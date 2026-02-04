"Andrea Chávez va a ser candidata y Gobernadora de Chihuahua", asegura Adán Augusto

Redacción/SinEmbargo

03/02/2026 - 7:04 pm

Adán Augusto López cierra filas y descarta daño a aspiraciones de Andrea Chávez en Chihuahua.
López Hernández negó que su salida esté relacionada con críticas sobre presunta falta de transparencia en el Senado o con señalamientos sobre supuestos vínculos con Hernán Bermúdez Requena. Foto: Galo Cañas Rodríguez, Cuartoscuro

El legislador explicó que, tras dejar la coordinación parlamentaria, enfocará su labor en el trabajo territorial de su partido.

Ciudad de México, 3 de febrero (SinEmbargo).- El Senador morenista, Adán Augusto López Hernández, expresó este martes su respaldo a Andrea Chávez, su compañera de bancada, quien aseguró que se convertirá en la próxima Gobernadora de Chihuahua.

“Yo sostengo que la Senadora va a ser candidata y va a ser Gobernadora del estado de Chihuahua… sin duda cuenta con nuestro apoyo”, declaró previo al inicio de la sesión de este martes.

Al ser cuestionado sobre si su salida de la coordinación de Morena en el Senado afectará las aspiraciones políticas de la chihuhuense rumbo a 2027, López Hernández aseguró que Chávez ha sido objeto de una campaña de infundios pese a lo cual es la mejor posicionada en el estado.

“La Senadora Chávez ha sido objeto de una campaña a base de infundios, de denostaciones… es la mejor posicionada, según entiendo, en Morena rumbo a la candidatura al Gobierno del estado”, añadió.

Adán Augusto López hará trabajo territorial rumbo a 2027

López Hernández explicó que, tras dejar la coordinación parlamentaria, enfocará su labor en el trabajo territorial y de organización de Morena de cara a las elecciones intermedias de 2027, proceso que consideró complejo.

“Ahora más que nunca el movimiento del partido requiere del trabajo de todos. No va a ser fácil el 2027… pero yo creo que las cosas van a salir muy bien”, señaló.

El legislador precisó que comunicó su decisión de separarse del cargo a la Secretaria de Gobernación y formalizó su renuncia ante su bancada, pero no directamente a la Presidenta Claudia Sheinbaum.

“No. Yo le comenté a la Secretaria de Gobernación la decisión que había tomado”, puntualizó.

Niega acuerdos políticos

El legislador negó que su salida esté relacionada con críticas sobre presunta falta de transparencia en el Senado o con señalamientos sobre supuestos vínculos con Hernán Bermúdez Requena, su exsecretario de Seguridad en Tabaco señalado como presunto integrante del grupo criminal “La Barredora”.

“Lo que valoré era la posibilidad de irme a realizar trabajo territorial… la mejor Embajada a la que pueda aspirar un político es la embajada territorial dentro de la República mexicana”, expresó.

También rechazó versiones que lo colocan como coordinador de campaña de Andrés López Beltrán en Tabasco, así como la existencia de acuerdos para mantener a funcionarios cercanos a él en cargos dentro del Senado.

“No. No hay ningún acuerdo… le toca a Ignacio Mier ser el responsable político y administrativo del Senado de la República”, concluyó.

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

La inteligencia artificial y el mundo del trabajo

"Según datos del FMI, entre el 40 y el 60 por ciento de los empleos en el...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Pedregal de Santo Domingo, ejemplo de territorialidad

"Si la administración logra sostener este ritmo de modernización, la piedra volcánica de Santo Domingo dejará de...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

El golpe invisible y las teorías conspirativas de Peter Schweizer

"Sin evidencia, Schweizer argumenta que actores internos y externos han explotado y manipulado los flujos migratorios para...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

Estados Unidos y su factor interno

"Vendrá una elección intermedia que permitirá valorar el factor interno y concluir que el trumpismo va viento...
Por Jaime García Chávez
