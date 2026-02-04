VIDEO ¬ Trump arremete contra otra corresponsal por cuestionar sobre el caso Epstein

Redacción/SinEmbargo

03/02/2026 - 10:27 pm

VIDEO ¬ Trump arremete contra otra corresponsal por cuestionar sobre el caso Epstein.
Tras los calificativos, la reportera intentó insistir en preguntarle sobre las sobrevivientes del caso Epstein, a lo que Trump añadió. "¿Sabes por qué no sonríes?, porque sabes que no estás diciendo la verdad". Foto: Capturas de pantalla de video

Artículos relacionados

Artículos relacionados

VIDEO ¬ "¡Cállate, cerdita!", dice Trump a reportera que lo interroga sobre Epstein

Carmen Aristegui se despide. Más de 20 años duró en CNN. “Lo que toca es dar gracias”

El arresto del periodista Don Lemon alerta a medios de EU sobre los límites de Trump

Este es el ataque más reciente de la administración republicana contra el ejercicio de la prensa, un derecho que por años ha enarbolado el "país de las libertades".

Ciudad de México, 3 de febrero (SinEmbargo).- El Presidente de los Estados Unidos (EU), Donald Trump, volvió a arremeter contra una reportera este martes cuando se le cuestionó sobre el caso Epstein. Kaitlan Collins, corresponsal de la cadena CNN, se sumó a la lista de periodistas que han sido insultadas por el mandatario republicano en su segundo mandato en la Casa Blanca.

Collins le preguntaba a Trump sobre las críticas de las sobrevivientes de los crímenes de Jeffrey Epstein a la divulgación de documentos del caso hecha por el Departamento de Justicia. El magnate, sin embargo, evadió la pregunta y aseguró que la corresponsal era "la peor reportera", algo que les ha repetido a otras mujeres que cubren la fuente presidencial.

"Eres la peor reportera, no es de extrañar que CNN no tenga audiencia con gente como tú. Creo que nunca te he visto sonreír. La he conocido por 10 años y no creo haberla visto sonreír", expresó Trump.

Tras los calificativos, la reportera intentó insistir en preguntarle sobre las sobrevivientes del caso Epstein, a lo que Trump añadió. "¿Sabes por qué no sonríes?, porque sabes que no estás diciendo la verdad. Ustedes son una organización muy deshonesta, y deberían avergonzarse de ti", añadió.

En noviembre, Trump insultó a la corresponsal de Bloomberg en la Casa Blanca, Catherine Lucey, que también lo cuestionó sobre la apertura de los archivos del caso Epstein.

"Cállate, cállate, cerdita", arremetió el republicano antes de abordar el Air Force One, cuando Lucey le preguntaba si no había nada incriminatorio en los archivos, antes de su publicación.

La agresión de Trump provocó la reacción de otros periodistas, quienes condenaron los ataques y recordaron que el magnate tiene un historial de ataques similares a otros reporteros y, en especial, contra mujeres del medio.

A esto se suma el caso de los periodistas Don Lemon y Georgia Fort, quienes fueron detenidos el pasado 29 de enero por agentes federales debido a la cobertura que realizaban de una protesta en una iglesia de St. Paul, Minnesota, en contra de los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). El Departamento de Justicia de EU los acusó de violar la Ley FACE, la cual prohíbe el uso de la fuerza o amenazas para interferir intencionalmente con el ejercicio del derecho a la libertad religiosa, a su vez protegida por la Primera Enmienda.

“He pasado toda mi carrera cubriendo las noticias; no voy a detenerme ahora”, dijo Lemon tras su liberación, luego de que se le permitiera continuar su proceso en libertad. “De hecho, no hay un momento más importante que éste, ahora mismo, para contar con una prensa libre e independiente que ilumine la verdad y haga rendir cuentas a quienes ostentan el poder”, agregó.

El abogado de Lemon, Abe Lowell, reprochó al gobierno de Trump que en lugar de investigar a los agentes de ICE que "asesinaron a dos manifestantes pacíficos en Minnesota" esté "dedicando tiempo, atención y recursos" en arrestar a Lemon.

Explora más en estos temas
Donald Trump Estados Unidos Política
Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

La inteligencia artificial y el mundo del trabajo

"Según datos del FMI, entre el 40 y el 60 por ciento de los empleos en el...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Pedregal de Santo Domingo, ejemplo de territorialidad

"Si la administración logra sostener este ritmo de modernización, la piedra volcánica de Santo Domingo dejará de...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

El golpe invisible y las teorías conspirativas de Peter Schweizer

"Sin evidencia, Schweizer argumenta que actores internos y externos han explotado y manipulado los flujos migratorios para...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

Estados Unidos y su factor interno

"Vendrá una elección intermedia que permitirá valorar el factor interno y concluir que el trumpismo va viento...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

La Barredora barrió con Adán Augusto
Por Álvaro Delgado Gómez

La Barredora barrió con Adán Augusto

¿Cómo surgen las ideas que revolucionan el mundo?
Por Óscar de la Borbolla

¿Cómo surgen las ideas que revolucionan el mundo?

