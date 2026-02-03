"No somos Santa Anna": CSP a Trump tras celebrar intervención de EU en México en 1846

Sugeyry Romina Gándara

03/02/2026 - 2:00 pm

“No somos Santa Anna”, respondió la Presidenta Sheinbaum respecto a la conmemoración que realizó Trump por el 178 aniversario del Tratado de Guadalupe Hidalgo.
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su conferencia de prensa matutina. Foto: Presidencia

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Sheinbaum: Nunca se habló con Trump del petróleo para Cuba. Se enviará ayuda en días

Trump dice que pidió a CSP no dar petróleo a Cuba; ella no está enviando nada, afirma

Trump elogia a Sheinbaum tras 40 minutos de “plática cordial” a la que llegó Melania

El mandatario republicano conmemoró el 178 aniversario del fin de la intervención estadounidense y la anexión de territorio mexicano en 1848.

Ciudad de México, 3 de febrero (SinEmbargo).– “Ya saben cuál es mi opinión. No somos [Antonio López de] Santa Anna”, respondió la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, entre risas y tras una marcada pausa, cuando fue cuestionada sobre la conmemoración que realizó su homólogo de Estados Unidos (EU), Donald Trump, con motivo del 178 aniversario del Tratado de Guadalupe Hidalgo y de la victoria estadounidense en la guerra de 1846-1848, conflicto que derivó en la pérdida de más de la mitad del territorio mexicano.

La visión y la retórica expansionista se mantienen presentes en los discursos y narrativas del mandatario estadounidense. Días después de “bromear” con la anexión de Canadá, Groenlandia y Venezuela, ayer conmemoró el 178 aniversario del fin de la intervención de EU en México y la anexión de territorio mexicano en 1848.

Durante la conferencia de prensa matutina, una reportera planteó a la Presidenta el mensaje emitido por Trump, en el que aseguró que su gobierno defiende la frontera sur contra invasiones, detiene el flujo de drogas y migrantes, y persigue lo que describió como "redes narcoterroristas" en el hemisferio occidental.

–¿Cuál es su opinión al respecto? –le cuestionó una reportera a Sheinbaum Pardo.

Luego vino un silencio, de al menos unos seis segundos, que permitió sentirse; después la mandataria mexicana sonrió y replicó:

–Ya saben mi opinión. No somos Santa Anna –respondió desde Palacio Nacional.

Posteriormente se dio otro silencio, aún más breve.

La reportera insistió y preguntó si en este caso aplicaba nuevamente la Doctrina Estrada. “Sí, pero la Doctrina Estrada viene después. Pero fíjense el siglo XIX, lo que fue en México”, añadió Sheinbaum.

Minutos antes, había mencionado la Doctrina Estrada al ser cuestionada sobre si México estaría dispuesto a fungir como mediador entre Estados Unidos y Cuba. La Presidenta señaló que eso depende de ambos países, al tratarse de Estados soberanos, y explicó que no se trata de una decisión personal, sino de un asunto de política exterior. “Es un asunto de la historia de la política exterior mexicana, de la Doctrina Estrada”, dijo al reiterar que su Gobierno defiende la soberanía de los pueblos por mandato constitucional y por convicción.

“No somos Santa Anna”, respondió la Presidenta Sheinbaum respecto a la conmemoración que realizó Trump por el 178 aniversario del Tratado de Guadalupe Hidalgo.
Donald Trump conmemoró el 178 aniversario del fin de la intervención estadounidense y la anexión de territorio mexicano en 1848. Foto: Casa Blanca

Sheinbaum destaca soberanía energética de México

En otro momento de la conferencia, se le preguntó sobre la dependencia de México del gas que se importa desde Texas y si se prevé un incremento en su precio. La Presidenta reconoció que podría registrarse un alza debido a las heladas. “Si hay un incremento por las heladas, muy importante”, afirmó.

Sheinbaum explicó que la defensa de la soberanía es amplia y que una de sus dimensiones es la soberanía energética. Señaló que México depende en al menos 75 por ciento del gas que consume de Estados Unidos. Al mismo tiempo, dijo que la mayor parte de la gasolina que se consume en el país ya se produce en territorio nacional, gracias al mejoramiento de las refinerías, la construcción de Dos Bocas y la compra de la refinería Deer Park. Indicó que Pemex cuenta con ocho refinerías y que actualmente se produce prácticamente toda la gasolina que se consume, con buena calidad.

