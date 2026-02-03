Trump y Petro se reúnen a puerta cerrada en la Casa Blanca; no hubo ceremonia oficial

Redacción/SinEmbargo

03/02/2026 - 12:25 pm

Petro y Trump sostienen reunión privada en EU.
El mandatario colombiano afirmó que busca fortalecer la relación entre Colombia y EU. Foto: X @WhiteHouse

La llegada de Gustavo Petro a la Casa Blanca se realizó sin ceremonia oficial ni guardia de honor militar.

Ciudad de México, 3 de febrero (SinEmbargo).- El Presidente de Colombia, Gustavo Petro, sostuvo este martes una reunión con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca, en un encuentro a puerta cerrada y sin ceremonia oficial de bienvenida, con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral contra el narcotráfico desde un enfoque de paz y protección de la vida.

Petro arribó al complejo presidencial poco antes de las 11:00 horas, pero, a diferencia de otras visitas de jefes de Estado, no ingresó por el acceso protocolario del Pórtico Norte.

En su lugar, la comitiva utilizó la entrada de West Executive Drive, junto al Edificio de Oficinas Ejecutivas de Eisenhower. La caravana pasó frente al área donde se encontraba el cuerpo de prensa sin detenerse y sin que se permitiera la cobertura de su llegada.

Tampoco hubo guardia de honor ni acto ceremonial. Trump no salió a recibir al mandatario colombiano, y la reunión se desarrolló directamente en el interior de la Casa Blanca. Fuentes en el lugar indicaron que el encuentro tuvo lugar en el Ala Oeste, cerca de la Oficina Oval.

Poco después del inicio del encuentro, la Casa Blanca difundió una fotografía oficial de la reunión a través de su cuenta en X. En la imagen se observa a ambos mandatarios sentados frente a frente, acompañados por miembros de sus respectivas delegaciones.

La reunión entre ambos mandatarios se dio luego de varios meses de tensiones diplomáticas, principalmente por las diferencias en la estrategia para combatir el narcotráfico.

El gobierno de EU ha señalado un aumento en la producción de cocaína durante la administración de Gustavo Petro, acusación que el presidente colombiano ha rechazado públicamente.

Petro ha defendido su política de sustitución de cultivos, al asegurar que busca ofrecer alternativas económicas a las comunidades rurales que dependen del cultivo de hoja de coca. En contraste, Washington ha mantenido como prioridad reducir el ingreso de drogas a su territorio ante la crisis de consumo que enfrenta el país.

En ese contexto, EU retiró a Colombia la certificación como país cooperante en la lucha contra las drogas, lo que deterioró la relación bilateral. A ello se sumaron los desacuerdos por los operativos de la armada estadounidense en aguas internacionales del Caribe, cuestionados por Petro, así como su rechazo a la detención del expresidente venezolano Nicolás Maduro.

En la etapa final de su mandato, el Presidente colombiano solicitó una visa especial para viajar a la nación norteamericana y sostener esta reunión, con el objetivo de exponer su postura directamente ante la Casa Blanca y tratar de recomponer la relación bilateral.

En el encuentro participaron la Canciller colombiana Rosa Villavicencio y el Ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Por parte de EU estuvo presente el Secretario de Estado, Marco Rubio, entre otros funcionarios.

Hasta el momento, ninguno de los dos gobiernos ha informado sobre acuerdos o conclusiones tras la reunión.

Colombia Donald Trump Estados Unidos Gustavo Petro