Como en un acto de magia
Por Alejandro Páez Varela

Como en un acto de magia

La tormenta perfecta
Por Muna D. Buchahin

La tormenta perfecta

¿Qué significa “libertad” para los “libertarios”?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Qué significa “libertad” para los “libertarios”?

Sin Reforma Electoral, pierde Morena y ganan PT y PVEM
Por Pedro Mellado Rodríguez

Sin Reforma Electoral, pierde Morena y ganan PT y PVEM

Trump, Cuba y México: las moscas y la mierda
Por Juan Carlos Monedero

Trump, Cuba y México: las moscas y la mierda

El Pluribus del PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El Pluribus del PRIAN

El hundimiento del dólar
Por Mario Campa

El hundimiento del dólar

Oda al silencio
Por Óscar de la Borbolla

Oda al silencio

+ Sección

Galileo

El nanosatélite Gxiba-1 fue puesto en órbita de manera exitosa este martes para cumplir la misión por la que fue desplegado: el monitoreo de los volcanes.

UPAEP crea nanosatélite Gxiba-1 para monitorear volcanes activos; ya está en órbita

Un paciente con ceguera total, causada por un daño irreversible en el nervio óptico, recuperó parcialmente la visión natural al participar en un ensayo clínico.

Paciente ciego recupera visión parcial tras recibir estimulación cerebral en ensayo

Una odontóloga explicó las diferencias entre una pasta de dientes cara y una barata.

Una odontóloga revela las diferencias entre una pasta de dientes cara y una barata

El Servicio de Microbiología de la Clínica Universidad de Navarra publicó un estudio que descubrió que la sangre seca sirve para diagnosticar infecciones.

Sangre seca sirve para diagnosticar infecciones aún con años de antigüedad: estudio

Investigadores del IPN crearon un biosensor que detecta infecciones por Helicobacter pylori, bacteria asociada con gastritis, úlceras y cáncer de estómago.

El IPN trabaja en biosensor para ayudar en detección de gastritis y cáncer estomacal

Un estudio halló que, ante la falta de glucosa, las células tumorales del cáncer de pulmón responden liberando la proteína LIF, lo que aumenta la agresividad.

Un estudio descubre que cáncer de pulmón utiliza falta de glucosa para fortalecerse

Revelan una dieta sencilla y breve que te hará reducir el colesterol alto durante semanas

Científicos revelan dieta sencilla y breve que te hará reducir el colesterol alto

Las personas más activas de noche corren mayores riesgos cardiovasculares.

Estudio revela cuál es el impacto en el corazón para quienes son más activos de noche

La exposición prolongada a la luz azul ha generado preguntas sobre sus efectos en la salud, especialmente en la vista y el descanso.

¿Qué es la luz azul? Conoce sus efectos en la salud y cómo exponerte menos a ella

Eclipse Solar

Eclipse Anillo de Fuego 2026: ¿Cuándo es y cómo verlo desde México?

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Diversos países del mundo expresaron sus condolencias a México tras el descarrilamiento  del Tren Interoceánico.
1

ENTREVISTA ¬ No hay ninguna duda, Tren Interoceánico iba a exceso de velocidad: Lara

Precio del centenario de oro y onza de plata
2

Precios del centenario de oro y la onza de plata se desploman tras "lunes negro"

La historia de nuestro país siempre ha estado determinada por apasionados debates sobre La historia de nuestro país siempre ha estado determinada por apasionados debates sobre.
3

¿Qué se celebra el 5 de febrero en México?

Departamento de Justicia publica nuevos archivos sobre el caso Epstein.
4

RADICALES ¬ Salinas, Zedillo, Salinas Pliego... ¿Cómo se enredó Epstein con México?

La SEP informó que los beneficiarios con al Beca Rita Cetina que recibieron su tarjeta del Banco del Bienestar este enero de 2026, recibirán un pago triple.
5

Beca Rita Cetina dará pago triple: ¿Quiénes y cuándo podrán gozar de este beneficio?

