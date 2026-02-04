FOTOS ¬ Así es "Don Colossus", estatua gigante de Trump pagada por inversores criptos

Redacción/SinEmbargo

03/02/2026 - 10:16 pm

Estatua dorada de Trump financiada por criptomonedas enciende críticas.
El escultor Alan Cottrill reclamó pagos pendientes por derechos de propiedad intelectual, estimados en alrededor de 90 mil dólares. Foto: @alanbcottrill, Instagram

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Trump intenta apoderarse del sistema electoral de EU, mientras cae en las encuestas

El Presidente de EU asegura que información de nuevos archivos Epstein lo “absuelve”

Trump hace rabietas de madrugada, y lanza amenazas contra los Grammy y su presentador

Los impulsores de este proyecto habrían pagado 300 mil dólares al escultor Alan Cottrill para crear la pieza.

Ciudad de México, 3 de febrero (SinEmbargo).- Un grupo de inversionistas en criptomonedas financió la creación de una estatua monumental del Presidente de Estados Unidos (EU) Donald Trump, apodada “Don Colossus”, como parte de una estrategia para promover el memecoin $PATRIOT, en una de las iniciativas más llamativas del ecosistema cripto ligado al movimiento MAGA (Make América Great Again).

La escultura, de 15 pies de altura y fundida en bronce con un recubrimiento de pan de oro, se alza sobre un pedestal de siete mil libras, lo que la hace comparable a un edificio de dos pisos. De acuerdo con el diario, los impulsores del proyecto pagaron 300 mil dólares al creador Alan Cottrill para crear la pieza, con la intención de usarla como herramienta de marketing para la criptomoneda especulativa.

La escultura despertó crítica en redes sociales, pues internautas recordaron que no es la primera vez que el republicano alimenta su ego con acciones de ese tipo como cuando el pasado 18 de diciembre, el mandatario estadounidense cambió el nombre del Kennedy Center  a Trump-Kennedy Center.

Según The New York Times, el mes pasado se instaló un pedestal de hormigón y acero inoxidable en el complejo de golf Trump Doral, en Florida, y el pastor Mark Burns, aliado cercano del mandatario, comunicó a colaboradores que el Presidente planeaba asistir a la eventual develación.

El proyecto surgió en julio de 2024, tras el intento de asesinato contra Trump en Pensilvania. Ashley Sansalone, desarrolladora cripto vinculada a otras monedas digitales, impulsó la idea de convertir la imagen del entonces candidato con el puño en alto en la base de un memecoin. Se asoció con el activista conservador Dustin Stockton y el inversionista Brock Pierce.

Un memecoin es una criptomoneda sin utilidad práctica más allá de la especulación y el entusiasmo en redes sociales. El sitio web de $PATRIOT la promocionaba como “El token criptográfico de la gente. La estatua que no pudieron cancelar”.

Durante su lanzamiento, a finales de 2024, el valor del activo subió brevemente, impulsado por la promesa de Trump de convertir a Estados Unidos en la “capital criptográfica del planeta”.

Escultor reclama pagos de derechos de autor

No obstante, el proyecto enfrentó contratiempos. El Times afirma que el frío extremo frustró planes para presentar la estatua durante el fin de semana de investidura presidencial. Además, poco antes de asumir el cargo, Trump lanzó su propio memecoin, $TRUMP, lo que desvió la atención del mercado. Para finales de enero, el precio de $PATRIOT había caído más de 90 por ciento, según el reporte.

El escultor Alan Cottrill, de 73 años y autor de monumentos exhibidos en el Capitolio, sostuvo que los promotores utilizaron imágenes de su obra para comercializar la criptomoneda sin autorización. En mensajes citados por The New York Times, reclamó pagos pendientes por derechos de propiedad intelectual estimados en alrededor de 90 mil dólares.

“Esa estatua no dejará mi fundición hasta que todo lo que me deben sea pagado”, afirmó, de acuerdo con el medio.

Por su parte, Sansalone declaró que el artista recibiría el pago total antes de la presentación oficial. Eric Trump publicó en X que la familia no está involucrada en la moneda: “Apreciamos el apoyo y el entusiasmo, pero queremos ser muy claros, no estamos involucrados en esta moneda”.

Una portavoz de la Organización Trump señaló al diario que la compañía no tenía conocimiento del memecoin hasta que fue consultada por el medio.

