México se comprometió a dar 432 millones de metros cúbicos de agua al año, anuncia EU

El Gobierno de México destacó que el acuerdo respeta la soberanía nacional y prioriza el derecho humano al agua, así como a la alimentación en el país.

Ciudad de México, 3 de febrero (SinEmbargo).- México se comprometió a entregar un mínimo de 432 millones de metros cúbicos de agua por año a Estados Unidos (EU) durante el actual ciclo de cinco años, como parte de un nuevo acuerdo binacional para reforzar la aplicación del Tratado de Aguas de 1944 y atender el hídrico acumulado en la cuenca del Río Bravo.

El acuerdo fue anunciado por el Departamento de Agricultura y el Departamento de Estado de EU y, de acuerdo con el comunicado, se da tras una llamada entre el Presidente Donald Trump y la Presidenta Sheinbaum Pardo.

En la misma conversación, ambos gobiernos acordaron avanzar en una solución técnica y política a los problemas históricos de gestión del agua en la frontera.

"El 31 de enero, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y el Departamento de Estado dieron la bienvenida a un nuevo compromiso entre Estados Unidos y México que fortalece la implementación del Tratado de Aguas de 1944, brindando mayor certeza a agricultores, ganaderos y productores del sur de Texas que dependen de entregas constantes de agua del Río Bravo", informó.

#Comunicado | En el marco del Tratado de Aguas de 1944, El @GobiernoMX y el Gobierno de Estados Unidos acordaron un plan técnico para la gestión del agua en la cuenca del Río Bravo en un contexto de sequía extrema que afecta a la región. El plan establece una ruta clara conforme… pic.twitter.com/sMj0nhrtJo — Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (@Agricultura_mex) February 3, 2026

De acuerdo con Washington, la entrega anual de 432 millones de metros cúbicos de agua busca dar certidumbre a agricultores y ganaderos del sur de Texas, en particular en el Valle del Bajo Río Grande, una región altamente dependiente del suministro constante de agua para la producción agrícola y ganadera.

Además de las entregas mínimas anuales, el acuerdo contempla un plan para saldar la totalidad del adeudo de agua generado en el ciclo anterior, así como la realización de reuniones mensuales de seguimiento para garantizar el cumplimiento y evitar nuevos rezagos en las entregas.

La Secretaria de Agricultura de EU, Brooke L. Rollins, afirmó que el entendimiento alcanzado permitirá mayor estabilidad para el sector agrícola de Texas, mientras que el Secretario de Estado, Marco Rubio, sostuvo que el acuerdo fortalece la seguridad hídrica y el cumplimiento del tratado vigente desde 1944.

“El agua es la savia vital de los agricultores y ganaderos que impulsan la economía agrícola del sur de Texas”, dijo la secretaria de Agricultura de EU, Brooke L. Rollins. "Este entendimiento entre nuestros países es resultado directo de la determinación del presidente Trump de asegurar acuerdos justos y prácticos que beneficien a la agricultura estadounidense, y agradecemos a la presidenta Sheinbaum y al Gobierno de México por su colaboración en este esfuerzo", añadió.

México destaca soberanía y derecho humano al agua

COMUNICADO CONJUNTO. "México y Estados Unidos acuerdan un plan técnico para la gestión del agua en la cuenca del Río Bravo conforme al Tratado de 1944".https://t.co/a2TwgYFmOa pic.twitter.com/xdaDnVyMMu — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) February 3, 2026

Por su parte, el Gobierno de México señaló que el acuerdo se construyó conforme a los mecanismos previstos en el Tratado de Aguas de 1944 y en un contexto de sequía extrema en la cuenca del Río Bravo.

En un comunicado conjunto, las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE), Agricultura y Medio Ambiente, junto con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que el plan técnico respeta la soberanía de ambos países y prioriza el derecho humano al agua y a la alimentación.

Las autoridades mexicanas indicaron que las entregas acordadas consideran las condiciones hidrológicas reales de la cuenca y dan prioridad al abastecimiento para consumo humano y a la producción agrícola nacional, al tiempo que permiten avanzar hacia una gestión más ordenada y previsible del recurso hídrico.

En el mensaje, las autoridades mexicanas detallaron: "El plan establece una ruta clara conforme a los mecanismos previstos en el Tratado y es resultado de un trabajo técnico y político sostenido, con pleno respeto a la soberanía de ambos países, asegurando en todo momento el derecho humano al agua y a la alimentación para las comunidades en nuestro país".

El acuerdo alcanzado permite fortalecer la gestión ordenada del recurso hídrico en la cuenca del Río Bravo y avanzar hacia una planeación de mayor previsibilidad y responsabilidad compartida frente a los efectos de la sequía, incorporando infraestructura y acciones de adaptación de largo plazo.

El Gobierno federal reiteró que el Tratado de Aguas de 1944 sigue siendo el marco que rige la cooperación entre ambos países y un instrumento clave para enfrentar, de manera compartida, los efectos de la sequía en la región fronteriza.

Marco Rubio celebra triunfo para agricultores de EU

El Secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, festejó en redes sociales el nuevo acuerdo alcanzado entre su país y México para atender los rezagos en las entregas de agua previstas en el Tratado de 1944.

Rubio indicó que este entendimiento representa “otro ejemplo de cómo el Presidente Trump cumple para el pueblo estadounidense” al garantizar certeza en el suministro de agua que sostiene la actividad agrícola y ganadera en Texas.

The agreement between the United States and Mexico to address Mexico’s shortfalls of water deliveries is another example of President Trump delivering for the American people. This is a win for American farmers and ranchers, and we appreciate President @Claudiashein's consistent… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) February 3, 2026

En su publicación, también reconoció la disposición de la Presidenta Claudia Sheinbaum para mantener el compromiso de México con las obligaciones del Tratado, destacando que la cooperación bilateral es importante para enfrentar los desafíos de sequía y asegurar beneficios compartidos en la región fronteriza.