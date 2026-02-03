Constancia de asignación: ¿Por qué es importante para la inscripción escolar?

Las autoridades educativas de cada estado de la República emiten este documento para garantizar la inscripción de nuevos alumnos a las escuelas.

Ciudad de México, 3 de febrero (SinEmbargo).- Desde la implementación en 2019 de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) como modelo educativo en el país, evolucionaron algunos trámites de registro de estudiantes en busca de digitalizar procesos y mejorar su selección de planteles.

La constancia de asignación o comprobante de asignación (dependiendo del estado en el que se trámite) es uno de los documentos más importantes para garantizar la inscripción de los nuevos alumnos a un plantel educativo, y para obtenerla en ocasiones es necesario hacer un registro previo.

Sí tienes dudas de cómo funciona la constancia de asignación y en qué situaciones es un requisito obligatorio, a continuación te explicamos la importancia de este documento para las inscripciones de escuelas públicas de nivel básico (preescolar, primaria y secundaria) en 2026.

¿Qué es la constancia de asignación?

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), es un documento oficial que informa formalmente en qué plantel escolar ha sido aceptado un estudiante para el ciclo escolar 2026-2027.

Funciona como la resolución final tras el proceso de preinscripción, detallando datos clave como el nombre de la escuela, el turno (matutino o vespertino), la ubicación y la clave del centro de trabajo (CCT).

La SEP resalta la importancia de conservar este documento, ya que no existe otro registro oficial que vincule al alumno con una institución específica antes de completar la inscripción formal en el inicio del ciclo escolar.

Además, las constancia de asignación será más importante para las inscripciones de alumnos a nuevas escuelas para el ciclo escolar 2026-27 ya que ahora forma parte de la digitalización y automatización de los sistemas escolares.

La importancia de la constancia de asignación en las inscripciones de 2026

Este documento actúa como la "llave de acceso" para concluir el trámite administrativo; es el comprobante legal que garantiza que el lugar del estudiante está reservado y que cumple con los criterios de asignación establecidos.

Las escuelas utilizan este folio para validar la identidad del menor en sus bases de datos internas y asegurar que la distribución de alumnos sea equitativa y ordenada según la demanda de cada zona.

¿En qué estado ya puedo tramitar el documento?

En los primeros tres meses del año, los siguientes estados tienen activo el trámite del documento:

Nuevo León (Constancia de Asignación): Se descarga del 3 al 13 de febrero si te preinscribiste en noviembre. Es indispensable para formalizar en el plantel (puedes acceder a la plataforma dando (Constancia de Asignación): Se descarga del 3 al 13 de febrero si te preinscribiste en noviembre. Es indispensable para formalizar en el plantel (puedes acceder a la plataforma dando clic aquí ).

CdMx (Comprobante de Asignación): En la capital del país, la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) lo solicita obligatoriamente para la inscripción física en la escuela. Se consulta con la CURP y el folio de preinscripción ( (Comprobante de Asignación): En la capital del país, la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) lo solicita obligatoriamente para la inscripción física en la escuela. Se consulta con la CURP y el folio de preinscripción ( Clic aquí ).

Estado de México (Hoja de Resultados SAID): El sistema SAID lo genera. Aunque la preinscripción es ahora, los resultados y el comprobante final se emiten usualmente a finales de julio ( (Hoja de Resultados SAID): El sistema SAID lo genera. Aunque la preinscripción es ahora, los resultados y el comprobante final se emiten usualmente a finales de julio ( Clic aquí ).

Jalisco (Comprobante de Asignación): Se gestiona a través de la aplicación RecreApp. Es el documento que garantiza el lugar tras el sorteo de cupos ( Clic aquí ).

Yucatán (Comprobante de Preinscripción): El portal de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY) lo pide para confirmar que el alumno fue aceptado en la opción elegida ( (Comprobante de Preinscripción): El portal de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY) lo pide para confirmar que el alumno fue aceptado en la opción elegida ( Clic aquí ).

Si perdiste tu folio o no puedes descargar el comprobante, la mayoría de los estados (como Nuevo León o CDMX) permiten recuperarlo ingresando únicamente la CURP del alumno y el correo electrónico que registraste originalmente.