Escándalos y despilfarro rodearon a Adán en su paso por la política de altos vuelos

Uno de los episodios más polémicos para López Hernández fue su vinculación con "La Barredora". Como líder de Morena en el Senado también quedó manchado por otros casos.

Ciudad de México, 3 de febrero (SinEmbargo).– La polémica ha acompañado a Adán Augusto López Hernández durante su paso por el Senado de la República, particularmente en su etapa como coordinador de la bancada de Morena. A lo largo de ese periodo, el legislador se vio envuelto en distintos episodios cuestionados, como el acuerdo político con Manuel Velasco Coello, Senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), para aplazar hasta 2030 la entrada en vigor de la reforma que prohíbe el nepotismo y la reelección; las acusaciones de presunta corrupción contra su correligionario Ricardo Monreal; o la entrega de miles de libros escritos por el expresidente Andrés Manuel López Obrador a sus compañeros de bancada.

No obstante, el momento más álgido de su carrera política llegó con su vinculación con “La Barredora”. En 2019, cuando López Hernández asumió la gubernatura de Tabasco, nombró como Secretario de Seguridad Pública a Hernán Bermúdez Requena, conocido como “El Comandante H” o “El Abuelo”. Seis años después, en 2025, Bermúdez Requena fue detenido en Paraguay, acusado de asociación delictuosa, secuestro exprés y extorsión, delitos que presuntamente cometió como líder de “La Barredora”, un grupo criminal vinculado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Tras la detención de Bermúdez Requena, el entonces coordinador de Morena en el Senado fue cuestionado sobre un posible vínculo con la organización delictiva, señalamientos que siempre negó. López Hernández aseguró que nunca recibió reportes ni avisos sobre actividades criminales mientras se desempeñó como Gobernador de Tabasco o subsecretario de Gobernación, y subrayó que su trayectoria pública es “transparente”. “Jamás en ningún momento recibí un aviso o una notificación de lo que ahora señalan a Bermúdez”, declaró ante la prensa.

En entrevistas con medios locales, el Senador y exaspirante presidencial reiteró que se encuentra tranquilo respecto a su historial como servidor público. “¿Sabe cantar, no? No, no me preocupa”, respondió al ser cuestionado sobre el tema, al tiempo que afirmó que su relación con Bermúdez Requena fue exclusivamente laboral. Añadió que cualquier situación legal debe resolverse ante las autoridades correspondientes y apeló, en todo momento, al principio de presunción de inocencia.

“A Hernán lo conozco desde hace muchos años. Coincidimos en el Gobierno de Tabasco. Yo fui presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje y ahí lo conocí; él era, creo, director operativo de la Dirección de Seguridad Pública. Más adelante yo fui subsecretario de Gobierno y él director general de Seguridad Pública. Lo conozco desde esa época”, explicó el legislador. Desde entonces, su relación con Bermúdez Requena ha sido motivo de señalamientos públicos y, para muchos, uno de los factores que precipitaron su salida de la coordinación de Morena en el Senado de la República.

Las acusaciones de Monreal

Si bien ese es el episodio de mayor peso, no es el único. En diciembre de 2024, mientras Adán Augusto presidía la Junta de Coordinación Política (Jucopo), acusó a la administración anterior, encabezada por Ricardo Monreal Ávila, de irregularidades en la conducción de las finanzas de la Cámara Alta. Además, detalló que inició el procedimiento para rescindir contratos sobre “dos negocitos añejos”: Uno, expuso, tiene que ver con una empresa a la que anualmente se le beneficiaba con más de 60 millones 529 mil pesos al año, para la prestación de la administración de los archivos del Senado de la República.

Incluso, confirmó al diario El Universal que el Senado presentó denuncias penales y administrativas ante la Auditoría Superior (ASF) de la Federación por las irregularidades encontradas y denunciadas desde el Pleno de dicha Cámara. Detalló al rotativo que hallaron contratos con una empresa para la administración del archivo histórico, lo que implica un costo para el Senado de aproximadamente 60 millones al año. Otro contrato, destacó, corresponde al supuesto mantenimiento de elevadores, los cuales simplemente no funcionan.

En respuesta a lo señalado por Adán Augusto, Ricardo Monreal dijo que su colega morenista siempre supo el presupuesto, además de que afirmó que no existen contratos simulados y que el manejo del dinero fue auditado por años. Monreal aseveró que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2025 no hubo recorte presupuestal alguno al Senado, sino que aumentó tres por ciento, un hecho que el propio Adán Augusto sabía, relató. Además, calificó las expresiones de irregularidades por parte de Adán Augusto de “infundios y falsedades”.

"Incluso sobre este aumento estaba enterado el Senador Adán Augusto, quien hace dos días me contestó que ellos salían con 100 millones de pesos más y se aprobaron 150 millones de pesos más, el tres por ciento de su presupuesto. Es decir, antes de aprobarse, él sabía perfectamente lo que contenía y expresó su beneplácito con tal cantidad. Inclusive recordamos el fideicomiso del que dispone el Senado por más de mil millones de pesos, que desde la construcción del edificio sede existen a disposición de esa Cámara y que cada año se incrementan por los intereses", expuso Monreal en un video difundido en sus redes sociales.

Sin embargo, el pleito sólo quedó en intercambio de acusaciones, ya que meses después de estos desacuerdos, ambos políticos limaron asperezas. En mayo de 2025, en el marco de los trabajos de la Comisión Permanente, los dos senadores, incluso, posaron juntos para la prensa. Monreal comentó que cada semana conversaban, ya que los unía una “buena amistad y reconocimiento”. Asimismo, destacó que no había diferencias con López Hernández por quien sentía respeto.

