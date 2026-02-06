Hoy No Circula Sabatino en CdMx y Edomex: qué autos descansan este 7 de febrero

Rodrigo Gutiérrez González

06/02/2026 - 12:30 pm

Hoy No Circula Sabatino
El fin de semana también aplica el Hoy No Circula. Foto: Imagen Ilustrativa SinEmbargo.

El Hoy No Circula también aplica los sábados: estos son los autos que tienen prohibido transitar en las calles de la Ciudad de México y el Estado de México.

Ciudad de México, 6 de febrero (SinEmbargo).- Comienza el fin de semana y con ello los planes para salir en familia, en pareja o con los amigos. Si te vas a mover por la ciudad, en sus alrededores o inclusive si piensas salir más allá, es importante saber si tu automóvil puede circular este sábado.

No sólo se trata de cuidar tu bolsillo, por que este año comenzó con nuevas y más caras multas, sino que inclusive podrías perder tu coche en el corralón. Aún más cuando este programa de restricción vehicular funciona de forma distinta los fines de semana.

Por eso, pon especial atención al Hoy No Circula Sabatino de este 7 de febrero de 2026.

  • Aquellos vehículos con holograma de verificación 1, cuyo último dígito de su placa sea non, es decir, 1, 3, 5, 7, y 9.
  • Todos los automóviles con holograma de verificación 2 foráneos, sin importar el último número de la placa u color del engomado.
  • Horario de aplicación: desde las 5:00 horas y hasta las 22:00 horas.

Si quieres saber cuáles son los días del mes que no puedes circular, ingresa a este link oficial del Gobierno de la Ciudad de México. Sólo necesitas saber el número de holograma y el último dígito de tu placa. Y si tienes cualquier duda sobre la aplicación del programa en el Estado de México, puedes ingresar a la página oficial en este enlace.

Cómo funciona el Hoy No Circula Sabatino

Hoy No Circula Sabatino
Así funciona el Hoy No Circula Sabatino. Foto: Gobierno de la Ciudad de México.

El Hoy No Circula Sabatino tiene una aplicación distinta dependiendo principalmente el tipo de holograma de verificación que tenga cada vehículo.

Para los automóviles con holograma 1 este programa aplica de esta manera: aquellos cuya placa terminen en número non (1, 3, 5, 7 y 9) no pueden circular cada primer y tercer sábado de mes.

Mientras que los que finalicen en par (0, 2, 4, 6 y 8) descansan cada segundo y cuarto sábado de mes.

En el caso que el mes tenga un quinto sábado, entonces todos los carros con holograma 1 podrán circular con normalidad.

Por su parte, los vehículos con holograma 2 no pueden circular ningún sábado, sin importar cual sea el último dígito de su placa o color de engomado.

En tanto, los coches con holograma 0 y 00 están exentos en la versión sabatina de este programa de restricción vehicular.

¿Cuál es la multa por violar el Hoy No Circula?

Hoy No Circula Multas Nuevas
Nuevas multas y corralón, la sanción para los que no cumplan con el Hoy No Circula. Foto: Imagen Ilustrativa Sin Embargo.

Transitar por las calles de la Ciudad de México y el Estado de México sin cumplir el Hoy No Circula podría significar una costosa sanción.

En la Ciudad de México esta infracción se paga con una multa que puede ir desde las 2o y hasta las 30 Unidades de Medida de Actualización (UMA), es decir de dos mil 200 y a tres mil 400 pesos, así como el traslado del vehículo al depósito vehicular conocido como “corralón”.

Mientras que en el Estado de México el castigo es únicamente el pago de multa equivalente a 20 UMAs, poco más de dos mil 200 pesos.

Cabe mencionar que la UMA se actualiza cada año y, aunque el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) aún no ha dado a conocer la cifra para este 2026, la vigente del año pasado asciende a los 113.14 pesos.

Se espera que en las siguientes semanas el Inegi actualice la UMA y, en consecuencia, incrementen el pago de las multas por incumplir el Hoy No Circula.

Rodrigo Gutiérrez González

Rodrigo Gutiérrez González

Periodista egresado de la FES Acatlán. Trabajo en medios desde hace más de una década. Me gusta molestar a los poderosos.