Explora más en estos temas
Criptomonedas Donald Trump Estados Unidos Política
Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

La inteligencia artificial y el mundo del trabajo

"Según datos del FMI, entre el 40 y el 60 por ciento de los empleos en el...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Pedregal de Santo Domingo, ejemplo de territorialidad

"Si la administración logra sostener este ritmo de modernización, la piedra volcánica de Santo Domingo dejará de...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

El golpe invisible y las teorías conspirativas de Peter Schweizer

"Sin evidencia, Schweizer argumenta que actores internos y externos han explotado y manipulado los flujos migratorios para...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

Estados Unidos y su factor interno

"Vendrá una elección intermedia que permitirá valorar el factor interno y concluir que el trumpismo va viento...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

La Barredora barrió con Adán Augusto
Por Álvaro Delgado Gómez

La Barredora barrió con Adán Augusto

¿Cómo surgen las ideas que revolucionan el mundo?
Por Óscar de la Borbolla

¿Cómo surgen las ideas que revolucionan el mundo?

Como en un acto de magia
Por Alejandro Páez Varela

Como en un acto de magia

La tormenta perfecta
Por Muna D. Buchahin

La tormenta perfecta

¿Qué significa “libertad” para los “libertarios”?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Qué significa “libertad” para los “libertarios”?

Sin Reforma Electoral, pierde Morena y ganan PT y PVEM
Por Pedro Mellado Rodríguez

Sin Reforma Electoral, pierde Morena y ganan PT y PVEM

Trump, Cuba y México: las moscas y la mierda
Por Juan Carlos Monedero

Trump, Cuba y México: las moscas y la mierda

El Pluribus del PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El Pluribus del PRIAN

El hundimiento del dólar
Por Mario Campa

El hundimiento del dólar

Oda al silencio
Por Óscar de la Borbolla

Oda al silencio

+ Sección

Galileo

El nanosatélite Gxiba-1 fue puesto en órbita de manera exitosa este martes para cumplir la misión por la que fue desplegado: el monitoreo de los volcanes.

UPAEP crea nanosatélite Gxiba-1 para monitorear volcanes activos; ya está en órbita

Un paciente con ceguera total, causada por un daño irreversible en el nervio óptico, recuperó parcialmente la visión natural al participar en un ensayo clínico.

Paciente ciego recupera visión parcial tras recibir estimulación cerebral en ensayo

Una odontóloga explicó las diferencias entre una pasta de dientes cara y una barata.

Una odontóloga revela las diferencias entre una pasta de dientes cara y una barata

El Servicio de Microbiología de la Clínica Universidad de Navarra publicó un estudio que descubrió que la sangre seca sirve para diagnosticar infecciones.

Sangre seca sirve para diagnosticar infecciones aún con años de antigüedad: estudio

Investigadores del IPN crearon un biosensor que detecta infecciones por Helicobacter pylori, bacteria asociada con gastritis, úlceras y cáncer de estómago.

El IPN trabaja en biosensor para ayudar en detección de gastritis y cáncer estomacal

Un estudio halló que, ante la falta de glucosa, las células tumorales del cáncer de pulmón responden liberando la proteína LIF, lo que aumenta la agresividad.

Un estudio descubre que cáncer de pulmón utiliza falta de glucosa para fortalecerse

Revelan una dieta sencilla y breve que te hará reducir el colesterol alto durante semanas

Científicos revelan dieta sencilla y breve que te hará reducir el colesterol alto

Las personas más activas de noche corren mayores riesgos cardiovasculares.

Estudio revela cuál es el impacto en el corazón para quienes son más activos de noche

La exposición prolongada a la luz azul ha generado preguntas sobre sus efectos en la salud, especialmente en la vista y el descanso.

¿Qué es la luz azul? Conoce sus efectos en la salud y cómo exponerte menos a ella

Eclipse Solar

Eclipse Anillo de Fuego 2026: ¿Cuándo es y cómo verlo desde México?

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Diversos países del mundo expresaron sus condolencias a México tras el descarrilamiento  del Tren Interoceánico.
1

ENTREVISTA ¬ No hay ninguna duda, Tren Interoceánico iba a exceso de velocidad: Lara

Precio del centenario de oro y onza de plata
2

Precios del centenario de oro y la onza de plata se desploman tras "lunes negro"

La historia de nuestro país siempre ha estado determinada por apasionados debates sobre La historia de nuestro país siempre ha estado determinada por apasionados debates sobre.
3

¿Qué se celebra el 5 de febrero en México?

Departamento de Justicia publica nuevos archivos sobre el caso Epstein.
4

RADICALES ¬ Salinas, Zedillo, Salinas Pliego... ¿Cómo se enredó Epstein con México?

La SEP informó que los beneficiarios con al Beca Rita Cetina que recibieron su tarjeta del Banco del Bienestar este enero de 2026, recibirán un pago triple.
5

Beca Rita Cetina dará pago triple: ¿Quiénes y cuándo podrán gozar de este beneficio?