La mandataria afirmó que el esfuerzo realizado durante el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para garantizar la soberanía energética fue importante, y sostuvo que México debe avanzar también en el tema del gas y en las fuentes renovables de energía, para producir en el país una mayor proporción de lo que se consume. Adelantó que este mes se presentarán planteamientos en esa materia, con énfasis en una producción sustentable.

En el marco de estas respuestas, Sheinbaum leyó los artículos 39 y 28 de la Constitución, y citó que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. También se refirió a la reforma que establece que el pueblo de México no aceptará, bajo ninguna circunstancia, intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de su integridad, independencia y soberanía, como golpes de Estado, injerencias en elecciones o la violación del territorio nacional por tierra, mar o aire.

Trump celebra victoria de EU en la guerra contra México

Un día antes, Donald Trump celebró el 178 aniversario de la victoria de Estados Unidos en la guerra contra México. En un mensaje difundido por la Casa Blanca, ligó el Tratado de Guadalupe Hidalgo con la defensa de la frontera sur, la lucha contra el narcotráfico y su política de “Estados Unidos Primero”. En su discurso calificó el conflicto como “una legendaria victoria que consolidó el suroeste de Estados Unidos, reafirmó la soberanía estadounidense y expandió la promesa de la independencia a lo largo de nuestro majestuoso continente”.

Tras hacer un recorrido por los acontecimientos y las batallas de esa guerra, Trump recalcó que su gobierno está inspirado por aquel triunfo histórico. “Desde que asumí el cargo como el 47 Presidente de los Estados Unidos, guiado por nuestra victoria en los campos de batalla de México hace 178 años, no he escatimado esfuerzos para defender nuestra frontera sur contra invasiones”, apuntó al tiempo que defendió su política exterior y la doctrina de “Estados Unidos Primero”.

“Nunca dudaremos en priorizar a nuestra gente, nuestros intereses y a nuestro país”, dijo el mandatario estadounidense.

Cabe recordar que apenas el pasado 1 de febrero, el republicano declaró en un evento privado que desea convertir a Canadá en el estado número 51 del país, mientras que Groenlandia podría ser el 52 y Venezuela el 53.

Durante una cena que tuvo lugar la noche del sábado en el Club Alfalfa, en Washington D. C., donde estuvo acompañado por miembros de la élite, Trump bromeó con que Estados Unidos no tiene la intención de invadir Groenlandia, sino de comprar la isla. A su vez, mencionó que no quiere que dicho territorio se convierta en el estado 51 de EU, ya que ese lugar está reservado para Canadá.

"Nunca ha sido mi intención convertir a Groenlandia en el estado número 51. Quiero convertir a Canadá en el estado número 51. Groenlandia será el estado número 52. Venezuela puede ser el estado número 53", habría comentado el mandatario estadounidense, de acuerdo con reportes de medios como The Washington Post.

Explora más en estos temas
Claudia Sheinbaum Donald Trump Estados Unidos La Mañanera del Pueblo
Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
Sugeyry Romina Gándara

Sugeyry Romina Gándara

Romina Gándara quería ser piloto aviador, pero la miopía cambió el plan. Amante de los tacos y el café. Empezó como locutora de radio, luego reportera y fotoperiodista en Chihuahua, cubriendo nota roja y temas de seguridad. Desde 2016, vive en Ciudad de México donde se ha dedicado a la cobertura de temas de seguridad víctimas de la violencia y, actualmente, la mañanera del pueblo. Conduce el noticiero A Las Dos, junto a Blanca Juárez, por SinEmbargo al Aire.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

La inteligencia artificial y el mundo del trabajo

"Según datos del FMI, entre el 40 y el 60 por ciento de los empleos en el...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Pedregal de Santo Domingo, ejemplo de territorialidad

"Si la administración logra sostener este ritmo de modernización, la piedra volcánica de Santo Domingo dejará de...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

El golpe invisible y las teorías conspirativas de Peter Schweizer

"Sin evidencia, Schweizer argumenta que actores internos y externos han explotado y manipulado los flujos migratorios para...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

Estados Unidos y su factor interno

"Vendrá una elección intermedia que permitirá valorar el factor interno y concluir que el trumpismo va viento...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

La Barredora barrió con Adán Augusto
Por Álvaro Delgado Gómez

La Barredora barrió con Adán Augusto

¿Cómo surgen las ideas que revolucionan el mundo?
Por Óscar de la Borbolla

¿Cómo surgen las ideas que revolucionan el mundo?

