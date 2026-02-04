FOTOS ¬ Así es "Don Colossus", estatua gigante de Trump pagada por inversores criptos

Los impulsores de este proyecto habrían pagado 300 mil dólares al escultor Alan Cottrill para crear la pieza.

Ciudad de México, 3 de febrero (SinEmbargo).- Un grupo de inversionistas en criptomonedas financió la creación de una estatua monumental del Presidente de Estados Unidos (EU) Donald Trump, apodada “Don Colossus”, como parte de una estrategia para promover el memecoin $PATRIOT, en una de las iniciativas más llamativas del ecosistema cripto ligado al movimiento MAGA (Make América Great Again).

La escultura, de 15 pies de altura y fundida en bronce con un recubrimiento de pan de oro, se alza sobre un pedestal de siete mil libras, lo que la hace comparable a un edificio de dos pisos. De acuerdo con el diario, los impulsores del proyecto pagaron 300 mil dólares al creador Alan Cottrill para crear la pieza, con la intención de usarla como herramienta de marketing para la criptomoneda especulativa.

La escultura despertó crítica en redes sociales, pues internautas recordaron que no es la primera vez que el republicano alimenta su ego con acciones de ese tipo como cuando el pasado 18 de diciembre, el mandatario estadounidense cambió el nombre del Kennedy Center a Trump-Kennedy Center.

Según The New York Times, el mes pasado se instaló un pedestal de hormigón y acero inoxidable en el complejo de golf Trump Doral, en Florida, y el pastor Mark Burns, aliado cercano del mandatario, comunicó a colaboradores que el Presidente planeaba asistir a la eventual develación.

El proyecto surgió en julio de 2024, tras el intento de asesinato contra Trump en Pensilvania. Ashley Sansalone, desarrolladora cripto vinculada a otras monedas digitales, impulsó la idea de convertir la imagen del entonces candidato con el puño en alto en la base de un memecoin. Se asoció con el activista conservador Dustin Stockton y el inversionista Brock Pierce.

Un memecoin es una criptomoneda sin utilidad práctica más allá de la especulación y el entusiasmo en redes sociales. El sitio web de $PATRIOT la promocionaba como “El token criptográfico de la gente. La estatua que no pudieron cancelar”.

Durante su lanzamiento, a finales de 2024, el valor del activo subió brevemente, impulsado por la promesa de Trump de convertir a Estados Unidos en la “capital criptográfica del planeta”.

President Elect Donald Trump statue named “Don Colossus” by the creator being shipped to Washington D.C. to received by the President today The coin is $DC Don Colossus Good ticker too, Washington $DC $1.6 million market cap right now pic.twitter.com/VfFvuy4uZ8 — PUFFIN ON PULSECHAIN (@PuffinOnPulse) January 20, 2025

Escultor reclama pagos de derechos de autor

No obstante, el proyecto enfrentó contratiempos. El Times afirma que el frío extremo frustró planes para presentar la estatua durante el fin de semana de investidura presidencial. Además, poco antes de asumir el cargo, Trump lanzó su propio memecoin, $TRUMP, lo que desvió la atención del mercado. Para finales de enero, el precio de $PATRIOT había caído más de 90 por ciento, según el reporte.

El escultor Alan Cottrill, de 73 años y autor de monumentos exhibidos en el Capitolio, sostuvo que los promotores utilizaron imágenes de su obra para comercializar la criptomoneda sin autorización. En mensajes citados por The New York Times, reclamó pagos pendientes por derechos de propiedad intelectual estimados en alrededor de 90 mil dólares.

“Esa estatua no dejará mi fundición hasta que todo lo que me deben sea pagado”, afirmó, de acuerdo con el medio.

Por su parte, Sansalone declaró que el artista recibiría el pago total antes de la presentación oficial. Eric Trump publicó en X que la familia no está involucrada en la moneda: “Apreciamos el apoyo y el entusiasmo, pero queremos ser muy claros, no estamos involucrados en esta moneda”.

Una portavoz de la Organización Trump señaló al diario que la compañía no tenía conocimiento del memecoin hasta que fue consultada por el medio.