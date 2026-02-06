¿Qué hacer este fin? La CdMx tiene conciertos, año nuevo chino, chocolate y más

Redacción/SinEmbargo

06/02/2026 - 7:00 am

Agenda para el primer fin de semana de febrero
Este fin de semana hay varias actividades como la celebración del Año Nuevo Chino y la proyección de Coraline con música en vivo. Fotos: auditorio.com.mx/Instagram mnculturasdelmundo/Cortesía Café & Chocolate Fest

Una de las actividades destacadas de este fin de semana es el desfile por el Año Nuevo Chino, te contamos dónde será.

Ciudad de México, 6 de febrero (SinEmbargo).- Febrero trae muchas actividades muy interesantes y divertidas, para este fin de semana hay conciertos, una película con música en vivo y exposiciones que están en sus últimos días, entre otros eventos para disfrutar de la ciudad estos días. Si aún no sabes qué hacer, te dejamos algunas opciones.

Sinfonía de las Galaxias con Anthony Daniels C-3PO

Star Wars Sinfónico se presentará en el Pepsi Center WTC el sábado 7 de febrero de 2026; uno de los eventos musicales más esperado para los seguidores de la saga creada por George Lucas que contará con más de 130 músicos en vivo. Sinfonía de las Galaxias con Anthony Daniels C-3PO

¿Dónde? Pepsi Center WTC (Dakota s/n, Col. Nápoles, Benito Juárez, Ciudad de México) el 7 de febrero a las 18:00 horas
¿Cuánto? Los boletos van de los 713 pesos a los 1 mil 300 aproximadamente y se pueden adquirir en Ticketmaster.

StarWars Sinfónico
Anthony Daniels, el actor que ha dado vida a C-3PO desde 1977, será el narrador oficial del concierto. Foto: Cortesía Symphonic Experience

Coraline in Concert

La pelicula Coraline se proyectará en una gran pantalla en el Auditorio Nacional este 6 de febrero a las 20:30 horas, mientras Cinema Concert Orchestra, bajo la batuta de Jesús Medina, interpreta en vivo la banda sonora. Esta experiencia brinda la oportunidad de revivir esta querida obra basada en la novela infantil de Neil Gaiman (2002). Además, el Auditorio Nacional invita a los asistentes a disfrazarse como su personaje favorito de Coraline.

¿Dónde? Auditorio Nacional (Avenida Paseo de la Reforma 50, Polanco, V Sección, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México).
¿Cuánto? Los boletos tienen un costo de 500 a 2 mil 200 pesos y se pueden comprar en taquillas o Ticketmaster.

Coraline con música en vivo
La película Coraline contará con música en vivo. Foto: auditorio.com.mx

"Bajo el signo de Saturno. Adivinación en el arte"

La exposición "Bajo el signo de Saturno. Adivinación en el arte", del Museo Nacional De Arte (MUNAL) está llegando a sus últimos días y este es el penúltimo fin de semana. Esta muestra está integrada por más de 200 obras que tienen en común la adivinación, la astrología, el espiritismo, la quiromancia y el tarot como punto de inspiración de las piezas. Con esta "Bajo el signo de Saturno", el MUNAL busca generar nuevas lecturas del arte, reflexionar y cuestionar.

¿Dónde? Museo Nacional De Arte (MUNAL) (C. de Tacuba 8, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06000 Ciudad de México).
¿Cuánto? Admisión general 95 pesos. Entrada gratuita a menores de 13 años, personas con discapacidad, estudiantes, maestros y adultos mayores presentando credencial vigente, aplica únicamente para nacionales.

Bajo el signo de Saturno. Adivinación en el arte.
La muestra "Bajo el signo de Saturno" cuenta con obras de Leonora Carrington. Foto: Nancy Chávez, SinEmbargo

Café & Chocolate Fest

El Café & Chocolate Fest celebrará el amor y la amistad el 7 Y 8 de febrero en el Palacio de la Autonomía de la UNAM. Este festival se caracteriza por destacar la importancia cultural, económica y gastronómica del café, el cacao y el chocolate, además de impulsar a productores y distribuidores independientes.

Esta edición contará con más de 60 expositores de distintas regiones de México, como Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Guerrero, entre otros estados; habrá degustaciones, venta directa y experiencias sensoriales que enamoran y resaltan la riqueza cultural de sus productos artesanales. Además, se contará con la participación especial de algunos países invitados que son grandes productores de Café como Colombia y Turquía.

El público podrá conseguir café selecto y café de altura molido y en grano con diferentes tuestes, los más exquisitos chocolates con alto porcentaje de cacao, bellísima bombonería artesanal con rellenos y combinaciones sorprendentes. Además, con cada compra realizada, el público estará apoyando la educación en México, ya que un porcentaje de la utilidad neta del festival se destinará al Programa de Fondo de Becas de la Fundación UNAM.

¿Dónde? Palacio de la Autonomía de la UNAM (Lic. Primo de Verdad 2, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06060 Ciudad de México).
¿Cuánto? Entrada sin costo (lo que se consume adentro sí tiene costo).

Café & Chocolate Fest
El Café & Chocolate Fest se realizará 7 Y 8 de febrero en el Palacio de la Autonomía de la UNAM. Foto: Cortesía Café & Chocolate Fest

Desfile Año Nuevo Chino

Los festejos iniciarán este sábado 7 de febrero a partir de las 10 de la mañana en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo donde habrá conferencias, talleres, danza y demostración de artes marciales. El desfile iniciará en la calle de Moneda y terminará en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo.

¿Dónde? Museo Nacional de las Culturas del Mundo (Moneda 13, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06000 Ciudad de México).
¿Cuánto? Entrada libre.

