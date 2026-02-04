VIDEO ¬ Trump arremete contra otra corresponsal por cuestionar sobre el caso Epstein.

Este es el ataque más reciente de la administración republicana contra el ejercicio de la prensa, un derecho que por años ha enarbolado el "país de las libertades".

Ciudad de México, 3 de febrero (SinEmbargo).- El Presidente de los Estados Unidos (EU), Donald Trump, volvió a arremeter contra una reportera este martes cuando se le cuestionó sobre el caso Epstein. Kaitlan Collins, corresponsal de la cadena CNN, se sumó a la lista de periodistas que han sido insultadas por el mandatario republicano en su segundo mandato en la Casa Blanca.

Collins le preguntaba a Trump sobre las críticas de las sobrevivientes de los crímenes de Jeffrey Epstein a la divulgación de documentos del caso hecha por el Departamento de Justicia. El magnate, sin embargo, evadió la pregunta y aseguró que la corresponsal era "la peor reportera", algo que les ha repetido a otras mujeres que cubren la fuente presidencial.

"Eres la peor reportera, no es de extrañar que CNN no tenga audiencia con gente como tú. Creo que nunca te he visto sonreír. La he conocido por 10 años y no creo haberla visto sonreír", expresó Trump.

Tras los calificativos, la reportera intentó insistir en preguntarle sobre las sobrevivientes del caso Epstein, a lo que Trump añadió. "¿Sabes por qué no sonríes?, porque sabes que no estás diciendo la verdad. Ustedes son una organización muy deshonesta, y deberían avergonzarse de ti", añadió.

En noviembre, Trump insultó a la corresponsal de Bloomberg en la Casa Blanca, Catherine Lucey, que también lo cuestionó sobre la apertura de los archivos del caso Epstein.

"Cállate, cállate, cerdita", arremetió el republicano antes de abordar el Air Force One, cuando Lucey le preguntaba si no había nada incriminatorio en los archivos, antes de su publicación.

La agresión de Trump provocó la reacción de otros periodistas, quienes condenaron los ataques y recordaron que el magnate tiene un historial de ataques similares a otros reporteros y, en especial, contra mujeres del medio.

A esto se suma el caso de los periodistas Don Lemon y Georgia Fort, quienes fueron detenidos el pasado 29 de enero por agentes federales debido a la cobertura que realizaban de una protesta en una iglesia de St. Paul, Minnesota, en contra de los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). El Departamento de Justicia de EU los acusó de violar la Ley FACE, la cual prohíbe el uso de la fuerza o amenazas para interferir intencionalmente con el ejercicio del derecho a la libertad religiosa, a su vez protegida por la Primera Enmienda.

“He pasado toda mi carrera cubriendo las noticias; no voy a detenerme ahora”, dijo Lemon tras su liberación, luego de que se le permitiera continuar su proceso en libertad. “De hecho, no hay un momento más importante que éste, ahora mismo, para contar con una prensa libre e independiente que ilumine la verdad y haga rendir cuentas a quienes ostentan el poder”, agregó.

El abogado de Lemon, Abe Lowell, reprochó al gobierno de Trump que en lugar de investigar a los agentes de ICE que "asesinaron a dos manifestantes pacíficos en Minnesota" esté "dedicando tiempo, atención y recursos" en arrestar a Lemon.