Trump intenta apoderarse del sistema electoral de EU, mientras cae en las encuestas
6

Trump intenta apoderarse del sistema electoral de EU, mientras cae en las encuestas

La oposición mexicana anuncia este martes la creación del Frente Amplio Democrático.
7

Nuevo “Frente Democrático”... de las cenizas de 2024. Va contra la Reforma Electoral

Caso Epstein liga a exembajador Anthony Wayne con abuso de niños. AMLO “fue enterado”
8

Caso Epstein liga a exembajador Anthony Wayne con abuso de niños. AMLO “fue enterado”

Adán Augusto López cierra filas y descarta daño a aspiraciones de Andrea Chávez en Chihuahua.
9

"Andrea Chávez va a ser candidata y Gobernadora de Chihuahua", asegura Adán Augusto

Trump criticó los Grammy de este año, y amenazó con demandar a su presentador, el comediante Trevor Noah, por una broma que parecía vincularlo con Epstein.
10

Trump hace rabietas de madrugada, y lanza amenazas contra los Grammy y su presentador

CURP biométrica.
11

CURP Biométrica en Villahermosa: Dónde y cómo tramitarla sin cita en 2026

“No somos Santa Anna”, respondió la Presidenta Sheinbaum respecto a la conmemoración que realizó Trump por el 178 aniversario del Tratado de Guadalupe Hidalgo.
12

"No somos Santa Anna": CSP a Trump tras celebrar intervención de EU en México en 1846

Datos Biométricos
13

CURP Biométrica en Edomex 2026: ¿Dónde y cómo tramitarla en Naucalpan?

Un Juez concedió una suspensión definitiva al exgobernador de Chihuahua, Cesar Duarte, contra su vinculación a proceso por lavado de dinero.
14

César Duarte libra la vinculación a proceso por lavado: obtiene suspensión definitiva

El Gobierno de México dio a conocer hoy un extenso plan de inversión pública y privada-pública para inyectar hasta 5.9 billones de pesos entre 2026 y 2030.
15

México anuncia inversión histórica: 5.6 billones, 55% para energía. De aquí a 2030

Destacadas

Ver sección
Destacadas
VIDEO ¬ Trump arremete contra otra corresponsal por cuestionar sobre el caso Epstein.
1

VIDEO ¬ Trump arremete contra otra corresponsal por cuestionar sobre el caso Epstein

Estatua dorada de Trump financiada por criptomonedas enciende críticas.
2

FOTOS ¬ Así es "Don Colossus", estatua gigante de Trump pagada por inversores criptos

Departamento de Justicia publica nuevos archivos sobre el caso Epstein.
3

RADICALES ¬ Salinas, Zedillo, Salinas Pliego... ¿Cómo se enredó Epstein con México?

La SEP informó que los beneficiarios con al Beca Rita Cetina que recibieron su tarjeta del Banco del Bienestar este enero de 2026, recibirán un pago triple.
4

Beca Rita Cetina dará pago triple: ¿Quiénes y cuándo podrán gozar de este beneficio?

Remesas caen en 2025.
5

Envío de remesas a México retrocede 4.56% anual en 2025; es su peor caída desde 2013

Trump intenta apoderarse del sistema electoral de EU, mientras cae en las encuestas
6

Trump intenta apoderarse del sistema electoral de EU, mientras cae en las encuestas

Adán Augusto López cierra filas y descarta daño a aspiraciones de Andrea Chávez en Chihuahua.
7

"Andrea Chávez va a ser candidata y Gobernadora de Chihuahua", asegura Adán Augusto

Un Juez concedió una suspensión definitiva al exgobernador de Chihuahua, Cesar Duarte, contra su vinculación a proceso por lavado de dinero.
8

César Duarte libra la vinculación a proceso por lavado: obtiene suspensión definitiva

La Presidenta Claudia Sheinbaum insistió en que no se cubrirá a nadie que tenga vínculos con grupos criminales, sin embargo, destacó que debe haber pruebas.
9

Escándalos y despilfarro rodearon a Adán en su paso por la política de altos vuelos

El Presidente de EU, Donald Trump, afirmó que se llevó "muy bien" con su homólogo colombiano Gustavo Petro tras el encuentro que sostuvieron este martes.
10

Trump afirma que trabaja para levantar sanciones a Colombia tras su reunión con Petro

El nanosatélite Gxiba-1 fue puesto en órbita de manera exitosa este martes para cumplir la misión por la que fue desplegado: el monitoreo de los volcanes.
11

UPAEP crea nanosatélite Gxiba-1 para monitorear volcanes activos; ya está en órbita

La oposición mexicana anuncia este martes la creación del Frente Amplio Democrático.
12

Nuevo “Frente Democrático”... de las cenizas de 2024. Va contra la Reforma Electoral