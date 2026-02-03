México se comprometió a dar 432 millones de metros cúbicos de agua al año, anuncia EU

03/02/2026 - 2:10 pm

México y EU refuerzan el Tratado de Aguas de 1944.
El acuerdo hídrico fue anunciado tras una llamada entre Trump y Sheinbaum. Foto: Carlos Sánchez, Cuartoscuro

El Gobierno de México destacó que el acuerdo respeta la soberanía nacional y prioriza el derecho humano al agua, así como a la alimentación en el país.

Ciudad de México, 3 de febrero (SinEmbargo).- México se comprometió a entregar un mínimo de 432 millones de metros cúbicos de agua por año a Estados Unidos (EU) durante el actual ciclo de cinco años, como parte de un nuevo acuerdo binacional para reforzar la aplicación del Tratado de Aguas de 1944 y atender el hídrico acumulado en la cuenca del Río Bravo.

El acuerdo fue anunciado por el Departamento de Agricultura y el Departamento de Estado de EU y, de acuerdo con el comunicado, se da tras una llamada entre el Presidente Donald Trump y la Presidenta Sheinbaum Pardo.

En la misma conversación, ambos gobiernos acordaron avanzar en una solución técnica y política a los problemas históricos de gestión del agua en la frontera.

"El 31 de enero, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y el Departamento de Estado dieron la bienvenida a un nuevo compromiso entre Estados Unidos y México que fortalece la implementación del Tratado de Aguas de 1944, brindando mayor certeza a agricultores, ganaderos y productores del sur de Texas que dependen de entregas constantes de agua del Río Bravo", informó.

De acuerdo con Washington, la entrega anual de 432 millones de metros cúbicos de agua busca dar certidumbre a agricultores y ganaderos del sur de Texas, en particular en el Valle del Bajo Río Grande, una región altamente dependiente del suministro constante de agua para la producción agrícola y ganadera.

Además de las entregas mínimas anuales, el acuerdo contempla un plan para saldar la totalidad del adeudo de agua generado en el ciclo anterior, así como la realización de reuniones mensuales de seguimiento para garantizar el cumplimiento y evitar nuevos rezagos en las entregas.

La Secretaria de Agricultura de EU, Brooke L. Rollins, afirmó que el entendimiento alcanzado permitirá mayor estabilidad para el sector agrícola de Texas, mientras que el Secretario de Estado, Marco Rubio, sostuvo que el acuerdo fortalece la seguridad hídrica y el cumplimiento del tratado vigente desde 1944.

“El agua es la savia vital de los agricultores y ganaderos que impulsan la economía agrícola del sur de Texas”, dijo la secretaria de Agricultura de EU, Brooke L. Rollins. "Este entendimiento entre nuestros países es resultado directo de la determinación del presidente Trump de asegurar acuerdos justos y prácticos que beneficien a la agricultura estadounidense, y agradecemos a la presidenta Sheinbaum y al Gobierno de México por su colaboración en este esfuerzo", añadió.

México destaca soberanía y derecho humano al agua

Por su parte, el Gobierno de México señaló que el acuerdo se construyó conforme a los mecanismos previstos en el Tratado de Aguas de 1944 y en un contexto de sequía extrema en la cuenca del Río Bravo.

En un comunicado conjunto, las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE), Agricultura y Medio Ambiente, junto con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que el plan técnico respeta la soberanía de ambos países y prioriza el derecho humano al agua y a la alimentación.

Las autoridades mexicanas indicaron que las entregas acordadas consideran las condiciones hidrológicas reales de la cuenca y dan prioridad al abastecimiento para consumo humano y a la producción agrícola nacional, al tiempo que permiten avanzar hacia una gestión más ordenada y previsible del recurso hídrico.

En el mensaje, las autoridades mexicanas detallaron: "El plan establece una ruta clara conforme a los mecanismos previstos en el Tratado y es resultado de un trabajo técnico y político sostenido, con pleno respeto a la soberanía de ambos países, asegurando en todo momento el derecho humano al agua y a la alimentación para las comunidades en nuestro país".

