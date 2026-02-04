Envío de remesas a México retrocede 4.56% anual en 2025; es su peor caída desde 2013

La disminución anual ocurre en un contexto de endurecimiento de la política migratoria en Estados Unidos.

Ciudad de México, 3 de febrero (SinEmbargo).- México recibió 61 mil 791 millones de dólares en remesas durante 2025, lo que representó una caída anual de 4.6 por ciento frente a los 64 mil 746 millones de dólares reportados en 2024, dio a conocer este martes el Banco de México (Banxico).

Esta es la primera caída a tasa anual de las remesas enviadas por los paisanos en Estados Unidos (EU) desde 2013, tras varios años de incrementos considerables.

“Para 2025 en su conjunto, el valor de los ingresos por remesas fue de 61 mil 791 millones de dólares, monto inferior al de 64 mil 746 millones de dólares reportado en 2024 y que significó una caída anual de 4.6 por ciento”, informó Banxico en su reporte Información de Ingresos y Egresos por Remesas, diciembre de 2025, publicado el 3 de febrero de 2026.

El monto de las #remesas enviadas a México durante diciembre 2025 fue de 5,322 millones de dólares. Consulta los detalles aquí: https://t.co/zY2w7DO2Re pic.twitter.com/i7wFmW8BvN — Banco de México (@Banxico) February 3, 2026

De acuerdo con las cifras oficiales, el número de operaciones también descendió 5.48 por ciento, al pasar de 164.77 millones en 2024 a 155.74 millones en 2025. En contraste, el monto promedio por envío mostró un ligero aumento de 0.97 por ciento, al subir de 393 a 397 dólares.

La disminución anual ocurre en un contexto de endurecimiento de la política migratoria en Estados Unidos durante el primer año del gobierno del Presidente Donald Trump, lo que ha generado un efecto disuasorio entre los migrantes, según analistas.

En diciembre de 2025, las remesas sumaron cinco mil 322 millones de dólares, un crecimiento anual nominal de 1.9 por ciento respecto a los cinco mil 22 millones de dólares del mismo mes de 2024.

¿Cuánto dinero envían los migrantes a México?

De acuerdo con los datos, los migrantes realizaron 13.1 millones de transacciones, con un envío promedio de 408 dólares en 2025. No obstante, con cifras desestacionalizadas, los ingresos por remesas mostraron una contracción mensual de 1.6 por ciento.

Banxico detalló que, durante 2025, el 99.1 por ciento del total de los ingresos por remesas se realizó mediante transferencias electrónicas que acumularon 61 mil 197 millones de dólares. De ese total, el 49.6 por ciento se cobró en efectivo (30 mil 331 millones de dólares) y el 50.4 por ciento se depositó directamente en cuenta (30 mil 866 millones de dólares).

Las remesas enviadas en efectivo y especie representaron 0.7 por ciento del total, mientras que las money orders equivalieron a 0.2 por ciento.

En cuanto a los egresos, es decir, las remesas enviadas desde México al exterior, en 2025 sumaron un mil 183 millones de dólares, una reducción anual de 9.6 por ciento respecto a 2024. Con ello, el superávit de la cuenta de remesas fue de 60 mil 608 millones de dólares, inferior a los 63 mil 438 millones de dólares del año previo.

A pesar del retroceso anual, el superávit acumulado en los últimos doce meses (enero-diciembre 2025) fue de 60 mil 608 millones de dólares, superior al saldo acumulado a noviembre de 2025, que ascendía a 60 mil 520 millones de dólares, según el banco central.