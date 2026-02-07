¿Dónde ver el Super Bowl? Recomendaciones para disfrutarlo en casa o en restaurantes

Redacción/SinEmbargo

07/02/2026 - 6:33 am

Disfrutar del Super Bowl
El Super Bowl se acerca, ¿dónde verlo? Fotos: Cortesía Reko/Open House Burguers/Beertlan

Entre las opciones hay un lugar de hamburguesas rellenas, si prefieres quedarte en casa, dejamos un par de recetas para preparar un cóctel. 

Ciudad de México, 7 de febrero (SinEmbargo).- Este fin de semana se realizará el evento deportivo más importante de futbol americano, se trata del Super Bowl que enfrentará a los Patriotas de Nueva Inglaterra y a los Halcones Marinos de Seattle, si aún no sabes dónde ver este partido que promete una gran tarde, te dejamos algunas opciones.

Beertlan, cerveza artesanal y ambiente relajado

Beertlan es el tap room de Cervecería OBNI que se encuentra al sur de la ciudad, un proyecto cervecero mexicano establecido en Coyoacán, reconocido por su amplia variedad de cervezas artesanales e hidromieles. Este espacio está pensado para quienes buscan disfrutar la final del Super Bowl 2026 en un ambiente relajado, acompañado de bebidas especializadas.

En Beertlan se pueden encontrar todas las cervezas de línea de OBNI, como Vienna Lager, Doble IPA, Neipa, Cold IPA, Porter e Imperial Stout, así como sus hidromieles Oso Mieloso en distintas versiones, además de algunas etiquetas especiales disponibles directamente desde fábrica.

La propuesta gastronómica está diseñada para acompañar el evento deportivo, con opciones de sazón casera como alitas y boneless con distintas salsas, papas a la francesa, papas gajo, bolitas de queso, guacamole, hamburguesas y hot dogs, ideales para compartir durante el partido.

Gracias a su horario y ambiente, Beertlan se posiciona como una opción completa para disfrutar la final del Super Bowl 2026, el domingo 8 de febrero, combinando transmisión del partido con cerveza artesanal y una oferta gastronómica pensada para largas jornadas deportivas.

¿Dónde? Malintzin 165, Local 3, colonia Del Carmen, Coyoacán, Ciudad de México.

Beertlan
Si buscas un lugar en Coyoacán, Beertlan puede ser la opción. Foto: Beertlan

Open House Burgers

Open House Burgers tiene una deliciosa propuesta de burgers bien servidas, elaboradas con ingredientes de calidad y pensadas para satisfacer antojos contundentes. Destacan las burgers rellenas, como la Burger Alemana, la Burger French y la Burger Chilango, esta es imperdible; además de opciones reconocidas como la Western, ganadora del Burgermaster MX 2019, y la Ohana, una de las favoritas del lugar.

Para el Super Bowl, Open House Burgers se presenta como una opción ideal para disfrutar el inicio del partido, acompañado de botanas como alitas, aros de cebolla y distintos bowls para compartir, así como una selección de bebidas que incluye cervezas, micheladas y su característico tinto de verano, receta especial de la casa.

Es importante considerar que Open House Burgers cierra a las 19:00 horas, por lo que es una alternativa recomendada para quienes buscan vivir los primeros momentos del Super Bowl 2026. También puedes pasar por unas hamburguesas para llevarlas a casa y tenerlas listas para ver el partido.

¿Dónde? Milwaukee 66, colonia Nápoles, Benito Juárez, CDMX

Open House Burgers
Una opción para ver el inicio del partido o pasar por unas hamburguesas para verlo en casa. Foto: Cortesía Open House Burgers

Rekō Asian Fusión

Rekō es el nuevo restaurante de Grupop San-to, este espacio ofrece una propuesta de gastronomía asiática entrelazada con ingredientes, técnicas y sabores de diversas regiones de México.

En Rekō Asian Fusión prepararon algo especial para el Super Bowl: con cada touch down obsequiarán a los comensales un Sake Bomb (cerveza con sake). Así que, sin importar si le vas a los Patriots o a los Seahawks, seguro alentarás cada primero y 10 en zona roja.