Como en un acto de magia
Por Alejandro Páez Varela

Como en un acto de magia

La tormenta perfecta
Por Muna D. Buchahin

La tormenta perfecta

¿Qué significa “libertad” para los “libertarios”?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Qué significa “libertad” para los “libertarios”?

Sin Reforma Electoral, pierde Morena y ganan PT y PVEM
Por Pedro Mellado Rodríguez

Sin Reforma Electoral, pierde Morena y ganan PT y PVEM

Trump, Cuba y México: las moscas y la mierda
Por Juan Carlos Monedero

Trump, Cuba y México: las moscas y la mierda

El Pluribus del PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El Pluribus del PRIAN

El hundimiento del dólar
Por Mario Campa

El hundimiento del dólar

Oda al silencio
Por Óscar de la Borbolla

Oda al silencio

+ Sección

Galileo

El nanosatélite Gxiba-1 fue puesto en órbita de manera exitosa este martes para cumplir la misión por la que fue desplegado: el monitoreo de los volcanes.

UPAEP crea nanosatélite Gxiba-1 para monitorear volcanes activos; ya está en órbita

Un paciente con ceguera total, causada por un daño irreversible en el nervio óptico, recuperó parcialmente la visión natural al participar en un ensayo clínico.

Paciente ciego recupera visión parcial tras recibir estimulación cerebral en ensayo

Una odontóloga explicó las diferencias entre una pasta de dientes cara y una barata.

Una odontóloga revela las diferencias entre una pasta de dientes cara y una barata

El Servicio de Microbiología de la Clínica Universidad de Navarra publicó un estudio que descubrió que la sangre seca sirve para diagnosticar infecciones.

Sangre seca sirve para diagnosticar infecciones aún con años de antigüedad: estudio

Investigadores del IPN crearon un biosensor que detecta infecciones por Helicobacter pylori, bacteria asociada con gastritis, úlceras y cáncer de estómago.

El IPN trabaja en biosensor para ayudar en detección de gastritis y cáncer estomacal

Un estudio halló que, ante la falta de glucosa, las células tumorales del cáncer de pulmón responden liberando la proteína LIF, lo que aumenta la agresividad.

Un estudio descubre que cáncer de pulmón utiliza falta de glucosa para fortalecerse

Revelan una dieta sencilla y breve que te hará reducir el colesterol alto durante semanas

Científicos revelan dieta sencilla y breve que te hará reducir el colesterol alto

Las personas más activas de noche corren mayores riesgos cardiovasculares.

Estudio revela cuál es el impacto en el corazón para quienes son más activos de noche

La exposición prolongada a la luz azul ha generado preguntas sobre sus efectos en la salud, especialmente en la vista y el descanso.

¿Qué es la luz azul? Conoce sus efectos en la salud y cómo exponerte menos a ella

Eclipse Solar

Eclipse Anillo de Fuego 2026: ¿Cuándo es y cómo verlo desde México?

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La oposición mexicana anuncia este martes la creación del Frente Amplio Democrático.
1

Nuevo “Frente Democrático”... de las cenizas de 2024. Va contra la Reforma Electoral

Diversos países del mundo expresaron sus condolencias a México tras el descarrilamiento  del Tren Interoceánico.
2

ENTREVISTA ¬ No hay ninguna duda, Tren Interoceánico iba a exceso de velocidad: Lara

Caso Epstein liga a exembajador Anthony Wayne con abuso de niños. AMLO “fue enterado”
3

Caso Epstein liga a exembajador Anthony Wayne con abuso de niños. AMLO “fue enterado”

La historia de nuestro país siempre ha estado determinada por apasionados debates sobre La historia de nuestro país siempre ha estado determinada por apasionados debates sobre.
4

¿Qué se celebra el 5 de febrero en México?