Caso Epstein liga a exembajador Anthony Wayne con abuso de niños. AMLO “fue enterado”
6

Caso Epstein liga a exembajador Anthony Wayne con abuso de niños. AMLO “fue enterado”

Adán Augusto López cierra filas y descarta daño a aspiraciones de Andrea Chávez en Chihuahua.
7

"Andrea Chávez va a ser candidata y Gobernadora de Chihuahua", asegura Adán Augusto

La oposición mexicana anuncia este martes la creación del Frente Amplio Democrático.
8

Nuevo “Frente Democrático”... de las cenizas de 2024. Va contra la Reforma Electoral

Trump intenta apoderarse del sistema electoral de EU, mientras cae en las encuestas
9

Trump intenta apoderarse del sistema electoral de EU, mientras cae en las encuestas

Trump criticó los Grammy de este año, y amenazó con demandar a su presentador, el comediante Trevor Noah, por una broma que parecía vincularlo con Epstein.
10

Trump hace rabietas de madrugada, y lanza amenazas contra los Grammy y su presentador

CURP biométrica.
11

CURP Biométrica en Villahermosa: Dónde y cómo tramitarla sin cita en 2026

“No somos Santa Anna”, respondió la Presidenta Sheinbaum respecto a la conmemoración que realizó Trump por el 178 aniversario del Tratado de Guadalupe Hidalgo.
12

"No somos Santa Anna": CSP a Trump tras celebrar intervención de EU en México en 1846

Un Juez concedió una suspensión definitiva al exgobernador de Chihuahua, Cesar Duarte, contra su vinculación a proceso por lavado de dinero.
13

César Duarte libra la vinculación a proceso por lavado: obtiene suspensión definitiva

El Gobierno de México dio a conocer hoy un extenso plan de inversión pública y privada-pública para inyectar hasta 5.9 billones de pesos entre 2026 y 2030.
14

México anuncia inversión histórica: 5.6 billones, 55% para energía. De aquí a 2030

Datos Biométricos
15

CURP Biométrica en Edomex 2026: ¿Dónde y cómo tramitarla en Naucalpan?

Destacadas

Ver sección
Destacadas
VIDEO ¬ Trump arremete contra otra corresponsal por cuestionar sobre el caso Epstein.
1

VIDEO ¬ Trump arremete contra otra corresponsal por cuestionar sobre el caso Epstein

Estatua dorada de Trump financiada por criptomonedas enciende críticas.
2

FOTOS ¬ Así es "Don Colossus", estatua gigante de Trump pagada por inversores criptos

Departamento de Justicia publica nuevos archivos sobre el caso Epstein.
3

RADICALES ¬ Salinas, Zedillo, Salinas Pliego... ¿Cómo se enredó Epstein con México?

La SEP informó que los beneficiarios con al Beca Rita Cetina que recibieron su tarjeta del Banco del Bienestar este enero de 2026, recibirán un pago triple.
4

Beca Rita Cetina dará pago triple: ¿Quiénes y cuándo podrán gozar de este beneficio?

Remesas caen en 2025.
5

Envío de remesas a México retrocede 4.56% anual en 2025; es su peor caída desde 2013

Trump intenta apoderarse del sistema electoral de EU, mientras cae en las encuestas
6

Trump intenta apoderarse del sistema electoral de EU, mientras cae en las encuestas

Adán Augusto López cierra filas y descarta daño a aspiraciones de Andrea Chávez en Chihuahua.
7

"Andrea Chávez va a ser candidata y Gobernadora de Chihuahua", asegura Adán Augusto

Un Juez concedió una suspensión definitiva al exgobernador de Chihuahua, Cesar Duarte, contra su vinculación a proceso por lavado de dinero.
8

César Duarte libra la vinculación a proceso por lavado: obtiene suspensión definitiva

La Presidenta Claudia Sheinbaum insistió en que no se cubrirá a nadie que tenga vínculos con grupos criminales, sin embargo, destacó que debe haber pruebas.
9

Escándalos y despilfarro rodearon a Adán en su paso por la política de altos vuelos

El Presidente de EU, Donald Trump, afirmó que se llevó "muy bien" con su homólogo colombiano Gustavo Petro tras el encuentro que sostuvieron este martes.
10

Trump afirma que trabaja para levantar sanciones a Colombia tras su reunión con Petro

El nanosatélite Gxiba-1 fue puesto en órbita de manera exitosa este martes para cumplir la misión por la que fue desplegado: el monitoreo de los volcanes.
11

UPAEP crea nanosatélite Gxiba-1 para monitorear volcanes activos; ya está en órbita

La oposición mexicana anuncia este martes la creación del Frente Amplio Democrático.
12

Nuevo “Frente Democrático”... de las cenizas de 2024. Va contra la Reforma Electoral