¿Dónde? Av. P.º de la Reforma 390, Juárez, Cuauhtémoc, 06600 Ciudad de México.

Restaurante Reko
Reko es un restaurante que combina la gastronomía asiática y la mexicana. Fotos: Cortesía Reko

Mejor desde casa

Si prefieres ver el partido desde casa hay una promoción que debes conocer: Fiamma tendrá todo ese domingo 8 de febrero sus exquisitas pizzas al 2x1, sólo en plataformas de delivery.

Promoción para el Súper Bowl
Las pizzas de Fiamma estarán al 2x1. Foto: Cortesía Fiamma

Preparar algo sencillo

Los dips a base de yoghurt son solución práctica para la mesa del partido y el medio tiempo. Combinan bien con papas, totopos o vegetales, se preparan en minutos y pueden adaptarse fácilmente al gusto de cada invitado. Una opción simple y efectiva es la siguiente:

Dip de yoghurt con limón y especias

Ingredientes (4–6 porciones):

  • 1 taza de Oikos griego selecto, sin azúcar añadida
  • Jugo de ½ limón
  • 1 cucharada de aceite de oliva
  • ½ cucharadita de paprika
  • ½ cucharadita de ajo en polvo
  • Pimienta negra al gusto
  • Sal de mar (opcional)
  • Cebollín finamente picado

Preparación:

  1. Mezcla el Oikos griego selecto, sin azúcar añadida con el limón y el aceite de oliva hasta obtener una consistencia uniforme. Incorpora las especias, ajusta el punto de sal y pimienta y termina con cebollín picado. Deja reposar unos minutos en refrigeración antes de servir.
  2. El resultado es un dip fresco, cremoso y con buen balance de sabor, ideal para acompañar papas horneadas, bastones de vegetales o totopos durante el juego y especialmente en el medio tiempo, cuando se busca algo práctico y fácil de servir para disfrutar.

Tip práctico para el medio tiempo: Con la misma base prepara dos porciones, para un toque más intenso, agrega un poco de chipotle o si prefieres algo más ligero, incorpora pepino rallado con hierbas finas.

Qué preparar para el super bowl
Un dip sencillo para el Super Bowl. Foto: Cortesía Oikos

¿Para beber? 

Si quieres preparar un cóctel en casa, te dejamos dos opciones que se preparan con whisky escocés:

Bloody Mary Verde

Frescura vegetal y un toque a especias que se mueve entre lo herbal y lo intenso. Pepino, manzana y limón conviven con Buchanan's DeLuxe 12 años.

Ingredientes:

  • 40 ml de Buchanan's DeLuxe 12 años
  • 30 ml de Jugo de Pepino Fresco
  • 30 ml de Jugo de Manzana Fresco
  • 20 ml de Jugo de Limón Fresco
  • 20 ml de Jarabe Simple (Almíbar)
  • 1 toque de Salsa Picante
  • 1 toque de Salsa Inglesa
  • 1 rebanada de Pepino Fresco
  • 1 tallo de Apio Fresco
  • 3 Tomates Cherry Frescos

Preparación:

  1. Se agrega whisky Buchanan's DeLuxe 12 años, jugo fresco de pepino, manzana y limón, jarabe simple, salsa picante, salsa inglesa y hielo en una coctelera.
  2. Se agita bien y se cuela el contenido en un vaso alto con hielo.
  3. Se adorna el trago con tres jitomates cherri y una rebanada de pepino y apio recién cortado.
Un cóctel Bloody Mary Verde
Bloody Mary Verde. Foto: Buchanan's

Breeze Of Miami

Sandía, coco y cítricos construyen un perfil refrescante junto a Buchanan's DeLuxe 12 años.

Ingredientes:

  • 40 ml Buchanan's DeLuxe 12 años
  • 30 ml de Agua de Coco
  • 22 ml de Jarabe Simple
  • 22 ml de jugo de limón fresco
  • 4 trozos de sandía fresca
  • 1 trozo de sandía
  • 1 rebanada de limón
  • 1 trozo de coco

Preparación:

  1. Se trituran los trozos de sandía en el fondo de un vaso alto. Se agregan whisky Buchanan's DeLuxe 12 años, agua de coco, jarabe simple, jugo de limón fresco y hielo en una coctelera.
  2. Se agita bien.
  3. Se cuela el contenido en un vaso alto con la sandía triturada y el hielo.
  4. Se adorna con un trozo de sandía, coco fresco y una rodaja de limón.

