de antigüedad: estudio

Investigadores del IPN crearon un biosensor que detecta infecciones por Helicobacter pylori, bacteria asociada con gastritis, úlceras y cáncer de estómago.

El IPN trabaja en biosensor para ayudar en detección de gastritis y cáncer estomacal

Un estudio halló que, ante la falta de glucosa, las células tumorales del cáncer de pulmón responden liberando la proteína LIF, lo que aumenta la agresividad.

Un estudio descubre que cáncer de pulmón utiliza falta de glucosa para fortalecerse

Revelan una dieta sencilla y breve que te hará reducir el colesterol alto durante semanas

Científicos revelan dieta sencilla y breve que te hará reducir el colesterol alto

Las personas más activas de noche corren mayores riesgos cardiovasculares.

Estudio revela cuál es el impacto en el corazón para quienes son más activos de noche

La exposición prolongada a la luz azul ha generado preguntas sobre sus efectos en la salud, especialmente en la vista y el descanso.

¿Qué es la luz azul? Conoce sus efectos en la salud y cómo exponerte menos a ella

Eclipse Solar

Eclipse Anillo de Fuego 2026: ¿Cuándo es y cómo verlo desde México?

ELA

¿Qué es la ELA? Enfermedad que padecía Pedro Torres, ex productor de “Big Brother”

Médicos especialistas consideran que el parto natural es la mejor opción para finalizar un embarazo.

Médicos especialistas revelan por qué el parto natural es mejor opción que la cesárea

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Caso Epstein liga a exembajador Anthony Wayne con abuso de niños. AMLO “fue enterado”
1

Caso Epstein liga a exembajador Anthony Wayne con abuso de niños. AMLO “fue enterado”

Diversos países del mundo expresaron sus condolencias a México tras el descarrilamiento  del Tren Interoceánico.
2

ENTREVISTA ¬ No hay ninguna duda, Tren Interoceánico iba a exceso de velocidad: Lara

La historia de nuestro país siempre ha estado determinada por apasionados debates sobre La historia de nuestro país siempre ha estado determinada por apasionados debates sobre.
3

¿Qué se celebra el 5 de febrero en México?

Precio del centenario de oro y onza de plata
4

Precios del centenario de oro y la onza de plata se desploman tras "lunes negro"

Trump criticó los Grammy de este año, y amenazó con demandar a su presentador, el comediante Trevor Noah, por una broma que parecía vincularlo con Epstein.
5

Trump hace rabietas de madrugada, y lanza amenazas contra los Grammy y su presentador

6

Centenario rompe el techo de los 120 mil pesos: precio de las monedas de oro y plata

La Barredora barrió con Adán Augusto
7

La Barredora barrió con Adán Augusto

El Gobierno de México dio a conocer hoy un extenso plan de inversión pública y privada-pública para inyectar hasta 5.9 billones de pesos entre 2026 y 2030.
8

México anuncia inversión histórica: 5.6 billones, 55% para energía. De aquí a 2030

Hoy No Circula Martes
9

¿Doble Hoy No Circula en martes? Así aplicará este 3 de febrero en CDMX y Edomex

Gobierno de EU elimina fotos sin censura del caso Epstein.
10

Epstein fue quien presentó a Melania con su amigo Trump, según nuevos expedientes

116 funcionarios en Diputados (muchos de Monreal) ganan más de 100 mil al mes
11

DATOS ¬ 116 funcionarios en Diputados (muchos de Monreal) ganan más de 100 mil al mes

Adán Augusto y el fascismo como baratija.
12

DATOS ¬ Adán deja en el Senado élite dorada de rancheros ricos, expriistas y acólitos

Detienen a implicado en ataque contra diputados de MC.
13

Las autoridades detienen a uno de los implicados en el ataque contra diputados de MC

Trump se ha embolsado 4 mil millones de dólares: The New Yorker. NYT se quedó corto
14

Trump se ha embolsado 4 mil millones de dólares: The New Yorker. NYT se quedó corto

15

La mañanera de Claudia Sheinbaum hoy martes 3 de febrero en vivo

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Sheinbaum afirmó que no existe ninguna investigación ni denuncia en contra de Adán Augusto López, quien renunció como coordinador de Morena en el Senado.
1

No hay investigaciones contra Adán; que gente vea si tiene desgaste político: Claudia

Sheinbaum prevé ayuda a Cuba sin tensión con EU.
2

Sheinbaum analiza enviar ayuda a Cuba esta semana; descarta que genere tensión con EU

La Presidenta Sheinbaum reveló que México decidió apoyar a Michelle Bachelet para ocupar la Secretaría General de la ONU por ser mujer y pacifista.
3

México apoya a Bachelet para dirigir la ONU por su visión pacifista y ser mujer: CSP

El Gobierno de México dio a conocer hoy un extenso plan de inversión pública y privada-pública para inyectar hasta 5.9 billones de pesos entre 2026 y 2030.
4

México anuncia inversión histórica: 5.6 billones, 55% para energía. De aquí a 2030

Detienen a implicado en ataque contra diputados de MC.
5

Las autoridades detienen a uno de los implicados en el ataque contra diputados de MC

6

La mañanera de Claudia Sheinbaum hoy martes 3 de febrero en vivo

Delcy Rodríguez recibió a la enviada de EU para Venezuela.
7

Delcy Rodríguez recibe en Caracas a Laura Dogu, la enviada de Trump para Venezuela

La NFL disputará un partido de temporada regular en México.
8

La NFL regresa a México con un partido de temporada regular en el Estadio Azteca

Gobierno de EU elimina fotos sin censura del caso Epstein.
9

Gobierno de EU retira fotos sin censura del caso Epstein ante quejas de las víctimas

Sheinbaum felicitó a Laura Fernández
10

Sheinbaum felicita a Laura Fernández por su triunfo en las elecciones de Costa Rica

Ricardo Monreal y los coordinadores de grupos parlamentarios
11

DATOS ¬ ¿“Tiempo de mujeres”? No para Adán y Monreal: 75% de su círculo son hombres

La SSC-CdMx detuvo a 17 franeleras y franeleros durante un operativo realizado en las inmediaciones del Auditorio Nacional, en la Alcaldía Miguel Hidalgo.
12

SSC-CdMx detiene a 17 franeleros y remite 3 motos tras operativo en la Miguel Hidalgo