Los miles de libros de AMLO

En diciembre de 2025, cuando aún se desempeñaba como coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto distribuyó miles de copias de Grandeza, el libro más reciente del expresidente Andrés Manuel López Obrador, entre los integrantes de su bancada. Según cálculos internos, cada legislador habría recibido 13 cajas con alrededor de 260 ejemplares, lo que suma, aproximadamente, un total de 17 mil 420 libros entregados al grupo parlamentario, con el objetivo de ser repartidos como un tipo de “obsequio navideño” a la ciudadanía por parte de los senadores de Morena.

De acuerdo con los primeros reportes, el viernes 5 de diciembre, un camión cargado con decenas de cajas arribó al recinto legislativo. Personal del Senado fue captado descargando el material con ayuda de “diablitos” para enviarlos posteriormente a las 67 oficinas de los legisladores morenistas, quienes recibieron 13 cajas por persona, cada una marcada con el sello de Editorial Planeta y con 20 libros en su interior. “Otros acostumbran a regalar piernas, pavos y eso, yo les regalo libros”, declaró Adán Augusto a la prensa.

Respecto a los recursos para la compra de los libros, el morenista precisó que salieron de su bolsillo, pero aunque en un momento dijo desconocer cuánto gastó en total por los ejemplares, un día después el Senador morenista aseguró que negoció un "precio especial" con la editorial para adquirirlos. Al ser cuestionado en el Senado sobre si iba a cobrárselos a los senadores, Adán Augusto respondió: "No. Esos libros, como los libros de la Presidenta Claudia Sheinbaum, son un regalo personal a ellos. Les envíe hace como un mes un número de ejemplares del libro de la Presidenta y ahora lo hago de expresidente".

El acuerdo con el Verde

En febrero de 2025, durante la discusión de la Ley contra el nepotismo en el Senado, Adán Augusto López negoció con Manuel Velasco Coello para que la reforma entrara en vigor hasta 2030, en un claro distanciamiento de la propuesta original de la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien planteó que la iniciativa se aplicara a partir de 2027. El acuerdo generó inconformidad entre integrantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aliado de Morena, y derivó en el aplazamiento de la reforma.

Aunque Morena contaba con los votos suficientes para aprobar solos la reforma de la mandataria federal para acabar con el nepotismo y la reelección, prefirieron mantener su alianza con el PVEM, por lo que de último memento, López Hernández y Velasco Coello presentaron una reserva para que la ley para prohibir el nepotismo entre en vigor hasta el 2030, la cual fue votada a favor y podría beneficiar a personajes como Ruth González Silva, Senadora del Partido Verde y esposa de Ricardo Gallardo, Gobernador de San Luis Potosí, quien está buscando dejar a la legisladora como su sucesora.

“Nosotros creemos que la reforma debe ser aplicada en el 2030 en general, tanto de la reelección como la de nepotismo. Desde el inicio eso hemos venido diciendo. Sin embargo, necesitamos el diálogo con las demás fracciones parlamentarias y vamos a ver qué se resuelve”, expresó Velasco Coello al respecto de dicha reforma. No obstante, y pese a la aprobación para que la misma entre en vigor hasta 2030, la Presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que si algún familiar de Morena o de los partidos aliados llega a postularse en 2027, "va a quedar muy mal".

"En el acuerdo al que tienen que llegar en un Congreso se toman decisiones. Decía el Presidente [Andrés Manuel] López Obrador que la política es optar entre inconvenientes. A veces no es lo que deseas, sino lo que se puede hacer. Entonces en el marco del acuerdo político que se requiere para que se aprobara la reforma, lo que se cambió es que no fuera en el 2027, sino que fuera en el 2030. [..] Es lo que se logró en el Senado y me parece bien porque finalmente queda en la Constitución", aseveró por su parte la mandataria federal.

El pleito por Yunes

En diciembre de 2024, Adán Augusto López y Enrique Vargas, Senador del Partido Acción Nacional (PAN), protagonizaron una acalorada discusión en el pleno, luego de que el panista Mario Humberto Vázquez lanzara señalamientos contra su excompañero de bancada, Miguel Ángel Yunes Márquez, a quien calificó de traidor. Ante estas acusaciones, el Senador López Hernández exigió una disculpa por parte de Vázquez, lo que detonó un altercado que escaló hasta los empujones, en los que también se vio involucrado Vargas.

Mientras se discutían los dictámenes de leyes secundarias relativos a la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), Vázquez arremetió contra Miguel Ángel Yunes Márquez, a quien también calificó de “traidor”, lo que desató la molestía del Senador Adán Augusto, quien exigió a Vázquez que se disculpara con su excompañero de partido, generando una discusión que comenzó a subir de tono y que comenzarán los jaloneos entre legisladores que estaban en las cercanías.

La trifulca quedó registrada en video, en el cual se observa a Adán Augusto mientras intenta sujetar al legislador panista, por lo que el entonces presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, decretó un receso en la sesión. Una vez reanudada, el Senador del PAN acusó que fue agredido físicamente y responsabilizó a Augusto López de cualquier daño que pudiera ocurrirle a él o a su familia. Asimismo, advirtió que interpondrá una demanda en contra del morenista.

Sin embargo, Adán Augusto restó importancia a la posible denuncia y sostuvo su postura de exigir una disculpa por parte del panista hacia Yunes Márquez. "Sostengo lo que le dije, pídale una disculpa [a Miguel Ángel Yunes Márquez,], a mí no me ocupa ni me preocupa que me venga a amenazar, que van a presentar una denuncia en mi contra, yo soy responsable de mis palabras", señaló López Hernández.