Una dona balón

Si te gustan las donas, Krispy Kreme tiene una edición especial pensada para compartir y disfrutar cada jugada: la Dona Balón que estará disponible del 30 de enero al 8 de febrero, esta dona edición limitada celebra los momentos de convivencia que rodean a la gran final del fútbol americano.

La Dona Balón es una donashell en forma de balón, rellena de suave crema pastelera y cubierta con chocolate, diseñada para sorprender tanto por su sabor como por su presentación. Una opción perfecta para acompañar reuniones entre amigos, encuentros familiares y watch parties, donde compartir es parte esencial de la experiencia.

Dona balón
Una edición especial por el Super bowl. Foto: Cortesía

Algunas recomendaciones para este domingo de Super Bowl

DiDi compartió con los lectores de Mundano tips importantes para tomar en cuenta este fin de semana:

Si tu plan es salir a ver el partido en algún restaurante, considera moverte con anticipación y evitar los horarios de mayor demanda. De acuerdo con análisis internos de DiDi, el mayor volumen de viajes en este tipo de fechas se registra entre 4 y 5 p.m, lo que confirma que los usuarios se movilizan con anticipación para llegar a tiempo.

Se recomienda dejar el auto en casa y evitar el estrés de buscar estacionamiento, depender de valet parking o manejar después de consumir alcohol. Durante el juego del año pasado, gran parte de la población en las zonas metropolitanas, se movieron en transporte por aplicación, por eso DiDi es una alternativa ideal para traslados inmediatos o regresos posteriores al evento. Con estas opciones, los usuarios pueden elegir la alternativa que mejor se adapte a su plan, presupuesto y horario, y concentrarse en disfrutar la experiencia.

Galileo

Nutriólogo explica razón hormonal por la que la gente come dulces en invierno.

Nutriólogo revela la razón hormonal por la que la gente come más dulces en invierno

Tomar antibióticos con leche es un error más común de lo que parece y, según médicos y farmacéuticos, puede reducir de forma significativa su eficacia.

¿Tomas antibióticos con leche? Expertos advierten que hacerlo afecta su eficacia

Un grupo interdisciplinario conformado por la UNAM, el IPN y el IMSS, desarrolló una método para detectar rápidamente el virus del SARS-CoV-2.

Científicos de la UNAM, IPN e IMSS desarrollan nuevo método para detectar SARS-CoV-2

Una experta aconsejó ventilar el aire de la casa para evitar enfermedades.

Experta aconseja ventilar el aire que se respira en casa para evitar enfermedades

Un niño llegó a México de EU. Trajo el virus. Y entonces, sarampión por todos lados

Un nuevo estudio internacional ha sido capaz de identificar la región cerebral responsable de los problemas centrales de la enfermedad de Parkinson.

Un estudio de EU identifica la red cerebral responsable de la enfermedad de Parkinson

El Hospital Vall d'Hebron de Barcelona realizó “el primer trasplante de cara del mundo” con la donación de una persona que había recibido la eutanasia.

Hospital de España hace primer trasplante de cara del mundo con donante de eutanasia

El ruido rosa, frecuentemente utilizado para dormir, puede reducir la fase REM reparadora del sueño, según un estudio de la Universidad de Pensilvania.

Un estudio revela el método más eficaz para dormir sin ayuda de ruido blanco o rosa

El ISSSTE, a través del Hospital Regional (HR) “Elvia Carrillo Puerto”, ubicado en Mérida, Yucatán, realizó por primera vez dos colangioscopías vía percutánea.

ISSSTE realiza el primer procedimiento directo en vías biliares en Hospital de Mérida

El nanosatélite Gxiba-1 fue puesto en órbita de manera exitosa este martes para cumplir la misión por la que fue desplegado: el monitoreo de los volcanes.

UPAEP crea nanosatélite Gxiba-1 para monitorear volcanes activos; ya está en órbita