Trump criticó los Grammy de este año, y amenazó con demandar a su presentador, el comediante Trevor Noah, por una broma que parecía vincularlo con Epstein.
5

Trump hace rabietas de madrugada, y lanza amenazas contra los Grammy y su presentador

Un paciente con ceguera total, causada por un daño irreversible en el nervio óptico, recuperó parcialmente la visión natural al participar en un ensayo clínico.
6

Paciente ciego recupera visión parcial tras recibir estimulación cerebral en ensayo

Precio del centenario de oro y onza de plata
7

Precios del centenario de oro y la onza de plata se desploman tras "lunes negro"

El Presidente de Colombia, Gustavo Petro, sostuvo una reunión con Donald Trump en la Casa Blanca, en un encuentro a puerta cerrada y sin ceremonia oficial.
8

Trump y Petro se reúnen a puerta cerrada en la Casa Blanca; no hubo ceremonia oficial

El Gobierno de México dio a conocer hoy un extenso plan de inversión pública y privada-pública para inyectar hasta 5.9 billones de pesos entre 2026 y 2030.
9

México anuncia inversión histórica: 5.6 billones, 55% para energía. De aquí a 2030

10

Centenario rompe el techo de los 120 mil pesos: precio de las monedas de oro y plata

La Barredora barrió con Adán Augusto
11

La Barredora barrió con Adán Augusto

12

ENTREVISTA ¬ Falta de planificación con Peña elevó costos del Tren Insurgente: Lajous

Hoy No Circula Martes
13

¿Doble Hoy No Circula en martes? Así aplicará este 3 de febrero en CDMX y Edomex

Adán Augusto y el fascismo como baratija.
14

DATOS ¬ Adán deja en el Senado élite dorada de rancheros ricos, expriistas y acólitos

116 funcionarios en Diputados (muchos de Monreal) ganan más de 100 mil al mes
15

DATOS ¬ 116 funcionarios en Diputados (muchos de Monreal) ganan más de 100 mil al mes

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El nanosatélite Gxiba-1 fue puesto en órbita de manera exitosa este martes para cumplir la misión por la que fue desplegado: el monitoreo de los volcanes.
1

UPAEP crea nanosatélite Gxiba-1 para monitorear volcanes activos; ya está en órbita

La oposición mexicana anuncia este martes la creación del Frente Amplio Democrático.
2

Nuevo “Frente Democrático”... de las cenizas de 2024. Va contra la Reforma Electoral

Un paciente con ceguera total, causada por un daño irreversible en el nervio óptico, recuperó parcialmente la visión natural al participar en un ensayo clínico.
3

Paciente ciego recupera visión parcial tras recibir estimulación cerebral en ensayo

México y EU refuerzan el Tratado de Aguas de 1944.
4

México se comprometió a dar 432 millones de metros cúbicos de agua al año, anuncia EU

“No somos Santa Anna”, respondió la Presidenta Sheinbaum respecto a la conmemoración que realizó Trump por el 178 aniversario del Tratado de Guadalupe Hidalgo.
5

"No somos Santa Anna": CSP a Trump tras celebrar intervención de EU en México en 1846

6

ENTREVISTA ¬ Falta de planificación con Peña elevó costos del Tren Insurgente: Lajous

El Presidente de Colombia, Gustavo Petro, sostuvo una reunión con Donald Trump en la Casa Blanca, en un encuentro a puerta cerrada y sin ceremonia oficial.
7

Trump y Petro se reúnen a puerta cerrada en la Casa Blanca; no hubo ceremonia oficial

Sheinbaum afirmó que no existe ninguna investigación ni denuncia en contra de Adán Augusto López, quien renunció como coordinador de Morena en el Senado.
8

No hay investigaciones contra Adán; que gente vea si tiene desgaste político: Claudia

Sheinbaum prevé ayuda a Cuba sin tensión con EU.
9

Sheinbaum analiza enviar ayuda a Cuba esta semana; descarta que genere tensión con EU

La Presidenta Sheinbaum reveló que México decidió apoyar a Michelle Bachelet para ocupar la Secretaría General de la ONU por ser mujer y pacifista.
10

México apoya a Bachelet para dirigir la ONU por su visión pacifista y ser mujer: CSP

El Gobierno de México dio a conocer hoy un extenso plan de inversión pública y privada-pública para inyectar hasta 5.9 billones de pesos entre 2026 y 2030.
11

México anuncia inversión histórica: 5.6 billones, 55% para energía. De aquí a 2030

Detienen a implicado en ataque contra diputados de MC.
12

Las autoridades detienen a uno de los implicados en el ataque contra diputados de MC