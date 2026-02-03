"No somos Santa Anna": CSP a Trump tras celebrar intervención de EU en México en 1846

El mandatario republicano conmemoró el 178 aniversario del fin de la intervención estadounidense y la anexión de territorio mexicano en 1848.

Ciudad de México, 3 de febrero (SinEmbargo).– “Ya saben cuál es mi opinión. No somos [Antonio López de] Santa Anna”, respondió la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, entre risas y tras una marcada pausa, cuando fue cuestionada sobre la conmemoración que realizó su homólogo de Estados Unidos (EU), Donald Trump, con motivo del 178 aniversario del Tratado de Guadalupe Hidalgo y de la victoria estadounidense en la guerra de 1846-1848, conflicto que derivó en la pérdida de más de la mitad del territorio mexicano.

La visión y la retórica expansionista se mantienen presentes en los discursos y narrativas del mandatario estadounidense. Días después de “bromear” con la anexión de Canadá, Groenlandia y Venezuela, ayer conmemoró el 178 aniversario del fin de la intervención de EU en México y la anexión de territorio mexicano en 1848.

Durante la conferencia de prensa matutina, una reportera planteó a la Presidenta el mensaje emitido por Trump, en el que aseguró que su gobierno defiende la frontera sur contra invasiones, detiene el flujo de drogas y migrantes, y persigue lo que describió como "redes narcoterroristas" en el hemisferio occidental.

–¿Cuál es su opinión al respecto? –le cuestionó una reportera a Sheinbaum Pardo.

Luego vino un silencio, de al menos unos seis segundos, que permitió sentirse; después la mandataria mexicana sonrió y replicó:

–Ya saben mi opinión. No somos Santa Anna –respondió desde Palacio Nacional.

Posteriormente se dio otro silencio, aún más breve.

La reportera insistió y preguntó si en este caso aplicaba nuevamente la Doctrina Estrada. “Sí, pero la Doctrina Estrada viene después. Pero fíjense el siglo XIX, lo que fue en México”, añadió Sheinbaum.

Minutos antes, había mencionado la Doctrina Estrada al ser cuestionada sobre si México estaría dispuesto a fungir como mediador entre Estados Unidos y Cuba. La Presidenta señaló que eso depende de ambos países, al tratarse de Estados soberanos, y explicó que no se trata de una decisión personal, sino de un asunto de política exterior. “Es un asunto de la historia de la política exterior mexicana, de la Doctrina Estrada”, dijo al reiterar que su Gobierno defiende la soberanía de los pueblos por mandato constitucional y por convicción.

Sheinbaum destaca soberanía energética de México

En otro momento de la conferencia, se le preguntó sobre la dependencia de México del gas que se importa desde Texas y si se prevé un incremento en su precio. La Presidenta reconoció que podría registrarse un alza debido a las heladas. “Si hay un incremento por las heladas, muy importante”, afirmó.

Sheinbaum explicó que la defensa de la soberanía es amplia y que una de sus dimensiones es la soberanía energética. Señaló que México depende en al menos 75 por ciento del gas que consume de Estados Unidos. Al mismo tiempo, dijo que la mayor parte de la gasolina que se consume en el país ya se produce en territorio nacional, gracias al mejoramiento de las refinerías, la construcción de Dos Bocas y la compra de la refinería Deer Park. Indicó que Pemex cuenta con ocho refinerías y que actualmente se produce prácticamente toda la gasolina que se consume, con buena calidad.

La mandataria afirmó que el esfuerzo realizado durante el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para garantizar la soberanía energética fue importante, y sostuvo que México debe avanzar también en el tema del gas y en las fuentes renovables de energía, para producir en el país una mayor proporción de lo que se consume. Adelantó que este mes se presentarán planteamientos en esa materia, con énfasis en una producción sustentable.

En el marco de estas respuestas, Sheinbaum leyó los artículos 39 y 28 de la Constitución, y citó que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. También se refirió a la reforma que establece que el pueblo de México no aceptará, bajo ninguna circunstancia, intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de su integridad, independencia y soberanía, como golpes de Estado, injerencias en elecciones o la violación del territorio nacional por tierra, mar o aire.

Trump celebra victoria de EU en la guerra contra México

Un día antes, Donald Trump celebró el 178 aniversario de la victoria de Estados Unidos en la guerra contra México. En un mensaje difundido por la Casa Blanca, ligó el Tratado de Guadalupe Hidalgo con la defensa de la frontera sur, la lucha contra el narcotráfico y su política de “Estados Unidos Primero”. En su discurso calificó el conflicto como “una legendaria victoria que consolidó el suroeste de Estados Unidos, reafirmó la soberanía estadounidense y expandió la promesa de la independencia a lo largo de nuestro majestuoso continente”.

Tras hacer un recorrido por los acontecimientos y las batallas de esa guerra, Trump recalcó que su gobierno está inspirado por aquel triunfo histórico. “Desde que asumí el cargo como el 47 Presidente de los Estados Unidos, guiado por nuestra victoria en los campos de batalla de México hace 178 años, no he escatimado esfuerzos para defender nuestra frontera sur contra invasiones”, apuntó al tiempo que defendió su política exterior y la doctrina de “Estados Unidos Primero”.

“Nunca dudaremos en priorizar a nuestra gente, nuestros intereses y a nuestro país”, dijo el mandatario estadounidense.

Cabe recordar que apenas el pasado 1 de febrero, el republicano declaró en un evento privado que desea convertir a Canadá en el estado número 51 del país, mientras que Groenlandia podría ser el 52 y Venezuela el 53.

Durante una cena que tuvo lugar la noche del sábado en el Club Alfalfa, en Washington D. C., donde estuvo acompañado por miembros de la élite, Trump bromeó con que Estados Unidos no tiene la intención de invadir Groenlandia, sino de comprar la isla. A su vez, mencionó que no quiere que dicho territorio se convierta en el estado 51 de EU, ya que ese lugar está reservado para Canadá.