El acuerdo alcanzado permite fortalecer la gestión ordenada del recurso hídrico en la cuenca del Río Bravo y avanzar hacia una planeación de mayor previsibilidad y responsabilidad compartida frente a los efectos de la sequía, incorporando infraestructura y acciones de adaptación de largo plazo.

El Gobierno federal reiteró que el Tratado de Aguas de 1944 sigue siendo el marco que rige la cooperación entre ambos países y un instrumento clave para enfrentar, de manera compartida, los efectos de la sequía en la región fronteriza.

Marco Rubio celebra triunfo para agricultores de EU

El Secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, festejó en redes sociales el nuevo acuerdo alcanzado entre su país y México para atender los rezagos en las entregas de agua previstas en el Tratado de 1944.

Rubio indicó que este entendimiento representa “otro ejemplo de cómo el Presidente Trump cumple para el pueblo estadounidense” al garantizar certeza en el suministro de agua que sostiene la actividad agrícola y ganadera en Texas.

En su publicación, también reconoció la disposición de la Presidenta Claudia Sheinbaum para mantener el compromiso de México con las obligaciones del Tratado, destacando que la cooperación bilateral es importante para enfrentar los desafíos de sequía y asegurar beneficios compartidos en la región fronteriza.

La Barredora barrió con Adán Augusto
Por Álvaro Delgado Gómez

La Barredora barrió con Adán Augusto

¿Cómo surgen las ideas que revolucionan el mundo?
Por Óscar de la Borbolla

¿Cómo surgen las ideas que revolucionan el mundo?

Como en un acto de magia
Por Alejandro Páez Varela

Como en un acto de magia

La tormenta perfecta
Por Muna D. Buchahin

La tormenta perfecta

¿Qué significa “libertad” para los “libertarios”?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Qué significa “libertad” para los “libertarios”?

Sin Reforma Electoral, pierde Morena y ganan PT y PVEM
Por Pedro Mellado Rodríguez

Sin Reforma Electoral, pierde Morena y ganan PT y PVEM

Trump, Cuba y México: las moscas y la mierda
Por Juan Carlos Monedero

Trump, Cuba y México: las moscas y la mierda

El Pluribus del PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El Pluribus del PRIAN

El hundimiento del dólar
Por Mario Campa

El hundimiento del dólar

Oda al silencio
Por Óscar de la Borbolla

Oda al silencio

Galileo

Un paciente con ceguera total, causada por un daño irreversible en el nervio óptico, recuperó parcialmente la visión natural al participar en un ensayo clínico.

Paciente ciego recupera visión parcial tras recibir estimulación cerebral en ensayo

Una odontóloga explicó las diferencias entre una pasta de dientes cara y una barata.

Una odontóloga revela las diferencias entre una pasta de dientes cara y una barata

El Servicio de Microbiología de la Clínica Universidad de Navarra publicó un estudio que descubrió que la sangre seca sirve para diagnosticar infecciones.

Sangre seca sirve para diagnosticar infecciones aún con años de antigüedad: estudio

Investigadores del IPN crearon un biosensor que detecta infecciones por Helicobacter pylori, bacteria asociada con gastritis, úlceras y cáncer de estómago.

El IPN trabaja en biosensor para ayudar en detección de gastritis y cáncer estomacal

Un estudio halló que, ante la falta de glucosa, las células tumorales del cáncer de pulmón responden liberando la proteína LIF, lo que aumenta la agresividad.

Un estudio descubre que cáncer de pulmón utiliza falta de glucosa para fortalecerse

Revelan una dieta sencilla y breve que te hará reducir el colesterol alto durante semanas

Científicos revelan dieta sencilla y breve que te hará reducir el colesterol alto

Las personas más activas de noche corren mayores riesgos cardiovasculares.

Estudio revela cuál es el impacto en el corazón para quienes son más activos de noche

La exposición prolongada a la luz azul ha generado preguntas sobre sus efectos en la salud, especialmente en la vista y el descanso.

¿Qué es la luz azul? Conoce sus efectos en la salud y cómo exponerte menos a ella

